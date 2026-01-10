Principal
Viralizan caos cervecero en la Escalón
Varias cajas de cerveza quedaron esparcidas en el suelo luego de caer de un camión repartidor en Plaza Maya Cristal, ubicada en la colonia Escalón, San Salvador.
El incidente generó diversas emociones entre peatones y conductores
Principal
Rescatan a mujer tras caer en un pozo en Colón
Una persona fue rescatada con vida después de caer a un pozo en la colonia Nuevos Horizontes, distrito de Colón, La Libertad Oeste. El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Equipo Táctico Operativo y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
Los socorristas realizaron maniobras especializadas para descender, asegurar a la víctima y extraerla de forma segura, evitando que la situación se agravara
Tras el rescate, la persona recibió atención prehospitalaria en el lugar y luego fue trasladada a un centro asistencial para continuar con la atención médica correspondiente.
Principal
Calor y probabilidades de lluvia para este sábado en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (Marn) informó que, durante este sábado, existe la probabilidad de lluvias leves durante la tarde y noche en sectores de la zona occidental y en las cercanías de la franja volcánica.
El meteorólogo David Pichinte explicó que este segundo sábado del 2026 será bastante caluroso, con temperaturas máximas entre los 35 y 36 grados Celsius, teniendo mayores picos de calor en zonas de La Unión, San Miguel y Nueva Concepción.
Pichinte también agregó que a partir del domingo se espera un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño, con ráfagas entre 50 y 70 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del centro y occidente del país.
«La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con un poco de humedad, y una vaguada en superficie, que generarán nubosidad asociada a lluvias breves y sectorizadas», detalló el Marn sobre las condiciones climáticas del país.
Principal
Arrestan a tres hombres que vendían droga en Mejicanos
Este sábado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos salvadoreños y un nicaragüense que vendían droga en diferentes puntos del distrito de Mejicanos. La policía realizó las detenciones en el pasaje San Ramón, colonia Boquín, Mejicanos, en San Salvador Centro.
Los detenidos fueron identificados como Elder Francisco Argueta, de 47 años; Eduardo Ernesto Barrientos Moz, de 27 años y el nicaragüense Nelson Bermúdez Traña, de 32 años.
«Se les incautó 33 porciones de cocaína listas para vender y $826 en efectivo», detalló la PNC sobre el procedimiento.
Además, agregaron que los tres sujetos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.