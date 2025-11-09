Principal
Reportan disminución de actividad sísmica en Juayúa y alrededores
El Ministerio de Medio Ambiente informa sobre la actividad sísmica localizada en el distrito de Juayúa y sus alrededores, departamento de Sonsonate.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 5:23 a. m. del 4 de noviembre y las 6:00 a. m. de este 09 de noviembre, un total de 270 sismos.
El área epicentral está ubicada en el distrito de Juayúa y alrededores. Del total de sismos registrados, 21 han sido reportados como sentidos por la población de Juayúa y alrededores. Las magnitudes de los sismos oscilan entre 3.2 y 1.1.
El sismo de mayor magnitud se registró el día 04 de noviembre a las 10:04 a. m., con magnitud 3.2, a una profundidad de 3.6 kilómetros e intensidad III en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
En las últimas 24 horas se han registrado 38 sismos en la zona epicentral, el último sismo sentido se registró a las 01:53 p. m. del día viernes 07 de noviembre, con una magnitud de 2.5, a una profundidad de 5 kilómetros, e intensidad de II en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de domingo
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de La Paz. A 44.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa.
El Barcelona vence al Real Madrid en el Clásico de las Leyendas
Miles de aficionados se dieron cita en el estadio Jorge “El Mágico” González para disfrutar del esperado Clásico de las Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
El encuentro reunió a exfiguras históricas de ambos clubes, que brindaron un espectáculo lleno de técnica, recuerdos y pasión futbolera.
El partido concluyó con una victoria del conjunto azulgrana por 2-0, resultado que fue celebrado por la afición que llenó las gradas y disfrutó de cada jugada en un ambiente de fiesta y nostalgia.
Durante el evento, los asistentes pudieron revivir los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre merengues y azulgranas, mientras las leyendas compartían gestos de camaradería y agradecimiento con el público salvadoreño, que respondió con aplausos y cánticos a cada jugada destacada.
Policía captura a hombre que intentó matar a su acompañante tras una discusión
La Policía Nacional Civil informó que Carbilio Guevara Najarro, de 52 años, fue capturado tras lesionar con arma de fuego a un hombre durante una discusión.
Según el informe, la víctima transportaba en su motocicleta al agresor cuando ambos iniciaron una disputa, momento en el que Guevara sacó un revólver y le disparó en el rostro.
El herido fue auxiliado por agentes policiales y trasladado en una patrulla hacia un hospital en San Salvador, donde recibe atención médica.
Guevara intentó escapar del lugar, pero fue detenido poco después en el municipio de San Miguel Tepezontes, departamento de La Paz. Será remitido a las autoridades correspondientes por el delito de intento de Homicidio.