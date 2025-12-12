Reportan cuatro lesionados, entre ellos un bebé de dos meses, tras vuelco de vehículo en San Miguel

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en sus redes sociales que realizó un operativo en zonas que venden y reparan celulares de manera ilícita en Chalatenango.

«Con el objetivo de continuar desmantelando la estructura de criminales dedicados a la venta y reparación de teléfonos obtenidos de forma ilícita, la FGR en conjunto con la PNC ejecutó registros en distintos sectores de Chalatenango, durante la tarde de este jueves», detalló la Físcalía

Las autoridades han incautado teléfonos celulares, tablets, computadoras y equipo informático que fue entregado por el gobierno, a los estudiantes.

Los dueños de estos negocios se dedican a comercializar aparatos electrónicos que no cuentan con ningún respaldo legal para su adquisición.

Hasta el momento, se han hecho efectivos 7 registros en Chalatenango Norte, 4 registros en Chalatenango Centro y 9 registros más en Chalatenango Sur.

