Jetset
El Hijo del Santo se quita la máscara en el marco de su despedida
El Hijo del Santo, una de las grandes leyendas de la lucha libre aprovechó un momento en un evento privado en compañía de un círculo cercano donde anunció que se quitaría la máscara.
El icónico momento ocurrió en el marco de su despedida oficial de los rines de la lucha.
Sin embargo, luego de risas y algunos comentarios, El Hijo del Santo realizó la acción, pero tras milésimas de segundo se colocó nuevamente la mascara dejando la duda de quien es la persona que se esconde detrás del icónico personaje.
Instantes depues, el hijo del Santo sacó otra tapa que tenía en sus manos y se la regaló al periodista español Joaquín López-Dóriga.
Luego de una larga carrera, el esteta ha decidido poner fin a su legado este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.
Fátima Bosch oculta su llegada a México
Fátima Bosch ha regresado a territorio mexicano por primera vez desde su coronación como Miss Universo, aunque su llegada al país difiere notablemente del protocolo seguido durante su estancia en Estados Unidos.
La representante mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez adoptando medidas para pasar inadvertida entre los pasajeros.
La modelo arribó vestida con una sudadera holgada, gorra, gafas de sol y auriculares de diadema, un atuendo que contrasta significativamente con las apariciones públicas que realizó durante su agenda oficial en Nueva York.
A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, diversos medios de comunicación lograron identificarla a su llegada.
La inauguración de Gamer CIFCO fue un éxito
La noche de este miércoles en FENEDESAL fue muy especial para los salvadoreños porque vivió el inicio de Gamer CIFCO.
Los fans de los videosjuegos estuvieron cerca de sus personajes favoritos como Donkey Kong, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Link, Zelda Ganodorf, Daisy, Diddy Kong, entre otros. Los seguidores aprovecharon para tomarse una fotografía con ellos con sus mundos.
Además, los salvadoreños disfrutaron de un show de luces que prepararon los organizadores para inicio de Gamer CIFCO.
La entradas las puedes adquirir en FENEDASAL o en el sitio web de Smart ticket con un valor de $1.50 y estará disponible hasta este domingo 14 de diciembre.
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.