El Hijo del Santo se quita la máscara en el marco de su despedida

El Hijo del Santo, una de las grandes leyendas de la lucha libre aprovechó un momento en un evento privado en compañía de un círculo cercano donde anunció que se quitaría la máscara.

El icónico momento ocurrió en el marco de su despedida oficial de los rines de la lucha.

Sin embargo, luego de risas y algunos comentarios, El Hijo del Santo realizó la acción, pero tras milésimas de segundo se colocó nuevamente la mascara dejando la duda de quien es la persona que se esconde detrás del icónico personaje.

Instantes depues, el hijo del Santo sacó otra tapa que tenía en sus manos y se la regaló al periodista español Joaquín López-Dóriga.

Luego de una larga carrera, el esteta ha decidido poner fin a su legado este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

