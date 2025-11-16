Principal
Renovado Mercado San Miguelito recibe a las familias con espacios modernos y ambiente seguro
El Mercado San Miguelito abrió sus puertas ayer con una jornada cargada de actividades culturales, dinámicas recreativas y un ambiente festivo que dio la bienvenida a miles de visitantes. La inauguración incluyó presentaciones que resaltaron la identidad salvadoreña y atrajeron a familias de distintas zonas.
Los puestos, completamente renovados, lucieron limpios y ordenados, destacando la infraestructura moderna que ahora brinda un espacio seguro tanto para los comerciantes como para los compradores. En total, el mercado cuenta con más de 1,000 puestos habilitados.
El presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a la población a respaldar a los vendedores. «Apoyémoslos, porque al hacerlo, también apoyamos el orden, la limpieza, la responsabilidad y el progreso de nuestro país», señaló.
Durante la primera noche de apertura, los salvadoreños disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales que marcó el inicio de esta nueva etapa del mercado. Además, ahora las familias pueden recorrer el espacio en horario nocturno, en un ambiente seguro y familiar.
Hoy, el centro de comercio también permanecerá abierto durante todo el día.
Internacionales -deportes
Sin Cristiano, Portugal le dio una paliza a Armenia y se clasificó al Mundial 2026
Portugal aplastó por 9-1 a Armenia este domingo, en la última fecha de las Eliminatorias Europeas, y se convirtió en la 31° selección en clasificarse al Mundial 2026. Una paliza que tuvo a Cristiano Ronaldo ausente por suspensión y que contó con dos hat-tricks: uno de Joao Neves y otro de Bruno Fernandes, y los tantos de Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.
De esta manera, Portugal se unió a Inglaterra, Francia y Croacia entre las selecciones del Viejo Continente que ya se aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha de las Eliminatorias Europeas continuará con más partidos este domingo y concluirá finalmente el martes, donde quedarán selladas ocho clasificaciones más (las de los líderes del resto de los grupos).
Será la séptima participación consecutiva (antes había participado en 1966 y 1986) para Portugal en un Mundial, certamen que nunca pudo ganar y en el que obtuvo su mejor resultado en 1966: un tercer puesto.
Hasta ahora, en sus nueve Mundiales, lleva 35 partidos jugados, 17 ganados, seis empatados y 12 derrotas, con 61 goles a favor (ocho fueron de Cristiano, en cinco ediciones diferentes) y 41 en contra.
Cristiano, que a sus 40 años va camino a su sexto Mundial, recibió la tarjeta roja directa en Dublín durante la derrota por 2-0 ante Irlanda el jueves, tras una jugada en la que impactó con un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea, revisado por el árbitro en el VAR, quien lo mandó a los vestuarios, al que se fue cruzándose palabras con los fanáticos irlandeses, que le corearon el nombre de Lionel Messi.
Principal
Españoles muestran interés en el modelo de liderazgo del Presidente Bukele
La política española Macarena Olona, afirmó en una reciente entrevista que en España aumenta la percepción de que hace falta un liderazgo similar al del presidente Nayib Bukele. Según explicó, durante sus visitas a El Salvador y en sus recorridos por pueblos españoles, ciudadanos le expresan que quisieran un gobernante con el mismo estilo.
Olona señaló que ve en El Salvador un proceso de transformación profunda que, a su juicio, ha despertado interés fuera de sus fronteras. Destacó que ha podido conocer de primera mano las políticas de seguridad y los cambios que han permitido un “renacer” en el país, lo que considera un referente para otras naciones.
También aseguró que las estrategias implementadas están marcada por la lucha entre el bien y el mal.
Durante su visita al CECOT, reiteró su respaldo al modelo adoptado por El Salvador para enfrentar a las pandillas, señalando que la firmeza en la aplicación de la ley es, a su juicio, un elemento clave para mantener la seguridad y evitar pactos con grupos criminales.
Principal
Presidenta de México minimiza protesta al afirmar que hubo “pocos jóvenes”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a generar polémica tras sus declaraciones sobre la protesta del pasado sábado 15 de noviembre, al asegurar que “había pocos jóvenes” y que la movilización no fue tan numerosa como se observó en redes sociales, donde se aprecia una participación masiva.
A pesar de las imágenes que muestran avenidas repletas de manifestantes, Sheinbaum insistió en que la convocatoria no contó con una presencia significativa de jóvenes y afirmó que la oposición estaría “caldeando los ánimos” para generar un ambiente de confrontación política.
Las declaraciones contrastan con los testimonios ciudadanos y el material difundido desde diversos puntos de la Ciudad de México, donde miles de personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron para expresar su descontento. La marcha fue catalogada como una de las concentraciones más grandes registradas recientemente.
Sheinbaum también señaló que detrás de la convocatoria habría intereses partidarios, acusando a sectores de la oposición de aprovechar el clima social para impulsar su agenda. Sin embargo, estas afirmaciones fueron recibidas con críticas por parte de manifestantes, quienes consideran que el gobierno intenta minimizar la magnitud del descontento ante la falta de acción por parte del gobierno de Sheinbaum ante el incremento de la violencia en el país azteca.