Mujer que esperaba el bus resulta lesionada tras choque entre motocicleta y vehículo

Portugal aplastó por 9-1 a Armenia este domingo, en la última fecha de las Eliminatorias Europeas, y se convirtió en la 31° selección en clasificarse al Mundial 2026. Una paliza que tuvo a Cristiano Ronaldo ausente por suspensión y que contó con dos hat-tricks: uno de Joao Neves y otro de Bruno Fernandes, y los tantos de Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.

De esta manera, Portugal se unió a Inglaterra, Francia y Croacia entre las selecciones del Viejo Continente que ya se aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha de las Eliminatorias Europeas continuará con más partidos este domingo y concluirá finalmente el martes, donde quedarán selladas ocho clasificaciones más (las de los líderes del resto de los grupos).

Será la séptima participación consecutiva (antes había participado en 1966 y 1986) para Portugal en un Mundial, certamen que nunca pudo ganar y en el que obtuvo su mejor resultado en 1966: un tercer puesto.

Hasta ahora, en sus nueve Mundiales, lleva 35 partidos jugados, 17 ganados, seis empatados y 12 derrotas, con 61 goles a favor (ocho fueron de Cristiano, en cinco ediciones diferentes) y 41 en contra.

Cristiano, que a sus 40 años va camino a su sexto Mundial, recibió la tarjeta roja directa en Dublín durante la derrota por 2-0 ante Irlanda el jueves, tras una jugada en la que impactó con un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea, revisado por el árbitro en el VAR, quien lo mandó a los vestuarios, al que se fue cruzándose palabras con los fanáticos irlandeses, que le corearon el nombre de Lionel Messi.

