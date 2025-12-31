¿Qué le pasó a Roberto Carlos? El exjugador del Real Madrid fue hospitalizado de emergencia

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, histórico lateral izquierdo del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002, fue hospitalizado e intervenido de urgencia en Brasil luego de que los médicos detectaran un problema cardíaco durante una revisión médica, de acuerdo con reportes de medios internacionales especializados.

La noticia generó preocupación entre aficionados y figuras del futbol, luego de que trascendiera que el exjugador fue sometido a un procedimiento médico inmediato tras los hallazgos detectados en los estudios clínicos.

Según la información difundida por el medio beIN Sports, Roberto Carlos acudió a un hospital para realizarse estudios médicos preventivos, cuando los especialistas identificaron una alteración en el funcionamiento del corazón, lo que llevó a tomar la decisión de intervenirlo de manera urgente.

Los reportes coinciden en que la cirugía se realizó con éxito y que el exjugador permaneció bajo estricta observación médica tras el procedimiento, como parte del protocolo habitual en este tipo de casos.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial que Roberto Carlos haya sufrido un infarto, aunque algunos reportes iniciales utilizaron ese término. Lo confirmado es que se trató de un problema cardíaco detectado a tiempo, que requirió atención médica inmediata.

De acuerdo con versiones publicadas por la prensa deportiva internacional, el exjugador se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continuará en observación para garantizar una recuperación adecuada.

Roberto Carlos, de 52 años, es considerado una de las máximas leyendas del futbol mundial y actualmente mantiene actividades como embajador del Real Madrid, por lo que su estado de salud ha generado amplia atención mediática.

