¿Qué le pasó a Roberto Carlos? El exjugador del Real Madrid fue hospitalizado de emergencia
El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, histórico lateral izquierdo del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002, fue hospitalizado e intervenido de urgencia en Brasil luego de que los médicos detectaran un problema cardíaco durante una revisión médica, de acuerdo con reportes de medios internacionales especializados.
La noticia generó preocupación entre aficionados y figuras del futbol, luego de que trascendiera que el exjugador fue sometido a un procedimiento médico inmediato tras los hallazgos detectados en los estudios clínicos.
Según la información difundida por el medio beIN Sports, Roberto Carlos acudió a un hospital para realizarse estudios médicos preventivos, cuando los especialistas identificaron una alteración en el funcionamiento del corazón, lo que llevó a tomar la decisión de intervenirlo de manera urgente.
Los reportes coinciden en que la cirugía se realizó con éxito y que el exjugador permaneció bajo estricta observación médica tras el procedimiento, como parte del protocolo habitual en este tipo de casos.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial que Roberto Carlos haya sufrido un infarto, aunque algunos reportes iniciales utilizaron ese término. Lo confirmado es que se trató de un problema cardíaco detectado a tiempo, que requirió atención médica inmediata.
De acuerdo con versiones publicadas por la prensa deportiva internacional, el exjugador se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continuará en observación para garantizar una recuperación adecuada.
Roberto Carlos, de 52 años, es considerado una de las máximas leyendas del futbol mundial y actualmente mantiene actividades como embajador del Real Madrid, por lo que su estado de salud ha generado amplia atención mediática.
El Barcelona se interesa en Joao Cancelo tras saber que el Al Hilal no cuenta con él
Simone Inzaghi comunicó a los altos mandos del Al Hilal que ya no desea contar con Joao Cancelo a partir de enero y tras conocerse la noticia ya hay varios clubes preguntando por su situación deportiva.
Al parecer, el conjunto saudí haría una cesión y no una venta, por lo que el interés sobre el portugués aún es más grande debido a que el Al Hilal ser haría cargo de una gran parte de su sueldo.
“El Inter se ha puesto en contacto con el Al Hilal para preguntar por las condiciones de su cesión y explorar la posible estructura del acuerdo. El Barcelona y la Juventus también se han puesto en contacto, en las últimas 48 horas, para preguntar por la situación de Cancelo”, afirmó Fabrizio Romano.
De acuerdo con medios españoles, Jorge Mendes le está buscando acomodo en Europa en condiciones muy favorables e incluso hay equipos de la Premier interesados, así como los algunos grandes clubes de Portugal.
Para Cancelo jugar es de vital importancia dado que el año entrante será el Mundial y si no está en activo hasta podría no ser convocado por Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo se acerca a los 1,000 goles con un gol de espalda
Cristiano Ronaldo sigue sumando goles para acercarse a los 1,000 de forma profesional en el empate 2-2 de Al Nassr contra Al Ettifaq este martes en la Liga de Arabia Saudí.
El portugués anotó con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq.
El empate 2-2 cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), aunque mantiene la ventaja de tres puntos sobre el segundo lugar.
Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.
A 12 años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher
Este 29 de diciembre se cumplen 12 años del grave accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses en 2013.
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permanece alejado de la vida pública, mientras su familia mantiene estricta privacidad sobre su estado de salud.
A lo largo de los años, Schumacher ha recibido múltiples homenajes por su legado deportivo, siendo recordado como uno de los pilotos más exitosos e influyentes en la historia del automovilismo.
Desde su accidente, la familia Schumacher ha agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo de los aficionados y del mundo del deporte, destacando el respeto por la intimidad como una forma de proteger al expiloto.
Su esposa Corinna y sus hijos han sido clave en preservar su legado y en continuar vinculados a iniciativas solidarias y deportivas.