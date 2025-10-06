Pronóstico indica lluvias y tormentas para esta tarde y noche en varias zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el pronóstico meteorológico de muy corto plazo, válido desde las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. del 5 de octubre de 2025.

Actualmente, el cielo se encuentra nublado y se registran lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, zona norte, costa occidental, sectores del oriente, Santa Ana y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Durante el resto de la tarde, se prevé que las lluvias y tormentas continúen en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, así como en el AMSS, Santa Ana, la franja costera y la zona oriental. En el transcurso de la noche, estas condiciones persistirán en la franja costera, cordillera volcánica, zona norte, oriental y paracentral, además de afectar nuevamente al AMSS.

El viento soplará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas momentáneas que podrían alcanzar los 36 km/h. Las temperaturas registradas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en zonas altas, y entre 18 °C y 24 °C en los valles interiores y la zona costera.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la presencia de lluvias y tormentas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...