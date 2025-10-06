Principal
Dos hombres son capturados por conducir en estado de ebriedad y causar daños
La Policía Nacional Civil informó la captura de dos individuos por conducción peligrosa en diferentes puntos de El Salvador.
El primero, identificado como Juan Alejandro Rosales Ángel, de 50 años, fue detenido tras hurtar un vehículo en el barrio San José, en San Juan Talpa, La Paz Oeste, y sufrir un accidente.
Según las autoridades, se encontraba en aparente estado de ebriedad y se negó a realizar la prueba de alcoholemia.La intervención se realizó en coordinación con la Fuerza Armada. A Rosales Ángel se le sumarán los delitos de hurto de vehículo automotor y daños.
El segundo detenido, Amner Aldair Pérez Amaya, de 29 años, fue interceptado mientras conducía en estado de ebriedad sobre el barrio El Santuario, en San Vicente Norte. La prueba de alcotest realizada arrojó un resultado positivo de 399°..
Choque entre camión y rastra reduce a un carril la circulación en Ciudad Arce
La Policía Nacional Civil informó que un conductor de camión perdió el control y se estrelló contra un árbol luego de ser impactado por una rastra sobre el km 33 ½ de la carretera Panamericana, en Ciudad Arce, La Libertad.
Afortunadamente, solo se reportan daños materiales y ninguna persona resultó lesionada. Las autoridades señalaron que la causa del percance fue no guardar la distancia reglamentaria entre vehículos.
El paso por la zona se ha reducido a un carril mientras los policías realizan la inspección correspondiente y coordinan la limpieza del lugar para restablecer la circulación.
Pronóstico indica lluvias y tormentas para esta tarde y noche en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el pronóstico meteorológico de muy corto plazo, válido desde las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. del 5 de octubre de 2025.
Actualmente, el cielo se encuentra nublado y se registran lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, zona norte, costa occidental, sectores del oriente, Santa Ana y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Durante el resto de la tarde, se prevé que las lluvias y tormentas continúen en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, así como en el AMSS, Santa Ana, la franja costera y la zona oriental. En el transcurso de la noche, estas condiciones persistirán en la franja costera, cordillera volcánica, zona norte, oriental y paracentral, además de afectar nuevamente al AMSS.
El viento soplará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas momentáneas que podrían alcanzar los 36 km/h. Las temperaturas registradas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en zonas altas, y entre 18 °C y 24 °C en los valles interiores y la zona costera.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la presencia de lluvias y tormentas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.
Lluvias continuarán esta semana
Protección Civil informó sobre el monitoreo activo a nivel nacional como parte del #PlanInvierno2025, debido a las lluvias de fuerte intensidad registradas en el distrito de California, Usulután Este.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta ante posibles emergencias y recordaron que pueden reportar incidentes a los números 2281-0888 y 7070-3307.
Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que se registran lluvias y tormentas en Ahuachapán, así como en sectores de Sonsonate, la cordillera del Bálsamo, Usulután, Morazán, San Miguel, el sur de San Salvador y el norte de Chalatenango y Santa Ana.
De acuerdo con el MARN, la Zona de Convergencia Intertropical y una Onda Tropical continuarán influyendo en el territorio salvadoreño, generando humedad desde el Pacífico. Estas condiciones harán que las temperaturas diurnas y nocturnas se perciban menos cálidas.
Las autoridades advierten que hoy podrían presentarse lluvias y tormentas con ráfagas de viento, especialmente en la cordillera volcánica, la franja norte y las zonas oriental y central del país.