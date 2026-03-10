Principal
Probabilidad de lluvias para este martes en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) prevé la probabilidad de lluvias puntuales en la zona paracentral y central del país durante horas de la noche.
Estas condiciones se deben a la influencia del flujo el este ligeramente acelerado y algunas vaguadas cercanas que provocarán nubosidad en las zonas norte y occidental del país.
Además, se prevé la presencia de ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, sobre todo en el sector oriental del país.
El MARN también pronostica clima caluroso para este martes en El Salvador, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 a 40 grados Celsius en zonas puntuales, como el oriente del país.
Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas que se registrarán durante este martes en el país, según detalló el meteorólogo del MARN, Amides Figueroa.
Principal
ESIAP y Crecer Juntos firman carta para impulsar la formación en temas de formación en administración pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), bajo el liderazgo del Vicepresidente de la República Sr. Félix Ulloa hijo, (@fulloa51) firmó una Carta de Intención con el Instituto Crecer Juntos (@CrecerJuntosSV_) representado por su Directora Ejecutiva, Sra. Eunice Deras (@Eunice_Deras), para impulsar la formación especializada en temas de administración pública, innovación y tecnología, de servidores públicos pertenecientes a dicha institución.
Esta alianza fortalecerá también las capacidades institucionales del Estado salvadoreño en temas relacionados al Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia, a través del intercambio de conocimiento, programas de capacitación y el desarrollo de competencias estratégicas que permitan una gestión pública más eficiente, humana y orientada a resultados.
La iniciativa se enmarca en la visión de modernización del país impulsada por el Presidente Sr. Nayib Bukele (@nayibbukele) que apuesta por instituciones más ágiles, innovadoras y preparadas para liderar la transformación del sector público.
Asimismo, se alinea con el trabajo que lidera la Primera Dama, Sra. Gabriela de Bukele , a través del modelo de atención integral a la primera infancia, donde el fortalecimiento del talento humano del Estado es clave para garantizar políticas públicas con impacto real en la vida de las familias salvadoreñas.
La Directora Ejecutiva de ESIAP, Sra. Claudia de Larin (@ClaudiadeLarin) destacó que, como parte de esta cooperación, los servidores públicos del Instituto Crecer Juntos podrán acceder a programas de formación especializada que incluyen la Certificación en Administración Pública y programas de Maestría impartidos a través de reconocidas instituciones internacionales, y señaló también que se ha iniciado con los procesos de formación gracias a la articulación con la Jefa de Primera Infancia del Despacho de la Primera Dama, Sra. Alexandra Posada.
Con esta alianza, ESIAP reafirma su misión de contribuir a la profesionalización y excelencia del servicio público en El Salvador.
Principal
Cuatro italianos siguen en prisión provisional por estafa y falsificación de marcas en El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que cuatro ciudadanos italianos permanezcan en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial en su contra por estafa y falsificación de distintivos comerciales en El Salvador.
Los imputados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron capturados en el departamento de San Miguel tras una investigación que los vincula con la comercialización de maquinaria industrial falsificada.
Según las autoridades, el grupo vendía herramientas eléctricas y generadores falsificados, haciéndolos pasar por marcas de prestigio. Las víctimas pagaron entre $700 y $1,600 por artículos de baja calidad a los que solo les pegaban calcomanías originales.
La Fiscalía señaló que la estructura comenzó a operar alrededor de agosto de 2025 y que Barbato tenía un papel central en la red, al presentarse como representante en El Salvador y Centroamérica de la empresa CATLINE para promover las ventas.
De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros también han sido perfilados como presuntos miembros de organizaciones criminales italianas vinculadas con la falsificación de marcas, fraude y otras actividades ilícitas, mientras las autoridades continúan indagando el alcance de la red y posibles víctimas en el país.
Principal
Dirección de Integración celebra con 10,000 becados logro universitario
Gritos de alegría y un ambiente lleno de fiesta vivieron ayer 10,000 jóvenes al celebrar la Generación que Florece, que involucra a las 37 universidades del país con becas otorgadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.
El evento, denominado «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI», contó con una generación de jóvenes que, a través de su esfuerzo, disciplina y compromiso con su educación, lograron obtener una beca para estudios universitarios y demostrar que los sueños se conquistan y que el futuro ya no se busca más allá de las fronteras salvadoreñas.
La actividad fue realizada con jóvenes de las zonas central y occidental del país en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de San Salvador, como muestra de una generación que ha decidido quedarse, estudiar y transformar su futuro.
«Las exitosas políticas públicas se construyen, sobre todo, con la participación de la gente, y esta es una demostración clara. ¡Si ustedes no se hubieran comprometido a transformar su futuro no estarían aquí!», manifestó Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.
Estudiantes que realizaron en 2025 su proceso formativo en centros educativos públicos lograron una beca de educación superior y ahora son parte del programa Continuidad Académica y Técnica de la Dirección de Integración, impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir formando a parte de la Generación que Florece.
«Hoy es un día muy especial de mucha alegría. Hace un año el presidente Bukele mencionaba la oportunidad para todos los jóvenes, un cambio de país donde todos los que culminaran el bachillerato iban a tener la oportunidad de continuar sus estudios superiores; hoy con 10,000 aquí [en San Salvador] más 7,000 que recibimos el otro día en San Miguel es una demostración clara de los alumnos que ya están estudiando en las 37 universidades», afirmó Gutman.
El 22 de febrero, en Fusalmo San Miguel, se congregaron más de 7,000 becados que residen en las zonas oriental y paracentral, con ello más de 17,000 jóvenes han sido becados en las universidades. Para 2027 esperan que sean otros 20,000 los que se agreguen a esta cifra, los cuales se someterán al proceso formativo en este año.
«Este proceso coloca a El Salvador en un lugar inédito en la región. Por primera vez, un país de Latinoamérica garantiza el acceso a la educación superior para los jóvenes que egresan del bachillerato en el sistema público, transformando lo que durante décadas fue un privilegio en pocos, cuando debe ser un derecho de todos», declaró el presidente de la dirección.
Durante años, los jóvenes crecieron con la idea de que para lograr buenas oportunidades había que migrar del país, debido a que la educación superior fue un privilegio reservado para la minoría.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Integración, apenas entre el 1 % y el 5 % de los jóvenes que egresaban del bachillerato lograban continuar estudios universitarios, mientras que miles de talentos quedaban fuera, no por falta de capacidad, sino por su situación económica y social.
Gutman señaló que, agregado a lo anterior, actualmente buena parte de los jóvenes, en especial las señoritas, se atreven a continuar con sus estudios gracias al esfuerzo y consejos que brindan las mujeres en los hogares.
Además, en el Día Internacional de la Mujer, aprovechó para enviar un mensaje: «Las mujeres son el motor de cada casa. Han sido un sostén, y siguen siéndolo. Su esfuerzo no ha sido en vano, y quiero decirles humildemente que las felicito, no solo por su día, sino por el enorme esfuerzo realizado a través de los años, y que gracias a sus esfuerzos hoy miles y miles de jóvenes salvadoreñas están estudiando, eso es un mérito que hay que dárselo a ellas».