Probabilidad de lluvias para este martes en El Salvador

Gritos de alegría y un ambiente lleno de fiesta vivieron ayer 10,000 jóvenes al celebrar la Generación que Florece, que involucra a las 37 universidades del país con becas otorgadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.

El evento, denominado «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI», contó con una generación de jóvenes que, a través de su esfuerzo, disciplina y compromiso con su educación, lograron obtener una beca para estudios universitarios y demostrar que los sueños se conquistan y que el futuro ya no se busca más allá de las fronteras salvadoreñas.

La actividad fue realizada con jóvenes de las zonas central y occidental del país en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de San Salvador, como muestra de una generación que ha decidido quedarse, estudiar y transformar su futuro.

«Las exitosas políticas públicas se construyen, sobre todo, con la participación de la gente, y esta es una demostración clara. ¡Si ustedes no se hubieran comprometido a transformar su futuro no estarían aquí!», manifestó Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.

Estudiantes que realizaron en 2025 su proceso formativo en centros educativos públicos lograron una beca de educación superior y ahora son parte del programa Continuidad Académica y Técnica de la Dirección de Integración, impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir formando a parte de la Generación que Florece.

«Hoy es un día muy especial de mucha alegría. Hace un año el presidente Bukele mencionaba la oportunidad para todos los jóvenes, un cambio de país donde todos los que culminaran el bachillerato iban a tener la oportunidad de continuar sus estudios superiores; hoy con 10,000 aquí [en San Salvador] más 7,000 que recibimos el otro día en San Miguel es una demostración clara de los alumnos que ya están estudiando en las 37 universidades», afirmó Gutman.

El 22 de febrero, en Fusalmo San Miguel, se congregaron más de 7,000 becados que residen en las zonas oriental y paracentral, con ello más de 17,000 jóvenes han sido becados en las universidades. Para 2027 esperan que sean otros 20,000 los que se agreguen a esta cifra, los cuales se someterán al proceso formativo en este año.

«Este proceso coloca a El Salvador en un lugar inédito en la región. Por primera vez, un país de Latinoamérica garantiza el acceso a la educación superior para los jóvenes que egresan del bachillerato en el sistema público, transformando lo que durante décadas fue un privilegio en pocos, cuando debe ser un derecho de todos», declaró el presidente de la dirección.

Durante años, los jóvenes crecieron con la idea de que para lograr buenas oportunidades había que migrar del país, debido a que la educación superior fue un privilegio reservado para la minoría.

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Integración, apenas entre el 1 % y el 5 % de los jóvenes que egresaban del bachillerato lograban continuar estudios universitarios, mientras que miles de talentos quedaban fuera, no por falta de capacidad, sino por su situación económica y social.

Gutman señaló que, agregado a lo anterior, actualmente buena parte de los jóvenes, en especial las señoritas, se atreven a continuar con sus estudios gracias al esfuerzo y consejos que brindan las mujeres en los hogares.

Además, en el Día Internacional de la Mujer, aprovechó para enviar un mensaje: «Las mujeres son el motor de cada casa. Han sido un sostén, y siguen siéndolo. Su esfuerzo no ha sido en vano, y quiero decirles humildemente que las felicito, no solo por su día, sino por el enorme esfuerzo realizado a través de los años, y que gracias a sus esfuerzos hoy miles y miles de jóvenes salvadoreñas están estudiando, eso es un mérito que hay que dárselo a ellas».

