Principal
El Salvador mantiene estricta supervisión en el ecosistema de activos digitales
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.
Principal
Probabilidad de lluvias para este martes en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) prevé la probabilidad de lluvias puntuales en la zona paracentral y central del país durante horas de la noche.
Estas condiciones se deben a la influencia del flujo el este ligeramente acelerado y algunas vaguadas cercanas que provocarán nubosidad en las zonas norte y occidental del país.
Además, se prevé la presencia de ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, sobre todo en el sector oriental del país.
El MARN también pronostica clima caluroso para este martes en El Salvador, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 a 40 grados Celsius en zonas puntuales, como el oriente del país.
Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas que se registrarán durante este martes en el país, según detalló el meteorólogo del MARN, Amides Figueroa.
Principal
ESIAP y Crecer Juntos firman carta para impulsar la formación en temas de formación en administración pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), bajo el liderazgo del Vicepresidente de la República Sr. Félix Ulloa hijo, (@fulloa51) firmó una Carta de Intención con el Instituto Crecer Juntos (@CrecerJuntosSV_) representado por su Directora Ejecutiva, Sra. Eunice Deras (@Eunice_Deras), para impulsar la formación especializada en temas de administración pública, innovación y tecnología, de servidores públicos pertenecientes a dicha institución.
Esta alianza fortalecerá también las capacidades institucionales del Estado salvadoreño en temas relacionados al Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia, a través del intercambio de conocimiento, programas de capacitación y el desarrollo de competencias estratégicas que permitan una gestión pública más eficiente, humana y orientada a resultados.
La iniciativa se enmarca en la visión de modernización del país impulsada por el Presidente Sr. Nayib Bukele (@nayibbukele) que apuesta por instituciones más ágiles, innovadoras y preparadas para liderar la transformación del sector público.
Asimismo, se alinea con el trabajo que lidera la Primera Dama, Sra. Gabriela de Bukele , a través del modelo de atención integral a la primera infancia, donde el fortalecimiento del talento humano del Estado es clave para garantizar políticas públicas con impacto real en la vida de las familias salvadoreñas.
La Directora Ejecutiva de ESIAP, Sra. Claudia de Larin (@ClaudiadeLarin) destacó que, como parte de esta cooperación, los servidores públicos del Instituto Crecer Juntos podrán acceder a programas de formación especializada que incluyen la Certificación en Administración Pública y programas de Maestría impartidos a través de reconocidas instituciones internacionales, y señaló también que se ha iniciado con los procesos de formación gracias a la articulación con la Jefa de Primera Infancia del Despacho de la Primera Dama, Sra. Alexandra Posada.
Con esta alianza, ESIAP reafirma su misión de contribuir a la profesionalización y excelencia del servicio público en El Salvador.
Principal
Cuatro italianos siguen en prisión provisional por estafa y falsificación de marcas en El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que cuatro ciudadanos italianos permanezcan en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial en su contra por estafa y falsificación de distintivos comerciales en El Salvador.
Los imputados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron capturados en el departamento de San Miguel tras una investigación que los vincula con la comercialización de maquinaria industrial falsificada.
Según las autoridades, el grupo vendía herramientas eléctricas y generadores falsificados, haciéndolos pasar por marcas de prestigio. Las víctimas pagaron entre $700 y $1,600 por artículos de baja calidad a los que solo les pegaban calcomanías originales.
La Fiscalía señaló que la estructura comenzó a operar alrededor de agosto de 2025 y que Barbato tenía un papel central en la red, al presentarse como representante en El Salvador y Centroamérica de la empresa CATLINE para promover las ventas.
De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros también han sido perfilados como presuntos miembros de organizaciones criminales italianas vinculadas con la falsificación de marcas, fraude y otras actividades ilícitas, mientras las autoridades continúan indagando el alcance de la red y posibles víctimas en el país.