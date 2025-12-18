Principal
Prevén un jueves con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores del país
Durante este jueves, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con lluvias en diferentes sectores, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el informe, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona central y occidental, con énfasis en la zona montañosa y cordillera volcánica.
Por la tarde, se esperan lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la zona montañosa norte.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona paracentral.
El MARN indicó que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).
Pese a estas condiciones, “el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada”.
Medio Ambiente añadió que “estas condiciones se deben a una vaguada ubicada al nor-occidente de Centroamérica, favoreciendo la formación de nubosidad y, con ello, las lluvias durante el día en el territorio nacional, además, se observa el flujo del este acelerado aportando humedad desde el mar Caribe”.
Podría pasar varios años tras las rejas luego que le encontraran merca de la buena en su casa
Un hombre identificado como René Francisco Salazar Castro, de 55 años, enfrentó audiencia preliminar acusado del delito de tráfico ilícito.
Las investigaciones indican que agentes de la División Antinarcóticos de la PNC recibieron información sobre una persona que presuntamente se dedicaba a la venta de drogas, lo que permitió ubicar al imputado e iniciar las diligencias correspondientes.
En enero de 2025, mediante orden judicial, se realizó el registro del inmueble. Con el apoyo de un agente canino, se localizaron en el interior de la vivienda varias porciones de material vegetal, básculas digitales y más de $2,600 en efectivo.
Posteriores pruebas químicas confirmaron que la sustancia incautada correspondía a marihuana.
Tras valorar la oferta probatoria presentada, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador determinó que existen elementos suficientes para que el caso sea discutido en vista pública.Referencia geográfica
Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado.
Criatura casi no la cuenta tras electrocutarse
Socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron a un joven que recibió una descarga eléctrica, en el distrito de Sonzacate, Sonsonate Centro.
La víctima es un joven de 18 años quien recibió atenciones prehospitalarias en el lugar, tras quedar inconsciente y tendido sobre el pavimento.
Posteriormente, fue estabilizado y trasladado de manera urgente hacia el hospital para que recibiera atenciones médicas especializadas.
Al cierre de esta nota, se desconoce de cómo sucedió el hecho, sin embargo, agentes policiales acudieron a la escena para realizar las investigaciones pertinentes.
Ministerio de Trabajo activa inspecciones para garantizar pago del aguinaldo
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lanzó el plan Defiende Tu Aguinaldo para garantizar que dicho beneficio llegue a todos los empleados a los que les corresponde recibirlo.
El titular de la cartera de Trabajo desplegó un equipo de 700 inspectores que verificarán que los patronos cumplan la ley relacionada con el aguinaldo.
De acuerdo a la ley vigente, los aguinaldos deben ser pagados a los trabajadores entre el 12 y 20 de diciembre.
“Desde el 2019 empezamos a trabajar con este plan Defiende tu Aguinaldo, es una movilización de todo el Ministerio de Trabajo a escala nacional», agregó Castro.