Criatura casi no la cuenta tras electrocutarse

Durante este jueves, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con lluvias en diferentes sectores, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el informe, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona central y occidental, con énfasis en la zona montañosa y cordillera volcánica.

Por la tarde, se esperan lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la zona montañosa norte.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona paracentral.

El MARN indicó que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).

Pese a estas condiciones, “el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada”.

Medio Ambiente añadió que “estas condiciones se deben a una vaguada ubicada al nor-occidente de Centroamérica, favoreciendo la formación de nubosidad y, con ello, las lluvias durante el día en el territorio nacional, además, se observa el flujo del este acelerado aportando humedad desde el mar Caribe”.

