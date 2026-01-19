Presidente Bukele encabeza el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador

El presidente de la república, Nayib Bukele, encabeza esta mañana el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, desarrollado en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, como un espacio de reflexión espiritual y unidad nacional.

El evento congrega a líderes religiosos del país, autoridades de los tres órganos del Estado y representantes internacionales, entre ellos miembros de la Junta Directiva de la Próspera Foundation, conformada por senadores y congresistas de los Estados Unidos.

Durante el encuentro, el Gobierno reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad basada en la paz, los valores y la convivencia.

En la actividad participa el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, marcando la presencia conjunta de los tres poderes del Estado salvadoreño.

Bukele asumió un rol protagónico como anfitrión del encuentro, destacando la importancia de la fe, la unidad y el diálogo espiritual en un momento de transformación nacional. El desayuno también busca fortalecer los vínculos de cooperación y esperanza con invitados de distintas naciones.

Durante la jornada, congresistas estadounidenses destacaron los cambios experimentados por El Salvador en los últimos años. El representante por el Tercer Distrito del Estado de Nueva York, Tom Suozzi, calificó como «increíble» el proceso vivido por el país tras superar etapas marcadas por la violencia, y llamó a avanzar unidos hacia un tiempo de paz.

«Estamos muy inspirados por todo lo que hemos aprendido aquí en El Salvador […] El milagro que ha tenido lugar en El Salvador es increíble», dijo Tom Suozzi.

Por su parte, Manuel Espina, fundador Próspera Foundation, señaló que el desayuno nacional por la oraciones es un movimiento de amistad que promueve el espíritu de Jesús, y, además, destacó los logros que el presidente Bukele ha hecho en el país.

«Vamos a recordar al Presidente Bukele por los tantos éxitos que ha tenido en su administración (…). En la escritura dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. Así que hoy, juntos en El Salvador, en el primer desayuno nacional de oración en este país, estamos levantando el nombre que es sobre todo nombre. Y estamos diciendo se continúe bendiciendo a esta nación, para seguir viendo más milagros», expresó Espina.

