Presidente Bukele encabeza el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador
El presidente de la república, Nayib Bukele, encabeza esta mañana el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, desarrollado en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, como un espacio de reflexión espiritual y unidad nacional.
El evento congrega a líderes religiosos del país, autoridades de los tres órganos del Estado y representantes internacionales, entre ellos miembros de la Junta Directiva de la Próspera Foundation, conformada por senadores y congresistas de los Estados Unidos.
Durante el encuentro, el Gobierno reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad basada en la paz, los valores y la convivencia.
En la actividad participa el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, marcando la presencia conjunta de los tres poderes del Estado salvadoreño.
Bukele asumió un rol protagónico como anfitrión del encuentro, destacando la importancia de la fe, la unidad y el diálogo espiritual en un momento de transformación nacional. El desayuno también busca fortalecer los vínculos de cooperación y esperanza con invitados de distintas naciones.
Durante la jornada, congresistas estadounidenses destacaron los cambios experimentados por El Salvador en los últimos años. El representante por el Tercer Distrito del Estado de Nueva York, Tom Suozzi, calificó como «increíble» el proceso vivido por el país tras superar etapas marcadas por la violencia, y llamó a avanzar unidos hacia un tiempo de paz.
«Estamos muy inspirados por todo lo que hemos aprendido aquí en El Salvador […] El milagro que ha tenido lugar en El Salvador es increíble», dijo Tom Suozzi.
Por su parte, Manuel Espina, fundador Próspera Foundation, señaló que el desayuno nacional por la oraciones es un movimiento de amistad que promueve el espíritu de Jesús, y, además, destacó los logros que el presidente Bukele ha hecho en el país.
«Vamos a recordar al Presidente Bukele por los tantos éxitos que ha tenido en su administración (…). En la escritura dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. Así que hoy, juntos en El Salvador, en el primer desayuno nacional de oración en este país, estamos levantando el nombre que es sobre todo nombre. Y estamos diciendo se continúe bendiciendo a esta nación, para seguir viendo más milagros», expresó Espina.
Hospital El Salvador realiza jornada de cirugías cardíacas con especialista italiano
El Hospital El Salvador marcará un precedente en la atención médica especializada al realizar, por primera vez, una jornada quirúrgica en cardiología del 19 al 23 de enero, enfocada en pacientes con enfermedades del corazón.
La actividad contará con la participación del cardiólogo y cirujano italiano Paolo Magagna, especialista en intervenciones cardíacas de alta complejidad, quien trabajará junto a cirujanos cardiovasculares salvadoreños.
Durante su visita se realizarán cuatro cirugías en el Hospital El Salvador y una más en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como parte de una colaboración entre instituciones de salud.
«El procedimiento a realizar se denomina Bentall y De Bonno, el cual es un reemplazo de la válvula aórtica con una distinción, inversión de la aorta ascendente y el implante de ambas arterias coronarias al injerto, lo que permite tres cirugías en una, mejorando significativamente la calidad y esperanza de vida de los pacientes», detallan las autoridades del hospital en un comunicado de prensa.
Esta patología, poco frecuente en el país, será tratada con insumos de alta calidad donados por el especialista italiano. Además del beneficio directo a los pacientes, la jornada permitirá el intercambio de conocimientos entre médicos nacionales y el experto internacional.
La UES comienza su proceso de inscripción
La Universidad de El Salvador (UES) invita a todos los estudiantes regulares y a los de nuevo ingreso a que se acerquen a las oficinas de las 12 facultades para tramitar y gestionar las matrículas e inscripciones del ciclo I-2026.
En las facultades les darán las indicaciones que seguirán en línea. Para los aspirantes de nuevo ingreso, el portal principal para inscripción es https://eel.ues.edu.sv/ingreso y para estudiantes ya inscritos, es decir, alumnos regulares, la sección de “Expediente en Línea”.
Los pasos para nuevos ingresos incluyen registro, prueba de aptitudes, selección de carrera y curso de refuerzo, mientras que los estudiantes regulares se inscriben en línea seleccionando materias y horarios, validando con el comprobante de pago.
La universidad hace la aclaración que las fechas de inscripción y pruebas varían, así que hay que revisar siempre el portal oficial de la UES. Mientras que, para dudas, contactar a la Unidad de Ingreso Universitario: ingreso.universitario@ues.edu.sv; ingreso.universitario@ues.edu.sv o llama al 2511-2012.
Árbol cayó sobre camión en carretera San Salvador-Sonsonate y dejó dos lesionados
Dos personas resultaron lesionadas, este lunes, luego de que un árbol cayera sobre el camión donde se trasladaban. El accidente ocurrió en el kilómetro 55 ½ en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate.
«Dos personas se encuentran atrapadas en el vehículo y se realizan las tareas necesarias para auxiliarlas», detalló la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó que, por el momento, el paso vehicular esta bloqueado en ambos sentidos.
Protección Civil reportó que ambos lesionados fueron trasladadas a un centro asistencial.