Internacionales
Así fue el ataque contra la PNC en la zona 10
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
Internacionales
Sube a nueve cifra de policías asesinados por pandilleros en Guatemala
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
Internacionales
Despliegue militar tras ataques simultáneos contra la PNC
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
Internacionales
FMI mejora previsión de crecimiento mundial para 2026
El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.
El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3.3 % este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0.2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que «la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores», lo que indica vulnerabilidad.
Si bien la economía global parece estar «dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025», esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.
Más bien, los desafíos se vieron compensados por «vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica», explicó un periodista.
Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.
Crecimiento en América Latina
Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2.2 %, 0.1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.
Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1.6 % (-0.3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1.5 %.
El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectarán tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.
Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.
Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4.1 % en 2025 a 3.8 % en 2026.
Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.
«Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial», dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.
No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.
La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales.
Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.
La anulación de algunos aranceles «inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global», sostuvo Gourinchas.
Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.
Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.
Existe la posibilidad de una «corrección del mercado» si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.
Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.
Divergencia
El FMI estima que el repunte de la inversión y el gasto en tecnología agregó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento anualizado promedio del PIB de Estados Unidos en los tres primeros trimestres de 2025.
Esto compensó el último cierre del gobierno a finales de año por un desacuerdo presupuestario en el Congreso.
Gourinchas destacó la divergencia entre Estados Unidos -que está experimentando un salto en la inversión en IA- y otras economías avanzadas.
El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2.4 % para 2026, 0.3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
En cambio, prevé un crecimiento del 1.3 % en la zona euro.
El crecimiento en China e India también es «relativamente sólido» en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.
De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.
Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es «aún más importante» que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.