Despliegue militar tras ataques simultáneos contra la PNC

Guatemala vivió el domingo una ola de violencia armada con el asesinato de ocho policías derivados de la recuperación de uno de los tres penales en poder de la Pandilla 18 y del sometimiento de su principal cabecilla, alias Lobo, acciones que también han llevado al Gobierno a suspender, como medida de seguridad, las clases a nivel nacional y a las fuerzas del orden público a declararse en «alerta máxima».

«Estoy muy dolido por la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos», dijo el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

El funcionario también informó que como consecuencia de los ataques armados otros 10 agentes policiales resultaron heridos y un pandillero muerto.

Los ataques armados contra agentes de la PNC ocurrieron mientras fuerzas élite de las fuerzas del orden y del Ejército recuperaban el control del penal Renovación I, en Escuintla, tomado este sábado por los pandilleros que retenían a nueve custodios.

La tarde del domingo, la Policía de Guatemala informó que lograron tomar el control y liberar con vida a otros 34 agentes del Sistema Penitenciario (SP) quienes permanecieron como rehenes de los pandilleros por más de 36 horas en las cárceles Fraijanes II y el Preventivo para Hombres Zona 18.

A eso de las 4:30 pm, la Policía posteó: «En estos momentos, la Policía Nacional Civil libera a 28 guardias de presidios que estaban retenidos por mareros en la cárcel Fraijanes II. Varios son atendidos por Bomberos Voluntarios ya que presentan síntomas de deshidratación», informó la Corporación policial.

Minutos antes, la PNC detalló que «Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil han tomado el control del preventivo para hombres de la zona 18 y han liberado a seis guardias de presidios tomados de rehenes… Se tienen dos armas de fuego recuperadas».

La recuperación del control del penal Renovación I – en poder de las pandillas por más de 24 horas- se saldó además con la neutralización del cabecilla del Barrio 18, alias Lobo, así como también poder retomar las armas que los terroristas habían incautado a los custodios rehenes.

El mnistro Villeda denunció, en la víspera, que detrás de la toma de las cárceles había «un plan orquestado» que incluía acciones como bloqueo de calles en el interior del país y la destrucción de infraestructura e información penitenciaria.

La prensa guatemalteca reportó en las primeras horas del domingo, 13 ataques armados simultáneos contra agentes. El periódico «Prensa Libre» informó de atentados en la subestación de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva, y frente al Centro de Justicia de Villa Nueva, donde fueron asesinados dos policías.

Los agentes asesinados fueron identificados como Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñes, Geovani Darío Tecu Sesam, Sammy Iván Lópes García y Diana Rosmery Chávez Alarcón.

Las imágenes y videos subidos en las redes sociales de los medios mostraban a bomberos dando primeros auxilios a los policías atacados, así como vehículos policiales con numerosos impactos de bala en sus carrocerías y vidrios.

Ante ese panorama, el director General de la PNC, David Custodio Boteo, pidió a todos los agentes estar «en alerta máxima» reiterándoles además el respaldo institucional y jurídico en el marco del cumplimiento de su misión constitucional

La violencia llevó al gobierno de Bernardo Arévalo a suspender las clases en todo su territorio como medida de prevención contra víctimas inocentes. La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció en X que «en atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana».

La embajada de EE.UU. en Guatemala emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses por la violencia en el país centroamericano y a la vez anunció que «se ha ordenado al personal de la embajada que se refugie en el lugar».

«Hay informes de violencia y ataques armados contra la policía en toda la ciudad de Guatemala» advirtió la legación diplomática a través de «X». La embajada pide a sus connacionales estar atentos a las actualizaciones de los medios de comunicación locales, evitar las multitudes y las manifestaciones, mantener un perfil bajo, notificar a sus amigos y familiares que se encuentra bien, estar atento a su entorno, revisar sus planes de seguridad personal y minimizar los desplazamientos innecesarios.

