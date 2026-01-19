Principal
Vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 80 km/h en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó, este lunes, que continuará la influencia de vientos nortes sobre territorio nacional, y las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del occidente y norte de El Salvador.
«Continúan los Vientos Nortes en el país. ¡Mantente atento! Los Vientos Nortes podrían alcanzar ráfagas de hasta 80 km/h en zonas del occidente y norte», detalló el informe del Marn.
La institución también agregó que, para este día, se prevé cielo nublado en diferentes puntos del país, pero no se esperan lluvias.
«Durante la tarde, el cielo estará despejado en el centro y occidente, y poco nublado en el oriente. En la noche, el cielo se mantendrá poco nublado en todo el país, sin lluvias durante el día», informaron.
Sobre las temperaturas explicaron que se mantendrán bastante cálidas durante el día, y más fresco durante la noche y madrugada. Los parámetros máximos para este lunes podrían alcanzar los 36 o 37 grados Celsius en zonas de San Miguel y La Unión.
Internacionales
Despliegue militar tras ataques simultáneos contra la PNC
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
Principal
El Salvador es el país centroamericano con menos homicidios en 2025
Las medidas de seguridad, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido que El Salvador cierre 2025 con la cifra más baja de homicidios reportados en todo un año.
Los registros de la Policía establecen que entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025 solamente se contabilizaron 82 muertes a causa de la violencia, convirtiéndose en el primer año en la historia salvadoreña que se cierra con una cifra homicida de dos dígitos. «El Salvador finalizará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en 204 años de república.
Quiere decir que El Salvador, por primera ocasión en sus registros, no tendrá un número de tres dígitos en violencia homicida; eso es salvar vidas, es evitar luto, dolor en las familias salvadoreñas y eso es el rostro que muchos no quieren reconocer con el régimen de excepción y con la estrategia del Plan Control Territorial», expresó el criminólogo Ricardo Sosa, el pasado mes de noviembre.
Los 82 asesinatos reportados en todo el año también representan la cifra homicida más baja de Centroamérica. Según los datos ofrecidos por todos los países de la región al cierre de 2025, al menos 6,878 Centroamérica, siendo Guatemala el que encabeza el listado con el mayor número de muertes violentas.
En Guatemala, el Ministerio de Gobernación reportó 3,022 homicidios en el año, siendo julio, con 400 asesinatos, el mes más violento, seguido de agosto con 346 y junio con 345. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 60 % de las víctimas son hombres, una tendencia que se sostiene desde hace más de dos décadas.
El reporte del INE también establece que el 84.6 % de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego y que el departamento de Guatemala, con 1,417 víctimas, fue la región más violenta, seguido de Escuintla, con 322, y Petén con 159. Por su parte, las autoridades de Honduras registraron, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total 2,330 homicidios, lo que representa una reducción de 10.32 % en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 2,598.
El promedio diario bajó de 7.12 a 6.38 homicidios, mientras que la tasa nacional disminuyó de 26.26 a 23.21 por cada 100,000 habitantes, comparando ambos años. No obstante, diciembre mostró un repunte con 231 asesinatos, frente a 195 en el mismo mes de 2024. Los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1.° de enero y el 7 de diciembre de 2025, un total de 242 víctimas fueron mujeres. Mientras que, Costa Rica cerró 2025 con 856 homicidios, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra representa una disminución respecto a los 880 casos registrados en 2024.
La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con ajustes de cuentas entre bandas criminales. Más del 70 % de las víctimas fueron hombres jóvenes, de entre 18 y 39 años. Para los costarricenses, 2025 se convirtió en el tercer año con cifras elevadas en las estadísticas de homicidios; el segundo registro más alto de muertes a causa de la violencia reportados por las autoridades ticas fue 2024, que cerró con 880. El año más violento sigue siendo 2023, que finalizó con 907 homicidios.
En Panamá, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que el país concluyó el año con 588 homicidios, cinco más que en 2024. El funcionario presentó el balance anual el 31 de diciembre, como parte del informe de rendición de cuentas de la institución. El 80 % de los homicidios se cometió con armas de fuego (470 casos). Julio y septiembre fueron los meses más violentos del año con 60 homicidios cada uno, les siguen mayo, con 55 víctimas, y enero, con 51.
El informe también revela que la violencia homicida se mantiene focalizada en la provincia de Panamá, con 238 casos; le sigue Colón, con 107 víctimas, y San Miguelito, con 94 homicidios. Hasta la fecha, Nicaragua no ha publicado cifras oficiales sobre homicidios cometidos durante 2025. Desde mediados de año, las autoridades suspendieron la publicación de datos semanales sobre criminalidad, pese a reportes de varios crímenes violentos en los últimos meses.
El Salvador sí presentó los registros más bajos de homicidios por mes en toda la región centroamericana, como ya se ha vuelto una constante en los últimos años.
Según los reportes de la Policía, enero cerró con siete muertes a causa de la violencia; febrero finalizó con cinco; marzo, el mes con más reportes de asesinatos, cerró con 11; abril lo hizo con seis al igual que mayo. Junio registró cinco; julio finalizó con dos; agosto reportó cuatro muertes a causa de la violencia y septiembre, nueve; octubre cerró con ocho, noviembre lo hizo con cuatro y diciembre concluyó con cinco homicidios, para totalizar 82 en todo el año, destacando además que hubo 303 días sin muertes violentas.
De los más de 300 días con cero homicidios, 26 fueron registrados en diciembre y otros 26 en noviembre; octubre finalizó con 24 días sin asesinatos, septiembre lo hizo con 23 días con cero homicidios, agosto cerró con 27 jornadas sin muertes a causa de la violencia, julio lo hizo con 29 días sin asesinatos, junio, mayo y abril finalizaron, cada uno, con 25 jornadas con cero homicidios, marzo sumó 22 días sin muertes a causa de la violencia, febrero finalizó con 26 jornadas y enero con 25 días sin asesinatos en todo el país.
Internacionales -deportes
«Sé que hay campañas para debilitar al Madrid», asegura Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay «campañas» con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Bernabéu.
«Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren», señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.
«Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar», agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.
Preguntado a qué se refería a las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: «Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión».
Sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición, el entrenador merengue afirmó que «estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando».
«Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión», insistió.
Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinícius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. «Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor», dijo.
El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la «trascendencia» de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.