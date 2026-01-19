Principal
El Salvador es el país centroamericano con menos homicidios en 2025
Las medidas de seguridad, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido que El Salvador cierre 2025 con la cifra más baja de homicidios reportados en todo un año.
Los registros de la Policía establecen que entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025 solamente se contabilizaron 82 muertes a causa de la violencia, convirtiéndose en el primer año en la historia salvadoreña que se cierra con una cifra homicida de dos dígitos. «El Salvador finalizará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en 204 años de república.
Quiere decir que El Salvador, por primera ocasión en sus registros, no tendrá un número de tres dígitos en violencia homicida; eso es salvar vidas, es evitar luto, dolor en las familias salvadoreñas y eso es el rostro que muchos no quieren reconocer con el régimen de excepción y con la estrategia del Plan Control Territorial», expresó el criminólogo Ricardo Sosa, el pasado mes de noviembre.
Los 82 asesinatos reportados en todo el año también representan la cifra homicida más baja de Centroamérica. Según los datos ofrecidos por todos los países de la región al cierre de 2025, al menos 6,878 Centroamérica, siendo Guatemala el que encabeza el listado con el mayor número de muertes violentas.
En Guatemala, el Ministerio de Gobernación reportó 3,022 homicidios en el año, siendo julio, con 400 asesinatos, el mes más violento, seguido de agosto con 346 y junio con 345. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 60 % de las víctimas son hombres, una tendencia que se sostiene desde hace más de dos décadas.
El reporte del INE también establece que el 84.6 % de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego y que el departamento de Guatemala, con 1,417 víctimas, fue la región más violenta, seguido de Escuintla, con 322, y Petén con 159. Por su parte, las autoridades de Honduras registraron, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total 2,330 homicidios, lo que representa una reducción de 10.32 % en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 2,598.
El promedio diario bajó de 7.12 a 6.38 homicidios, mientras que la tasa nacional disminuyó de 26.26 a 23.21 por cada 100,000 habitantes, comparando ambos años. No obstante, diciembre mostró un repunte con 231 asesinatos, frente a 195 en el mismo mes de 2024. Los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1.° de enero y el 7 de diciembre de 2025, un total de 242 víctimas fueron mujeres. Mientras que, Costa Rica cerró 2025 con 856 homicidios, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra representa una disminución respecto a los 880 casos registrados en 2024.
La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con ajustes de cuentas entre bandas criminales. Más del 70 % de las víctimas fueron hombres jóvenes, de entre 18 y 39 años. Para los costarricenses, 2025 se convirtió en el tercer año con cifras elevadas en las estadísticas de homicidios; el segundo registro más alto de muertes a causa de la violencia reportados por las autoridades ticas fue 2024, que cerró con 880. El año más violento sigue siendo 2023, que finalizó con 907 homicidios.
En Panamá, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que el país concluyó el año con 588 homicidios, cinco más que en 2024. El funcionario presentó el balance anual el 31 de diciembre, como parte del informe de rendición de cuentas de la institución. El 80 % de los homicidios se cometió con armas de fuego (470 casos). Julio y septiembre fueron los meses más violentos del año con 60 homicidios cada uno, les siguen mayo, con 55 víctimas, y enero, con 51.
El informe también revela que la violencia homicida se mantiene focalizada en la provincia de Panamá, con 238 casos; le sigue Colón, con 107 víctimas, y San Miguelito, con 94 homicidios. Hasta la fecha, Nicaragua no ha publicado cifras oficiales sobre homicidios cometidos durante 2025. Desde mediados de año, las autoridades suspendieron la publicación de datos semanales sobre criminalidad, pese a reportes de varios crímenes violentos en los últimos meses.
El Salvador sí presentó los registros más bajos de homicidios por mes en toda la región centroamericana, como ya se ha vuelto una constante en los últimos años.
Según los reportes de la Policía, enero cerró con siete muertes a causa de la violencia; febrero finalizó con cinco; marzo, el mes con más reportes de asesinatos, cerró con 11; abril lo hizo con seis al igual que mayo. Junio registró cinco; julio finalizó con dos; agosto reportó cuatro muertes a causa de la violencia y septiembre, nueve; octubre cerró con ocho, noviembre lo hizo con cuatro y diciembre concluyó con cinco homicidios, para totalizar 82 en todo el año, destacando además que hubo 303 días sin muertes violentas.
De los más de 300 días con cero homicidios, 26 fueron registrados en diciembre y otros 26 en noviembre; octubre finalizó con 24 días sin asesinatos, septiembre lo hizo con 23 días con cero homicidios, agosto cerró con 27 jornadas sin muertes a causa de la violencia, julio lo hizo con 29 días sin asesinatos, junio, mayo y abril finalizaron, cada uno, con 25 jornadas con cero homicidios, marzo sumó 22 días sin muertes a causa de la violencia, febrero finalizó con 26 jornadas y enero con 25 días sin asesinatos en todo el país.
Internacionales -deportes
«Sé que hay campañas para debilitar al Madrid», asegura Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay «campañas» con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Bernabéu.
«Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren», señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.
«Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar», agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.
Preguntado a qué se refería a las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: «Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión».
Sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición, el entrenador merengue afirmó que «estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando».
«Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión», insistió.
Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinícius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. «Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor», dijo.
El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la «trascendencia» de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.
Internacionales
FMI mejora previsión de crecimiento mundial para 2026
El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.
El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3.3 % este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0.2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que «la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores», lo que indica vulnerabilidad.
Si bien la economía global parece estar «dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025», esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.
Más bien, los desafíos se vieron compensados por «vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica», explicó un periodista.
Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.
Crecimiento en América Latina
Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2.2 %, 0.1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.
Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1.6 % (-0.3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1.5 %.
El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectarán tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.
Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.
Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4.1 % en 2025 a 3.8 % en 2026.
Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.
«Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial», dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.
No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.
La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales.
Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.
La anulación de algunos aranceles «inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global», sostuvo Gourinchas.
Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.
Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.
Existe la posibilidad de una «corrección del mercado» si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.
Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.
Divergencia
El FMI estima que el repunte de la inversión y el gasto en tecnología agregó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento anualizado promedio del PIB de Estados Unidos en los tres primeros trimestres de 2025.
Esto compensó el último cierre del gobierno a finales de año por un desacuerdo presupuestario en el Congreso.
Gourinchas destacó la divergencia entre Estados Unidos -que está experimentando un salto en la inversión en IA- y otras economías avanzadas.
El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2.4 % para 2026, 0.3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
En cambio, prevé un crecimiento del 1.3 % en la zona euro.
El crecimiento en China e India también es «relativamente sólido» en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.
De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.
Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es «aún más importante» que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.
Internacionales
Capturan a pandillero salvadoreño que planeaba atacar a policías en Guatemala
En Guatemala fue capturado el pandillero de la 18, Alexis Soto Gutiérrez, alias Snoopy, cuando realizaba labores de vigilancia para perpetrar un ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de dicho país.
El arresto lo ejecutaron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la Calle Principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
«Fue capturado por investigadores de la Dipanda y policías de la comisaría 51 un terrorista de la mara 18, luego de ser descubierto cuando vigilaba movimientos del personal policial de la subestación local, por lo que fue interceptado cuando pretendía escapar», publicó la PNC guatemalteca.
Según la investigación de las autoridades de ese país, Soto Gutiérrez es miembro activo de la estructura «Solo para Locos» que delinquía en la zona donde fue arrestado.
Dentro de la estructura criminal tenía la función de poste, «montaba vigilancia para posteriormente perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga. Sus tatuajes lo delatan como miembro de la referida mara», destacó la Policía de Guatemala.
Al momento de ser capturado le decomisaron una porción de cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. Se informó que será expulsado de Guatemala y será entregado a las autoridades salvadoreñas para que sea procesado.
Al ser puesto a la orden de El Salvador, el pandillero será remitido a la Fiscalía General de la República para que le inicie una causa penal por el delito de agrupaciones ilícitas en un tribunal contra el crimen organizado