El Salvador es el país centroamericano con menos homicidios en 2025

Las medidas de seguridad, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido que El Salvador cierre 2025 con la cifra más baja de homicidios reportados en todo un año.

Los registros de la Policía establecen que entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025 solamente se contabilizaron 82 muertes a causa de la violencia, convirtiéndose en el primer año en la historia salvadoreña que se cierra con una cifra homicida de dos dígitos. «El Salvador finalizará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en 204 años de república.

Quiere decir que El Salvador, por primera ocasión en sus registros, no tendrá un número de tres dígitos en violencia homicida; eso es salvar vidas, es evitar luto, dolor en las familias salvadoreñas y eso es el rostro que muchos no quieren reconocer con el régimen de excepción y con la estrategia del Plan Control Territorial», expresó el criminólogo Ricardo Sosa, el pasado mes de noviembre.

Los 82 asesinatos reportados en todo el año también representan la cifra homicida más baja de Centroamérica. Según los datos ofrecidos por todos los países de la región al cierre de 2025, al menos 6,878 Centroamérica, siendo Guatemala el que encabeza el listado con el mayor número de muertes violentas.

En Guatemala, el Ministerio de Gobernación reportó 3,022 homicidios en el año, siendo julio, con 400 asesinatos, el mes más violento, seguido de agosto con 346 y junio con 345. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 60 % de las víctimas son hombres, una tendencia que se sostiene desde hace más de dos décadas.

El reporte del INE también establece que el 84.6 % de los crímenes fueron cometidos con arma de fuego y que el departamento de Guatemala, con 1,417 víctimas, fue la región más violenta, seguido de Escuintla, con 322, y Petén con 159. Por su parte, las autoridades de Honduras registraron, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total 2,330 homicidios, lo que representa una reducción de 10.32 % en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 2,598.

El promedio diario bajó de 7.12 a 6.38 homicidios, mientras que la tasa nacional disminuyó de 26.26 a 23.21 por cada 100,000 habitantes, comparando ambos años. No obstante, diciembre mostró un repunte con 231 asesinatos, frente a 195 en el mismo mes de 2024. Los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1.° de enero y el 7 de diciembre de 2025, un total de 242 víctimas fueron mujeres. Mientras que, Costa Rica cerró 2025 con 856 homicidios, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra representa una disminución respecto a los 880 casos registrados en 2024.

La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con ajustes de cuentas entre bandas criminales. Más del 70 % de las víctimas fueron hombres jóvenes, de entre 18 y 39 años. Para los costarricenses, 2025 se convirtió en el tercer año con cifras elevadas en las estadísticas de homicidios; el segundo registro más alto de muertes a causa de la violencia reportados por las autoridades ticas fue 2024, que cerró con 880. El año más violento sigue siendo 2023, que finalizó con 907 homicidios.

En Panamá, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que el país concluyó el año con 588 homicidios, cinco más que en 2024. El funcionario presentó el balance anual el 31 de diciembre, como parte del informe de rendición de cuentas de la institución. El 80 % de los homicidios se cometió con armas de fuego (470 casos). Julio y septiembre fueron los meses más violentos del año con 60 homicidios cada uno, les siguen mayo, con 55 víctimas, y enero, con 51.

El informe también revela que la violencia homicida se mantiene focalizada en la provincia de Panamá, con 238 casos; le sigue Colón, con 107 víctimas, y San Miguelito, con 94 homicidios. Hasta la fecha, Nicaragua no ha publicado cifras oficiales sobre homicidios cometidos durante 2025. Desde mediados de año, las autoridades suspendieron la publicación de datos semanales sobre criminalidad, pese a reportes de varios crímenes violentos en los últimos meses.

El Salvador sí presentó los registros más bajos de homicidios por mes en toda la región centroamericana, como ya se ha vuelto una constante en los últimos años.

Según los reportes de la Policía, enero cerró con siete muertes a causa de la violencia; febrero finalizó con cinco; marzo, el mes con más reportes de asesinatos, cerró con 11; abril lo hizo con seis al igual que mayo. Junio registró cinco; julio finalizó con dos; agosto reportó cuatro muertes a causa de la violencia y septiembre, nueve; octubre cerró con ocho, noviembre lo hizo con cuatro y diciembre concluyó con cinco homicidios, para totalizar 82 en todo el año, destacando además que hubo 303 días sin muertes violentas.

De los más de 300 días con cero homicidios, 26 fueron registrados en diciembre y otros 26 en noviembre; octubre finalizó con 24 días sin asesinatos, septiembre lo hizo con 23 días con cero homicidios, agosto cerró con 27 jornadas sin muertes a causa de la violencia, julio lo hizo con 29 días sin asesinatos, junio, mayo y abril finalizaron, cada uno, con 25 jornadas con cero homicidios, marzo sumó 22 días sin muertes a causa de la violencia, febrero finalizó con 26 jornadas y enero con 25 días sin asesinatos en todo el país.

