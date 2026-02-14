Presentan logros alcanzados con el proyecto Lempa Vivo

Desde 2019, El Salvador se ha consolidado como uno de los destinos más seguros de la región, respaldado por una sostenida reducción en la tasa de homicidios y de delitos de alto impacto. En ese contexto, San Salvador acumula seis años consecutivos fuera del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México.

San Salvador no ha vuelto a ser incluida en el ranking en los informes de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

«San Salvador dejó el ranking en 2019, luego de figurar en todos desde 2008. Todavía en 2015 esta ciudad ocupó el tercer lugar», se detalla en el informe del ranking de 2019.

En el 2015, considerado el año más violento de El Salvador, la capital San Salvador ocupó la tercera posición en inseguridad con una tasa de 108.54 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe. A partir de entonces, la ciudad fue descendiendo en el ranking, aunque se mantuvo dentro del listado: en 2017 fue la número 17 (tasa de 59.6) y en 2018 la 24 (50.3).

Sin embargo, desde el 2019 ya no figuró en el listado. Incluso en el informe del 2025 se detalló que San Salvador fue la primera ciudad de Centroamérica en quedar fuera en listado.

En el informe del año pasado ninguna ciudad de Centroamérica figuró entre las 50 más violentas del mundo tras la salida de San Pedro Sula y el Distrito Central de Honduras. Sin embargo, para los resultados presentados este 2026, Guatemala ingresó nuevamente en la posición 35 con una tasa de 36.89 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los más recientes informes detallan que por segundo año consecutivo Puerto Príncipe, en Haití, es la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mientras que, Ecuador es el segundo país con mayor presencia en el top 10 y suma seis ciudades dentro del ranking general de 50. México encabeza la lista por número de ciudades peligrosas: con 17.

Ciudades vecinas figuran entre las más peligrosas

Un ranking difundido recientemente por «Global Statistics» enumeró las 40 ciudades más peligrosas del mundo en el 2026, en el que figuran capitales de países vecinos a El Salvador.

La lista la encabeza San Pedro Sula en Honduras; segundo lugar lo ocupa Caracas, Venezuela y en la tercera posición está Tegucigalpa, Honduras.

También se incluyen otras ciudades centroamericanas y latinoamericanas como Guatemala, Cali, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Lima y Montevideo. Asimismo, hay urbes de África, Medio Oriente y el Caribe.

Dicho listado se basa en indicadores como secuestros, riesgo político y de seguridad, muertes por conflictos, fragilidad institucional, desastres naturales, índice de riesgo mundial, entre otros factores.

La exclusión de San Salvador, en ambos rankings, es resultado del exitoso Plan Control Territorial, además del régimen de excepción que se mantiene desde 2022, lo que ha permitido una significativa reducción en los homicidios y una percepción de mayor seguridad pública, no solo en la capital, sino en todo el territorio.

