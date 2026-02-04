Principal
Presencia policial en escuelas busca garantizar espacios educativos tranquilos y ordenados
El personal policial mantiene presencia en la entrada de instituciones educativas y sus alrededores, contribuyendo a espacios educativos tranquilos y ordenados, informó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de la red social X. Estas acciones forman parte de los dispositivos de seguridad que buscan resguardar a estudiantes, docentes y padres de familia durante las jornadas escolares.
La institución detalló que este miércoles mantiene despliegues en centros educativos como el Centro Escolar Profesor Carlos Cruz Ávalos, en la comunidad Tutunichapa 1, en San Salvador; el Complejo Educativo Profesor Felipe Huezo Córdova, en San Juan Nonualco, La Paz Este; el Centro Escolar Colonia Santa Leonor, en Santa Ana Centro; y el Centro Escolar La Campanera, en Soyapango.
De acuerdo a la corporación, estas medidas forman parte de estrategias de seguridad territorial que permiten que los estudiantes asistan a clases sin inconvenientes, además de fortalecer la percepción de seguridad en las comunidades.
La PNC agregó que los dispositivos incluyen orientación vehicular y peatonal en los alrededores de los centros escolares, así como verificación del respeto a las señales de tránsito, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa.
Internacionales
Congreso de Honduras aprueba estado de emergencia en sector salud
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
Jetset
Daddy Yankee celebró su cumpleaños con el lanzamiento del video de «Toy Hermoso»
Daddy Yankee llegó a las cinco décadas de vida y lo celebró a lo grande con el cariño de sus fans y con una sorpresa para todos: el lanzamiento del videoclip oficial del sencillo «Toy Hermoso».
Con una publicación en sus redes sociales, Yankee anunció la llegada del video de uno de los temas que componen su más reciente producción titulada «Lamento en Baile», la primera que se enfoca en un mensaje de fe y esperanza.
«A mi no me cuenten que ando SIN – CUENTA pero Toy Hermoso’. Happy Bitthday to me», publicó el artista en sus cuentas en redes sociales, con una postal alusiva a su celebración de cumpleaños.
Daddy Yankee ha comenzado a edificar su carrera sobre la base de la fe cristiana, misma que profesa desde hace algún tiempo y en la que ha orientado sus más recientes temas, además de sus últimas presentaciones.
Principal
ANDA anuncia suspensión temporal de agua potable en el Gran San Salvador
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que este día se verá interrumpido el suministro de agua potable en diferentes zonas del del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
ANDA detalló que la interrupción responde a trabajos que se realizaran en la subestación eléctrica de los sistemas Torogoz y Zona Norte, tras fallas ocasionadas por las ráfagas de viento.
El servicio agua potable se suspenderá de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Las zonas afectadas son: San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos Ciudad Delgado, Ilopango, San Martin, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.
«Esta intervención es fundamental para asegurar el suministro de agua potable en los hogares del Gran San Salvador», detalló la autónoma.
Como plan de contingencia, se desplegarán rutas de abastecimiento con camión cisterna en los sectores afectados.