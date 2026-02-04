Internacionales
Congreso de Honduras aprueba estado de emergencia en sector salud
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
Internacionales
El papa pide evitar «nueva carrera armamentística», ante expiración de tratado nuclear EE.UU.-Rusia
El papa León XIV alertó este miércoles del riesgo de una «nueva carrera armamentística», a pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias.
«Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz», dijo el pontífice estadounidense, y consideró que es «más urgente que nunca reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida».
«Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones», añadió al término de su audiencia semanal en el Vaticano.
El último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expira el jueves y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas del mundo.
El acuerdo fue firmado en 2010 y obligaba a ambas partes a limitar su armamento a 800 lanzadores y bombarderos pesados, así como a 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas.
También incluía un mecanismo de verificación.
Rusia anunció en febrero de 2023 la suspensión de su participación en el tratado sin retirarse formalmente, y aseguró que continuaría respetando los límites establecidos.
El martes, el Kremlin había avisado de que el mundo se adentra en una coyuntura «peligrosa» con la expiración del tratado.
El gobierno ruso ofreció una prórroga de un año, aunque el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, afirmó el martes en declaraciones a la prensa que todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa».
Si el tratado no se prorroga, las dos principales potencias nucleares del mundo «se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales», añadió Peskov.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en septiembre que una prórroga del acuerdo Nuevo START «suena como una buena idea», pero desde entonces no trascendió ningún paso en ese sentido.
Internacionales
Desalojos, trenes cancelados y carreteras cortadas en España por lluvias «extraordinarias»
Lluvias «extraordinarias» provocadas por la borrasca Leonardo azotaban este miércoles la península ibérica, principalmente en el sur de España, donde más de 3.000 personas fueron desalojadas, el servicio de trenes prácticamente se paralizó y muchas carreteras quedaron cortadas.
«La borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinarias (…) con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas, los suelos están muy saturados, los cauces [de ríos] ya llevan mucha agua», advirtió en X Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.
«Desde luego, es muy probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra», agregó.
«Ha sido una noche intensísima», afirmó a la televisión pública TVE Carlos García, alcalde de la localidad de Grazalema, quien dijo que desde la medianoche cayeron 180 litros» por metro cuadrado de agua en la zona.
En prevención, «más de 3.000 personas de zonas inundables» fueron desalojadas en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, indicaron en la red X los servicios de emergencia andaluces.
El servicio de trenes quedó prácticamente suspendido en toda Andalucía, según informó la compañía pública española Renfe, mientras los puertos marítimos de la zona también fueron cerrados.
El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, había solicitado el martes «máxima prudencia» y «sentido común», sobre todo cerca de «los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables».
Las autoridades andaluzas pidieron evitar desplazamientos y no salir de casa en las zonas que puedan verse más golpeadas, mientras varias carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos.
Las escuelas permanecerán cerradas el miércoles en toda la región, salvo en la provincia de Almería, en el extremo oriental de Andalucía.
Unas medidas que parecían estar dando resultados, toda vez que en la mañana del miércoles los servicios de emergencia andaluces informaron que habían atendido «159 incidencias» desde la madrugada, aunque ninguna de gravedad.
«Las medidas preventivas y de anticipación adoptadas por la Junta de Andalucía [el Gobierno regional] están siendo muy efectivas, teniendo en cuenta que se está cumpliendo el peor de los escenarios previstos», señalaron los servicios de emergencia en X.
Este miércoles se desplegaban en la región soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de socorro.
En España, país muy descentralizado, las regiones son las encargadas de gestionar las situaciones de emergencia.
En octubre de 2024, unas enormes inundaciones causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia. Una persona también falleció en Andalucía.
La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.
En Portugal, hasta la mañana del miércoles los servicios de emergencia habían atendido unos 200 incidentes, principalmente por inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra, sin víctimas registradas, según un balance proporcionado por protección civil a la AFP.
Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.
Internacionales
Acusado de violación, el hijo de la princesa de Noruega reconoce una vida de excesos
Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby responde en el juicio de un total de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas.
El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las violaciones. Se exponen en total a una pena de 16 años de cárcel.
Este miércoles apareció de nuevo ante el tribunal en Oslo. En vaqueros, con la camisa desabrochada bajo un suéter, Høiby se sacó tabaco (snus) de la boca y rompió a llorar.
Dijo, entre lágrimas, que ha tenido una vida llena de excesos motivada según él por «una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada».
«A mí me conozco sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha convertido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol», dijo el acusado, que afirma haber visto «atosigado» por la prensa desde que tenía tres años.
En el segundo día del juicio, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría tras sufrido una fiesta, y dijo que cree que la drogaron.
Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.
Aquella noche mantuvieron una relación sexual breve. Ella afirma haberla interrumpido.
La policía se puso en contacto con ella años después cuando descubrió grabaciones e imágenes en el teléfono del hijo de la princesa.
Las fuerzas de seguridad consideran que Høiby la violó mientras dormía. Ella no se acuerda de nada, ni siquiera de haber quedado dormida. Es como «un gran agujero negro», dijo.
«No podía creerme que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock», declaró.
Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que tampoco pueden revelar la identidad de los denunciantes.
«Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%», respondió al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.
La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.
Høiby declaró que no recuerda con nitidez qué pasó esa noche, pero dijo que las relaciones sexuales con ella habían sido consensuales.
«No recuerdo haberlas tomado (las fotos), pero (…) tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria», dijo el joven rubio tatuado y con aretes. Según él, sus padres estaban en casa en ese momento.