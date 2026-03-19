Precio del petróleo Brent sube 5 % por temor a escalada en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán endurecen sus posturas mientras la guerra se prolonga sin plazo definido, con amenazas a infraestructuras energéticas, alza del petróleo y creciente presión internacional por el impacto económico y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Sin «plazo definitivo» para terminar la guerra, dice el Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay «un plazo definitivo» para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Hegseth afirmó a los periodistas: «Vamos muy bien encaminados» y «en última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: “Bien, hemos logrado lo que necesitamos”».

Canciller de Irán promete que no habrá «moderación» en caso de nuevos ataques

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este jueves que no ejercerá ninguna «moderación» en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.

«Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío», afirmó en X, y añadió: «No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo».

EE. UU. podría retirar sanciones al petróleo iraní ya embarcado

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Washington podría «levantar las sanciones» al petróleo iraní que ya está embarcado y en alta mar, ante el alza de los precios de la energía.

La Organización Mundial del Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial

El organismo prevé un crecimiento de apenas 1,4% este año si los precios energéticos se mantienen elevados, frente al 4,6% de 2025.

«El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos», advirtió su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala.

Seis países se dicen listos para «contribuir» a la seguridad en el estrecho de Ormuz

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las represalias iraníes y se dijeron «dispuestos a contribuir» a la seguridad en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Irán reitera amenazas a infraestructuras energéticas en la región

El ejército iraní reiteró sus amenazas de «destruir» infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de nuevos ataques contra sus instalaciones.

Hezbolá afirma combatir avance israelí en el sur de Líbano

El grupo libanés Hezbolá aseguró que enfrenta el avance del ejército israelí.

Según una fuente cercana a la ONU, las fuerzas israelíes progresan destruyendo «sistemáticamente» aldeas.

Canciller de Omán critica a EE. UU. por guerra con Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, calificó de «ataque ilegal» la ofensiva y responsabilizó al «liderazgo israelí» de empujar a Donald Trump hacia una «rendición incondicional» de Irán.

Cuatro mujeres muertas en Cisjordania por fragmentos de un misil iraní

El Ministerio de Salud palestino informó de la muerte de una cuarta mujer, embarazada de seis meses, tras la caída de fragmentos de un misil en Cisjordania.

El petróleo se dispara de nuevo

El barril de Brent subía casi 7%, hasta 114,64 dólares, mientras el gas europeo se disparaba hasta un 35%.

Las bolsas europeas caían más de 2% en Londres, París, Milán y Fráncfort.

Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán

Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Catar.

Incendios en dos refinerías de petróleo en Kuwait

Dos refinerías de la petrolera nacional de Kuwait resultaron incendiadas tras ataques con drones, informó el ministerio de Información.

Dos combatientes de un grupo proiraní muertos en Irak

Dos miembros de las Fuerzas de Movilización Popular murieron en bombardeos «israelí-estadounidenses».

Irán no boicoteará el Mundial pero sí a EE. UU.

El presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Tach, afirmó que su país no boicoteará el Mundial, pero sí a Estados Unidos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...