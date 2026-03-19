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Creadores de Labubu esperan megaéxito con película coproducida con Sony
Los muñecos chinos de dientes afilados Labubu, un éxito mundial de ventas, llegarán a la gran pantalla gracias a la anunciada colaboración de su fabricante, Pop Mart, con Sony Pictures.
La cinta, aún en su fase inicial de desarrollo, incluirá a los monstruos de peluche en un «híbrido de acción real con CGI» (sigla en inglés de imágenes generadas por computadora), informó el jueves Pop Mart.
Creado en 2015 por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, Labubu causó furor nueve años después cuando su imagen «fea pero adorable» fue utilizada como adorno en los bolsos de celebridades como Rihanna y Dua Lipa, y provocó grandes filas en las tiendas de Pop Mart en todo el mundo.
Vivian Jia, una turista canadiense en una tienda en Shanghái, dijo que tenía ganas de ver la película de Labubu con sus hijos.
«Creo que son muy tiernos, sobre todo los que tienen los ojos que se mueven (…) a los hijos de mis amigos también les gustan todos», dijo a AFP.
Los muñecos coleccionables, que suelen venderse por unos 40 dólares, se lanzan al mercado en cantidades limitadas y se venden en «cajas sorpresa», en las que los compradores no saben qué modelo recibirán.
Algunos de los Labubu menos comunes pueden llegar a venderse por miles de dólares.
Pop Mart vendió más de 100 millones de muñecos Labubu en todo el mundo el año pasado, lo que las autoridades chinas señalan como la prueba del creciente poder cultural chino.
La brasileña Camilla Pinheiro compró varias muñecas en la tienda de Shanghái. «Toda la fiebre fue un poco intensa (…) para cuando terminen la película, estará muy saturado» con mucha gente comprando, declaró.
El proyecto cinematográfico, presentado por Lung y el cineasta británico Paul King, director de «Wonka» y «Paddington», buscará capitalizar la fama viral de los muñecos, llevando «el mundo extravagante de Labubu a la gran pantalla», según Pop Mart.
La empresa destacó la alianza de Pop Mart con Sony Pictures, que promete «una experiencia cinematográfica única de narrativa creativa, visión artística y atractivo global duradero».
Pop Mart tiene más de 600 tiendas en más de 30 países y regiones.
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Chuck Norris fue hospitalizado tras emergencia médica
Chuck Norris, uno de los grandes héroes de acción del cine, fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica durante su estancia en Hawai, según informó este jueves el portal de noticias de la farándula TMZ.
El hecho ocurrió en la isla de Kauai, donde Norris se encuentra desde hace varios días. TMZ señala que la emergencia habría ocurrido de forma repentina, aunque aún no se han brindado detalles sobre la situación que afectó al actor.
El mismo portal informativo asegura que Norris se encuentra fuera de peligro y que goza de buen humor, según lo detallado por un amigo cercano a la figura mediática, quien ha conversado con él y se mantiene en constante contacto.
Norris habría estado entrenando en Hawai durante varios días y se ha señalado que goza de buena salud y estabilidad en su condición física. Se espera que en las próximas horas sea dado de alta tras haber permanecido en observación médica.
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Fátima Bosch, Miss Universo, recorre Santa Tecla
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el Palacio Tecleño en San Tecla para conocer los proyectos de arte y cultura que se desarrollan en el distrito, donde participan niños, jóvenes y adultos en distintos talleres.
La llegada se realizó en un ambiente con banderas de El Salvador y México, mientras asistentes de programas sociales le dieron la bienvenida en el recinto.
Durante la visita, Bosch recorrió los salones donde se imparten talleres de arte, pintura y música para niños. En este espacio, compartió con los participantes y pintó junto a una niña.
Luego visitó un salón de clases de arte culinario y coctelería como parte del recorrido.
Más adelante, fue recibida por un grupo de modistas que presentaron estilos de vestidos y túnicos. Estas piezas serán utilizadas por Bosch en una sesión de fotografías en el Palacio Tecleño.
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El recorrido concluyó con la participación de una estudiante becaria de inglés, quien interactuó con la visitante.
Además, alumnas de pintura de la Academia de Bellas Artes le entregaron un cuadro elaborado como obsequio.
Durante la jornada, el alcalde Henry Flores, junto a Fátima Bosch, realizaron el lanzamiento del proyecto de la nueva casa comunal en la comunidad Las Palmeras.
La obra contempla una inversión de $20,000 y está orientada a la creación de un espacio para la convivencia y organización comunitaria.
Como parte de su agenda, Bosch visitará el Centro Histórico de San Salvador y participará en un foro de mujeres que se realizará en el Palacio Tecleño.
Su estadía en el país, del 16 al 22 de marzo, incluye encuentros diplomáticos y actividades sociales.
La visita a San Tecla se da luego de que Bosch conociera imágenes compartidas por Sheynnis Palacios en diciembre de 2025, lo que motivó su interés por conocer la ciudad.
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Rusia acusa al documental que ganó el Óscar de filmar niños sin consentimiento
El comité de derechos humanos de Rusia, un órgano del gobierno, acusó el miércoles al equipo del documental «Mr Nobody contra Putin», ganador de un Óscar, de haber utilizado sin consentimiento imágenes de menores, en la primera reacción oficial a esta película que denuncia el adoctrinamiento de alumnos en Rusia.
Pavel Talankin, un profesor y videógrafo de una escuela de la pequeña ciudad de Karabaj, en los Urales, filmó el adoctrinamiento cada vez más intenso de los alumnos tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Opuesto a esta guerra, Talankin huyó del país en 2024 con los vídeos.
Las imágenes dieron origen a esta película de 90 minutos, codirigida por Talankin y el director estadounidense David Borenstein, que recibió el premio al mejor documental en los Óscar.
El Consejo Presidencial de Rusia para los Derechos Humanos, un órgano consultivo, indicó el miércoles en Telegram haber escrito al comité organizador de los Óscar y al director general de la Unesco para pedir a la Academia estadounidense que «examine si esta obra se ajusta a las normas éticas y jurídicas aplicadas por la Academia al conceder sus premios».
Según el consejo, «el uso de imágenes de menores se llevó a cabo sin obtener el consentimiento de los padres u otros representantes legales de los niños, y sin tener en cuenta el carácter limitado del uso de este tipo de material, registrado inicialmente en un entorno educativo».
Hasta ahora el Kremlin ha evitado pronunciarse sobre el documental.
«No he visto esta película», dijo el lunes el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov.