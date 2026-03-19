Pavimentación de calle hacia cantón Los Toles registra 40 % de avance

Ayer se llevó a cabo el foro «Calidad al alcance de la mype», un espacio diseñado para impulsar el mejoramiento de la capacidad de la oferta de este sector empresarial, mediante servicios especializados en áreas como industrialización, productividad, transformación, y comercialización.

El evento, que fue desarrollado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) con el apoyo del Consejo Nacional de Calidad, contó la presentación de representantes de micro y pequeñas empresas de rubros como alimentos, textiles, turismo, entre otros.

El presidente de Conamype, Paul Steiner, explicó que la actividad es parte del programa Escuela de Calidad que la institución que lidera lanzó este año, y que es el primero de los foros previstos.

«La idea es que vayamos estimulando la atención de la micro y pequeña empresa hacia el tema de calidad para ir fortaleciendo su competitividad y logrando mejores resultados porque calidad no solamente se traduce en más ventas, sino que también en más rentabilidad», indicó el funcionario.

El foro brindó conocimientos técnicos, y apostó por la sensibilización de los propietarios de negocios sobre la importancia estratégica de incorporar herramientas de gestión orientadas a la mejora de la calidad y la productividad empresarial.

Durante el desarrollo del evento se presentaron ponencias especializadas, exposiciones prácticas e intercambios de experiencias.

Adicionalmente, el foro promovió la adopción de buenas prácticas de gestión que permiten optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros, reducir procesos, minimizar errores operativos, y fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas frente a las exigencias del mercado.

Steiner ahondó en que la Escuela de Calidad va a encargarse de llevar diplomado a empresarios de todo el país, en todos los niveles de la micro y la pequeña empresa en cualquier rubro.

«Lo que tenemos que reconocer es que a medida que el presidente Nayib Bukele ha ido mejorando la seguridad del país, también ha ido creciendo el número de empresas que se están creando, especialmente porque la gente se siente más confiada en poder invertir sus ahorros para poner su negocio», dijo.

Apuntó que, ante el auge, Conamype entra a la ecuación para apoyar a estas empresas a desarrollar una oferta robusta y competitividad que les genere mejores rentabilidades, y que favorezca la economía nacional, y la generación de empleos.

«Tenemos que tener el cuidado de que no solo compitamos por precio, sino que también por calidad, por servicio, por innovación, y esas son algunas de las cosas que estos diplomados tratan de ayudar a la micro y la pequeña empresa», advirtió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...