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Capturan a dos mujeres que escondían drogas en materiales de construcción en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Jetset
Chuck Norris fue hospitalizado tras emergencia médica
Chuck Norris, uno de los grandes héroes de acción del cine, fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica durante su estancia en Hawai, según informó este jueves el portal de noticias de la farándula TMZ.
El hecho ocurrió en la isla de Kauai, donde Norris se encuentra desde hace varios días. TMZ señala que la emergencia habría ocurrido de forma repentina, aunque aún no se han brindado detalles sobre la situación que afectó al actor.
El mismo portal informativo asegura que Norris se encuentra fuera de peligro y que goza de buen humor, según lo detallado por un amigo cercano a la figura mediática, quien ha conversado con él y se mantiene en constante contacto.
Norris habría estado entrenando en Hawai durante varios días y se ha señalado que goza de buena salud y estabilidad en su condición física. Se espera que en las próximas horas sea dado de alta tras haber permanecido en observación médica.
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La OPS brinda curso virtual para integrar la tecnología en la educación en enfermería y partería
La Organización Panamericana de la Salus (OPS/OMS) anunció la apertura del curso virtual gratuito «Integrando la simulación y la tecnología en la educación en enfermería y partería».
El curso se enfoca en brindar herramientas prácticas a los docentes y estudiantes para que integren la tecnología y la simulación clínica en la educación enfermería y partería, fortaleciendo las competencias en la docencia.
La modalidad del proceso formativo virtual y de autoaprendizaje, es decir, que es de acceso libre y los participantes pueden decidir los tiempos y momentos que dedican a realizarlo.
Además, tiene una duración total de 24 horas y está dirigido a enfermeros registrados, parteras registradas, docentes de educación superior, tutores y educadores de atención de salud y técnicos en simulación.
El curso está dividido en varios módulos, por lo cual, los participantes deberán realizar una prueba de evaluación al finalizar cada uno de eso módulos. Para aprobar los módulos, los participantes deberán obtener 70 puntos o más en una escala de 0 a 100 puntos.
Luego de completar y aprobar el curso, los participantes recibirán un certificado electrónico e imprimible emitido por el Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS.
El contenido que se brindará en el curso ha sido desarrollado por expertos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alabama en Birmingham, Centro Colaborador de la OPS/OMS para Enfermería Internacional, y la Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami.
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Gobierno impulsa la calidad entre las micro y pequeñas empresas
Ayer se llevó a cabo el foro «Calidad al alcance de la mype», un espacio diseñado para impulsar el mejoramiento de la capacidad de la oferta de este sector empresarial, mediante servicios especializados en áreas como industrialización, productividad, transformación, y comercialización.
El evento, que fue desarrollado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) con el apoyo del Consejo Nacional de Calidad, contó la presentación de representantes de micro y pequeñas empresas de rubros como alimentos, textiles, turismo, entre otros.
El presidente de Conamype, Paul Steiner, explicó que la actividad es parte del programa Escuela de Calidad que la institución que lidera lanzó este año, y que es el primero de los foros previstos.
«La idea es que vayamos estimulando la atención de la micro y pequeña empresa hacia el tema de calidad para ir fortaleciendo su competitividad y logrando mejores resultados porque calidad no solamente se traduce en más ventas, sino que también en más rentabilidad», indicó el funcionario.
El foro brindó conocimientos técnicos, y apostó por la sensibilización de los propietarios de negocios sobre la importancia estratégica de incorporar herramientas de gestión orientadas a la mejora de la calidad y la productividad empresarial.
Durante el desarrollo del evento se presentaron ponencias especializadas, exposiciones prácticas e intercambios de experiencias.
Adicionalmente, el foro promovió la adopción de buenas prácticas de gestión que permiten optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros, reducir procesos, minimizar errores operativos, y fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas frente a las exigencias del mercado.
Steiner ahondó en que la Escuela de Calidad va a encargarse de llevar diplomado a empresarios de todo el país, en todos los niveles de la micro y la pequeña empresa en cualquier rubro.
«Lo que tenemos que reconocer es que a medida que el presidente Nayib Bukele ha ido mejorando la seguridad del país, también ha ido creciendo el número de empresas que se están creando, especialmente porque la gente se siente más confiada en poder invertir sus ahorros para poner su negocio», dijo.
Apuntó que, ante el auge, Conamype entra a la ecuación para apoyar a estas empresas a desarrollar una oferta robusta y competitividad que les genere mejores rentabilidades, y que favorezca la economía nacional, y la generación de empleos.
«Tenemos que tener el cuidado de que no solo compitamos por precio, sino que también por calidad, por servicio, por innovación, y esas son algunas de las cosas que estos diplomados tratan de ayudar a la micro y la pequeña empresa», advirtió.