Internacionales -deportes
Porsche logra doble podio en el E-Prix de Miami de la Formula E
El piloto suizo Nico Müller escaló a la segunda posición de la prueba en el Autódromo Internacional de Miami, mientras que su compañero, el excampeón mundial Pascal Wehrlein, remontó desde la undécima posición para entrar al podio en la tercera posición, luego de haber ganado hace 12 meses en la misma ciudad cuando la carrera se disputó en un circuito diferente.
Con los resultados obtenidos por Müller y Wehrlein, Porsche se erige a lo más alto de la clasificación por equipos y de constructores en el máximo circuito de monoplazas eléctricos, además, el piloto alemán se posiciona a solo dos puntos del líder del campeonato.
«Es fantástico conseguir mi primera pole position en Fórmula E y mi segundo podio, el primero con Porsche, ¡es muy especial! Doble podio para el equipo, lo que hace que sea un gran día para nosotros. Estoy muy contento por todos y les agradezco su confianza en mí. Me lo he pasado muy bien hoy. Tanto en seco como en mojado, el coche respondía perfectamente y hemos conseguido sumar unos puntos muy importantes», expresó el piloto oficial de Porsche Nico Müller.
Mientras tanto, Wehrlein dijo que fue «una carrera muy buena, pasando de la undécima posición a subir al podio. El coche tenía mucho ritmo, aunque tuvimos algunos problemas en entrenamientos que comprometieron ligeramente nuestro fin de semana. Pero, aun así, el resultado fue muy bueno. Doble podio y muchos puntos para el equipo, lo cual es importante al principio de la temporada».
Por otra parte, Pepe Martí y Jake Dennis, de los equipos cliente de Porsche Cupra Kiro y Andretti Fórmula E, terminaron en novena y décima posición, respectivamente, lo que supone que cuatro Porsche acabaron en los puntos.
Porsche Fórmula E, de Alemania, lidera la clasificación por equipos con 71 puntos, mientras que Citroën Racing de Francia le persigue aún lejos con 44 puntos, y en la tercera posición se ubica Mahindra Racing, de la India, con 38 puntos.
En la clasificación de constructores, la maquinaria alemana se despega con 88 puntos de su perseguidor Stellantis, que cuenta con 63 puntos, seguido de Jaguar con 56.
Como actual campeón del mundo de constructores y equipos, Porsche disputa su séptima temporada de Fórmula E en 2025/2026. Además del equipo oficial Porsche Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E competirá con el eficiente Porsche 99X Electric de última generación, el GEN3 Evo. Un segundo equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, participará utilizando la tecnología del 99X de la generación anterior, el GEN3. En la Fórmula E, la marca obtiene información valiosa para sus deportivos de producción en serie.
La próxima participación de los equipos Porsche Formula E, Andretti Formula E y Cupra Kiro será en las carreras 4 y 5, que se disputarán en el E-Prix de Yeda los días 13 y 14 de febrero de 2026.
Clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en ventana de fichajes de enero
«En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de dólares en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85% y marca un nuevo récord», añadió la FIFA.
Según el estudio de la federación internacional, los clubes ingleses volvieron a llevar la iniciativa tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
El número de fichajes internacionales en el fútbol masculino marcó «un récord de traspasos», un 3% superior al año precedente, pero el diseño total fue «inferior al de enero de 2025».
«Los clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18% con respecto a enero de 2025», subraya la FIFA.
Situación opuesta en el femenino, donde «se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado».
«En el fútbol profesional femenino por primera vez los clubes gastaron más de diez millones de dólares, un incremento superior al 85 % con respecto al récord anterior, establecido en enero de 2025», explica la FIFA.
En categoría femenina los clubes ingleses dominaron gastando más de cinco millones de dólares, mientras que en la masculina se fueron a los 360 millones.
En categoría masculina, «los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia completan los cinco primeros puestos de esta lista», añade la FIFA.
«Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de USD), seguidos de los clubes de Italia, Brasil, Inglaterra y España», continúa.
En hombres, Brasil fue el país que registró más contrataciones, seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.
El país que más jugadores traspasó fue Argentina, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, también en categoría masculina.
Cristiano Ronaldo: la leyenda viva del fútbol cumple 41 años
Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del fútbol en el mundo, celebra hoy 5 de febrero su cumpleaños número 41, consolidado como una de las grandes estrellas del popular deporte.
Nacido el 5 de febrero de 1985 en Madeira, Portugal, el portugués se ha mantenido durante más de dos décadas en la élite, combinando récords deportivos con una enorme influencia mediática global.
Ronaldo actualmente forma parte del Al Nassr de Arabia Saudita, club al que llegó tras un extenso recorrido por equipos históricos como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.
A lo largo de su trayectoria, ha acumulado una lista de logros, entre ellos múltiples Balones de Oro así como ser máximo goleador histórico de la Champions League con un total de 140, entre otros.
A sus 41 años, el mundo del fútbol aprovecha su cumpleaños para repasar una carrera marcada por récords y títulos que le han merecido el reconocimiento mundial.
Real Madrid gana al Rayo 2-1 con gol de Mbappé de penal en el descuento
Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir el ritmo del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1).
Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el cese del entonces entrenador Xabi Alonso.
El brasileño Vinícius (15′) adelantó a los merengues, ventaja que contrarrestó Jorge Frutos (49′) y que Mbappé (90+10′) acabó por decantarlo a favor de los merengues en los últimos instantes.
El Real Madrid, que llegaba tras tras caer ante el Benfica (4-2) en la última fecha de Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liguilla, por lo que deberá jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de José Mourinho.
Con esta victoria, el club madrileño alcanza los 54 puntos en la clasificación de LaLiga, uno menos que el Barça.