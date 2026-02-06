Internacionales
Accidente de bus deja al menos siete muertos en el oeste de Bolivia
El siniestro ocurrió la tarde del jueves en una carretera de la localidad de Mocomoco, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de La Paz, la sede de gobierno, a donde el autobús se dirigía según los medios locales.
«Hemos podido informar que hay siete personas fallecidas», dijo a la televisión Unitel el coronel Freddy Valda, de la policía rural y fronteriza.
El oficial mencionó que no han podido identificar a los fallecidos, pues los mismos campesinos de la zona «habrían retirado los cuerpos y los habrían llevado a sus comunidades».
Por otro lado, los heridos tampoco han sido cuantificados. Fueron evacuados a las ciudades de La Paz y El Alto antes de que la policía llegara a prestar auxilio, indicó Valda.
La policía aún no entregó un informe oficial que indique la hipótesis sobre la causa del accidente.
En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.
Internacionales
Gobierno de Colombia confirma visita de alto nivel a Ecuador para normalizar relaciones bilaterales
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este viernes que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, una delegación de alto nivel visitará a Ecuador con el fin de normalizar las relaciones bilaterales, deterioradas tras la imposición de aranceles recíprocos.
«(La visita se realizará) en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana», subrayó la cartera de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que detalló que la comitiva estará liderada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
«Atendiendo las instrucciones de la Presidencia de la República, y tal como se ha reiterado públicamente, la delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional», explicó.
El texto indicó que la delegación colombiana asistirá a la reunión con total disposición al diálogo y a la búsqueda de solución concreta a las medidas unilaterales que afectan la relación histórica entre los países vecinos.
La tensión comercial entre Ecuador y Colombia se intensificó el 21 de enero pasado tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, alegando falta de cooperación antidrogas. Colombia respondió con medidas similares y la suspensión de exportaciones energéticas, mientras Ecuador encareció el transporte de crudo colombiano. Gremios empresariales de ambos países advierten que el conflicto perjudica a las dos economías y piden diálogo.
Internacionales
Mercado automotriz de Brasil bate récord de ventas de vehículos híbridos y eléctricos
La industria automotriz de Brasil alcanzó en enero pasado un récord histórico de electrificación en vehículos híbridos y eléctricos que representaron el 16,8 por ciento de las ventas totales del país, a pesar de la caída en la producción y en las exportaciones en el primer mes del año, informó hoy viernes la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).
En términos absolutos, en enero fueron matriculados 8.262 vehículos eléctricos, frente a 3.716 unidades en el mismo mes de 2025, mientras que los híbridos que emplean electricidad y gasolina sumaron 10.881 unidades, casi el doble de las 6.264 registradas un año antes.
Los híbridos enchufables totalizaron 8.260 unidades, por encima de las 6.537 comercializadas en enero de 2025.
Dentro del universo de los electrificados, los vehículos híbridos producidos en Brasil concentraron el 35 por ciento, el mayor nivel de participación de la serie histórica.
«El resultado refuerza la importancia de la producción local en el proceso de transición tecnológica e indica una trayectoria de crecimiento a lo largo de 2026», afirmó el presidente de Anfavea, Igor Calvet, al destacar el desempeño de los vehículos electrificados en el mercado brasileño.
Según Anfavea, el mercado interno brasileño se mantuvo prácticamente estable al inicio de 2026, con 170.536 vehículos vendidos en enero, un nivel interanual bajo del 0,4 por ciento.
En el frente externo, las exportaciones de automóviles registraron una caída del 18,3 por ciento en enero en la comparación interanual, influenciadas sobre todo por una reducción del 5 por ciento en los envíos a Argentina, país con el que Brasil posee un acuerdo automotriz.
La producción total de vehículos en Brasil alcanzó las 159.600 unidades en enero de este año, lo que representa una caída interanual del 12 por ciento. Anfavea destacó, sin embargo, que en enero de 2025 se había registrado un volumen de producción atípicamente elevado, el mayor de los últimos seis años, lo que amplió la base de comparación.
Internacionales
La justicia belga condena por violación a un hombre que no pagó a una prostituta
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.