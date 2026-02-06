Principal
Febrero será uno de los meses más fríos del año
Febrero será uno de los meses más fríos del año, ya que continuarán las noches y madrugadas con temperaturas bajas.
Según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), también habrá una mayor sensación de frío, principalmente en zonas altas y del norte del país. Mientras que, el ambiente será más fresco durante el día.
Estas condiciones se deben a la influencia de un frente frío con la incursión de vientos acelerados que permite el ingreso de aire más frío, aumentando la sensación de frío, especialmente en la noche y madrugada.
Esta semana continuarán las bajas temperaturas, las madrugadas más frías se registrarán hasta el próximo lunes.
La temperatura mínima en zonas altas oscilará entre 4 a 11°C, en valles interiores de 14 a 18 °C y en la zona costera de 19 a 22 °C.
CONAMYPE impulsa capacitaciones virtuales gratuitas para fortalecer a las MYPE en El Salvador
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) promueve un programa de capacitación virtual gratuita dirigido a emprendedores y propietarios de micro y pequeñas empresas en El Salvador, con el objetivo de fortalecer sus capacidades sin que deban suspender sus actividades productivas. La oferta está disponible en modalidad 100 % en línea, permitiendo a los usuarios estudiar a su propio ritmo y desde cualquier lugar con acceso a internet.
El programa incluye contenido especializado para el sector MYPE y permite obtener un diploma digital al finalizar cada curso. Las capacitaciones están diseñadas para adaptarse a las necesidades actuales del sector productivo, priorizando habilidades prácticas para la gestión, crecimiento y sostenibilidad de los negocios.
Entre las áreas disponibles destacan formalización empresarial, transformación digital, contabilidad básica, educación financiera y cultura emprendedora. También se incluyen cursos sobre modelos de negocio innovadores, planificación empresarial, puesta en marcha de nuevos negocios y estrategias para consolidar emprendimientos existentes.
La oferta formativa se amplía con contenidos sobre innovación, crecimiento y expansión empresarial, exportación e importación, ciberseguridad e incluso temas emergentes como criptomonedas aplicadas a las MYPE. Estas áreas buscan preparar a los empresarios ante los desafíos tecnológicos y comerciales actuales.
Las personas interesadas pueden registrarse directamente en elearning.conamype.gob.sv, donde encontrarán el catálogo completo de cursos disponibles y los requisitos de inscripción.
2025 fue el año en que los videojuegos compitieron por atención
La industria de los videojuegos vivió en 2025 un cambio clave en su dinámica, al pasar de una competencia centrada en estrenos a una lucha por el tiempo y la fidelidad de los jugadores. Así lo señala Acer, que retoma los principales hallazgos del más reciente análisis de Newzoo sobre el mercado de PC y consolas.
De acuerdo con la compañía, el crecimiento del sector no estuvo impulsado por la cantidad de juegos lanzados, sino por aquellos capaces de mantenerse relevantes durante todo el año.
En ese contexto, Acer destaca que el gaming actual se define «por la capacidad de sostener la experiencia en el tiempo», en un escenario donde los usuarios priorizan plataformas estables, eficientes y preparadas para largas sesiones de juego.
El análisis destaca que el mercado se volvió más concentrado: pocos títulos captaron la mayor parte de los ingresos, especialmente aquellos concebidos como juegos como servicio, con actualizaciones constantes y comunidades activas.
Acer también señala diferencias claras entre plataformas. En PC, hubo mayor apertura a nuevas propiedades intelectuales y producciones AA, mientras que en consolas dominaron las franquicias deportivas y sagas consolidadas.
En el caso de Nintendo Switch, las IP propias y los juegos indie lograron un desempeño destacado gracias a su conexión con la audiencia.
«Títulos como Hades II, Hollow Knight: Silksong o Fantasy Life i demostraron que cuando un juego entiende a su audiencia, el tamaño de la marca pasa a segundo plano», detalla la marca.
En términos de engagement (tiempo de juego y usuarios activos), la atención de los jugadores se concentró principalmente en títulos veteranos como Counter-Strike 2, Minecraft o Fortnite, lo que refuerza, según Acer, una de las grandes conclusiones de 2025: los ingresos, el éxito comercial y el engagement sostenido ya no siempre van de la mano.
Internacionales -deportes
Porsche logra doble podio en el E-Prix de Miami de la Formula E
El piloto suizo Nico Müller escaló a la segunda posición de la prueba en el Autódromo Internacional de Miami, mientras que su compañero, el excampeón mundial Pascal Wehrlein, remontó desde la undécima posición para entrar al podio en la tercera posición, luego de haber ganado hace 12 meses en la misma ciudad cuando la carrera se disputó en un circuito diferente.
Con los resultados obtenidos por Müller y Wehrlein, Porsche se erige a lo más alto de la clasificación por equipos y de constructores en el máximo circuito de monoplazas eléctricos, además, el piloto alemán se posiciona a solo dos puntos del líder del campeonato.
«Es fantástico conseguir mi primera pole position en Fórmula E y mi segundo podio, el primero con Porsche, ¡es muy especial! Doble podio para el equipo, lo que hace que sea un gran día para nosotros. Estoy muy contento por todos y les agradezco su confianza en mí. Me lo he pasado muy bien hoy. Tanto en seco como en mojado, el coche respondía perfectamente y hemos conseguido sumar unos puntos muy importantes», expresó el piloto oficial de Porsche Nico Müller.
Mientras tanto, Wehrlein dijo que fue «una carrera muy buena, pasando de la undécima posición a subir al podio. El coche tenía mucho ritmo, aunque tuvimos algunos problemas en entrenamientos que comprometieron ligeramente nuestro fin de semana. Pero, aun así, el resultado fue muy bueno. Doble podio y muchos puntos para el equipo, lo cual es importante al principio de la temporada».
Por otra parte, Pepe Martí y Jake Dennis, de los equipos cliente de Porsche Cupra Kiro y Andretti Fórmula E, terminaron en novena y décima posición, respectivamente, lo que supone que cuatro Porsche acabaron en los puntos.
Porsche Fórmula E, de Alemania, lidera la clasificación por equipos con 71 puntos, mientras que Citroën Racing de Francia le persigue aún lejos con 44 puntos, y en la tercera posición se ubica Mahindra Racing, de la India, con 38 puntos.
En la clasificación de constructores, la maquinaria alemana se despega con 88 puntos de su perseguidor Stellantis, que cuenta con 63 puntos, seguido de Jaguar con 56.
Como actual campeón del mundo de constructores y equipos, Porsche disputa su séptima temporada de Fórmula E en 2025/2026. Además del equipo oficial Porsche Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E competirá con el eficiente Porsche 99X Electric de última generación, el GEN3 Evo. Un segundo equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, participará utilizando la tecnología del 99X de la generación anterior, el GEN3. En la Fórmula E, la marca obtiene información valiosa para sus deportivos de producción en serie.
La próxima participación de los equipos Porsche Formula E, Andretti Formula E y Cupra Kiro será en las carreras 4 y 5, que se disputarán en el E-Prix de Yeda los días 13 y 14 de febrero de 2026.