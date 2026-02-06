Febrero será uno de los meses más fríos del año

El piloto suizo Nico Müller escaló a la segunda posición de la prueba en el Autódromo Internacional de Miami, mientras que su compañero, el excampeón mundial Pascal Wehrlein, remontó desde la undécima posición para entrar al podio en la tercera posición, luego de haber ganado hace 12 meses en la misma ciudad cuando la carrera se disputó en un circuito diferente.

Con los resultados obtenidos por Müller y Wehrlein, Porsche se erige a lo más alto de la clasificación por equipos y de constructores en el máximo circuito de monoplazas eléctricos, además, el piloto alemán se posiciona a solo dos puntos del líder del campeonato.

«Es fantástico conseguir mi primera pole position en Fórmula E y mi segundo podio, el primero con Porsche, ¡es muy especial! Doble podio para el equipo, lo que hace que sea un gran día para nosotros. Estoy muy contento por todos y les agradezco su confianza en mí. Me lo he pasado muy bien hoy. Tanto en seco como en mojado, el coche respondía perfectamente y hemos conseguido sumar unos puntos muy importantes», expresó el piloto oficial de Porsche Nico Müller.

Mientras tanto, Wehrlein dijo que fue «una carrera muy buena, pasando de la undécima posición a subir al podio. El coche tenía mucho ritmo, aunque tuvimos algunos problemas en entrenamientos que comprometieron ligeramente nuestro fin de semana. Pero, aun así, el resultado fue muy bueno. Doble podio y muchos puntos para el equipo, lo cual es importante al principio de la temporada».

Por otra parte, Pepe Martí y Jake Dennis, de los equipos cliente de Porsche Cupra Kiro y Andretti Fórmula E, terminaron en novena y décima posición, respectivamente, lo que supone que cuatro Porsche acabaron en los puntos.

Porsche Fórmula E, de Alemania, lidera la clasificación por equipos con 71 puntos, mientras que Citroën Racing de Francia le persigue aún lejos con 44 puntos, y en la tercera posición se ubica Mahindra Racing, de la India, con 38 puntos.

En la clasificación de constructores, la maquinaria alemana se despega con 88 puntos de su perseguidor Stellantis, que cuenta con 63 puntos, seguido de Jaguar con 56.

Como actual campeón del mundo de constructores y equipos, Porsche disputa su séptima temporada de Fórmula E en 2025/2026. Además del equipo oficial Porsche Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E competirá con el eficiente Porsche 99X Electric de última generación, el GEN3 Evo. Un segundo equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, participará utilizando la tecnología del 99X de la generación anterior, el GEN3. En la Fórmula E, la marca obtiene información valiosa para sus deportivos de producción en serie.

La próxima participación de los equipos Porsche Formula E, Andretti Formula E y Cupra Kiro será en las carreras 4 y 5, que se disputarán en el E-Prix de Yeda los días 13 y 14 de febrero de 2026.

