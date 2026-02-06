2025 fue el año en que los videojuegos compitieron por atención

Concacaf ha hecho público el calendiario 2026-2030 para las 41 selecciones mayores masculinas de fútbol, donde destacan las eliminatorias mundialistas hacia la Copa del Mundo 2030, que se disputará por segunda vez en una sede tripartita entre España, Portugal y Marruecos.

La región contará con seis cupos directos hacia la justa mundialista, más la posibilidad de un séptimo que se disputará en el repechaje intercontinental; esta asignación permite que más selecciones accedan por la vía clasificatoria, a diferencia de la edición mundialista de 2026, donde solo habían tres cupos directos, al tener a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

El calendario se abrirá con la Liga de Naciones (Nations League) de Concacaf, aún pendientes de sus fechas, donde ya están ubicadas las 16 selecciones (en esta liga está El Salvador). Las cuatro mejores ranqueadas arrancarán su carrera desde los cuartos de final, mientras que las ubicadas desde la casilla 5 a la 16 se repartirán en dos grupos de seis selecciones, y seguirán el formato suizo, donde tendrán dos encuentros de local y dos de visitante. Las dos mejores selecciones de cada grupo ( 4 selecciones en total) clasificarán a los cuartos de final, donde ya esperarán las cuatro mejores ranqueadas.

La Liga B se repartirá con otras 16 selecciones ya clasificadas, con cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los primeros lugares ascenderán a la liga A, y los últimos lugares de cada grupo bajarán a la liga C.

La Liga C recogerá a las últimas nueve selecciones, repartidas en tres grupos de tres representaciones, los tres primeros lugares subirán a la liga B, junto al mejor segundo lugar.

Una de las novedades que se incorporará es que se disputarán finales en las tres ligas (solo se hacia en la Liga A), para sacar al campeón de su respectiva liga, y que tendrá el ascenso a la liga inmediata superior. Además, dentro del ciclo mundialista se tendrán dos ediciones de Liga de Naciones (2026-2027 y 2028-2029)

Copa Oro

Se disputarán dos ediciones (2027 y 2029) y tendrán como fechas entre los meses de junio y julio, donde estarán compitiendo 16 selecciones que partirán de la Liga de Naciones de Concacaf y las rondas preliminates de Concacaf para Copa Oro. De esta competición se darán los detalles más adelante.

Eliminatorias mundialistas

El plato fuerte de Concacaf se cocinará entre 2027 y 2029, con tres rondas de eliminación para determinar a las seis naciones clasificadas de forma directa a la Copa del Mundo 2023, más la selección que lo buscará por vía de repechaje.

La primera ronda comenzará entre septiembre y octubre de 2027, y tendrá a las selecciones ranqueadas entre los puestos 14 a la 35 de Concacaf. Estos 22 equipos se repartirán en llaves con duelos directos (11 llaves) emparejados entre el mejor ranqueado con el peor ranqueado, así sucesivamente hasta completar los 11 cruces; los ganadores de cada serie avanzarán a la segunda ronda.

En la segunda ronda estarán esperando las 13 mejores selecciones ranquedas y se incorporarán las 11 provenientes de la primera ronda. Se repartirán en seis grupos con cuatro selecciones, donde disputarán partidos a ida y vuelta con todos los de su mismo grupo; quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán a la tercera y última ronda de clasificación.

En esta tercera ronda, las 12 selecciones clasificadas se repartirán en tres grupos con cuatro combinados nacionales, enfrentándose a duelos de ida y vuelta, y donde quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo de 2030.

Los dos mejores terceros lugares se enfrentarán en un play inn a ida y vuelta, donde quien resulte ganador representará a Concacaf en el repechaje intercontienental.

