PNC captura a responsable de atropellar y matar a dos peatones en Ahuachapán

Luego de que en 2025, El Salvador registrara saldos históricos por ingreso de remesas con más de $9,224.9 millones, las mediciones de este indicador en enero de 2026 reflejan un ritmo sostenido, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

Al primer mes de este año, se registra la llegada de $759.4 millones a los hogares salvadoreños, lo que significa un crecimiento de 12.3 %, al compararlo con el mismo mes del año pasado cuando fueron registrados $676.3 millones, es decir $83.1 millones adicionales.

Los datos también indican que el 92 % de este dinero proviene de Estados Unidos con $698.6 millones, con los que consolidó un crecimiento interanual del 11.8 % en el monto de estos envíos.

Otros países que reflejaron importantes aportes fueron Canadá con $6.7 millones, y un crecimiento de 1.5 % con respecto a enero de 2025; España con $6.1 millones, y un alza de 34.8 %; e Italia con $5.6 millones con 25.2 % de aumento.

Este dinero se materializó a través de 2 millones de operaciones, un crecimiento del 3.8 %, respecto al plazo en cuestión. De estas, el 53.6 % se ejecutó a través de empresas remesadoras; el 41.7 % mediante instituciones bancarias; el 3.8 % en efectivo; el 0.7 % por medio de billeteras digitales de criptomonedas; y el 0.2 % vía recargas telefónicas.

Por otra parte, las estadísticas revelan que el departamento de San Salvador fue el mayor flujo de remesas recibió en enero de 2026 con $143.6 millones; seguido por San Miguel con $84.2 millones; La Libertad con $64.6 millones; Santa Ana con $60.3 millones; y Usulután con $56 millones; en contraste el que menos recibió fue Cuscatlán con $21.3 millones.

A su vez, en el análisis de los distritos más favorecidos con la recepción de dinero de remesas destacan las cabeceras departamentales, principalmente San Salvador, San Miguel y Santa Ana, que recibieron $73.5 millones; $44.6 millones; y $25.6 millones, respectivamente.

El reporte también refleja que la remesa mensual promedio que recibieron las familias en enero pasado fue de $372.6.

Con respecto a los flujos de uso de este dinero, el BCR indica que, de lo registrado el mes pasado, 98.7 % fue para consumo; y el 1.3 % para inversión.

En cuanto a los montos que más se repitieron en enero pasado, el informe de la institución estatal revela que el 71.9 % fue de cero a $499; mientras que el 10.5 % fue de $500 a $999; y el 8.9 % fue de $1,000 a $4,999.

Datos revelados por el Censo de Población y Vivienda 2024, indican que un 26.8 % de los hogares salvadoreños reciben remesas, lo que implica un incremento entre la población receptora con respecto del ejercicio de 2007, en el que solo 19.2 % recibía fondos por esta vía.

Este ingreso representa un factor de dinamización importante para la economía nacional.

