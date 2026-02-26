Principal
La embajada de Japón en El Salvador celebró el 66 aniversario del natalicio del emperador Naruhito
La embajada de Japón en El Salvador llevó a cabo ayer en la noche la Fiesta Nacional en conmemoración del 66 aniversario del natalicio de su majestad el emperador Naruhito.
Esta celebración es en honor al emperador Naruhito quien nació el 23 de febrero de 1960 y ascendió al trono en mayo de 2019, con lo cual dio inicio la era «Reiwa» en Japón, que se traduce como «bella armonía», explicó la embajada de la nación asiática.
Además, esta Fiesta Nacional es una tradición significativa en Japón y simboliza la unidad y la identidad nacional.
En ese sentido, la embajada de Japón en El Salvador organiza cada febrero, desde 2020, una elegante recepción que se convierte en una oportunidad para compartir y disfrutar de la cultura japonesa, la gastronomía y la música.
Este año, la Fiesta Nacional se llevó a cabo en un hotel capitalino y asistió el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como el Nuncio Apostólico en El Salvador, monseñor Luigi Roberto Cona, y funcionarios de diferentes carteras del Estado, entre ellos, la vicecanciller Adriana Mira, y la ministra de vivienda, Michelle Sol.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el embajador designado del Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, quien en su discurso también destacó las sólidas relaciones diplomáticas entre el país asiático y El Salvador.
«El año pasado, El Salvador y Japón celebraron el 90 ° aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, se pudieron llevar a cabo diversas actividades conmemorativas que fortalecieron nuestros lazos de amistad. Este año, es el primer paso para la década rumbo al centenario. Japón es el primer país asiático con el que El Salvador estableció relaciones diplomáticas», expresó el embajador designado del Japón en el país.
En la Fiesta Nacional, los invitados degustaron de comida japonesa y también pudieron conocer información de la cooperación económica que brinda Japón a El Salvador en un stand que fue colocado en el salón y en el cual los especialistas de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en el inglés) brindaron boletines, degustaciones y promocionales referentes de los proyectos que ejecutan en el país.
Feminicida condenado a 50 años de prisión en San Salvador
Ángel Antonio Rodríguez fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar con un corvo a su expareja, una mujer de la tercera edad, en su vivienda ubicada en el Barrio Lordes de San Salvador.
El crimen fue perpetrado el 31 de enero de 2025, después de que la víctima había expresado a Rodríguez su deseo de terminar la relación sentimental. De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto planeó el asesinato de su expareja y la siguió durante su rutina matutina hasta llegar a la casa de habitación de la afectada, donde la asesinó.
Con toda la prueba recabada, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador aplicó la pena máxima por el delito de feminicidio agravado.
El día de los hechos, alrededor de las 8 de la mañana, cámaras de videovigilancia captaron al imputado, con una mochila mientras perseguía a la víctima desde las inmediaciones del mercado ex Cuartel hasta la vivienda de ella. El informe judicial detalla que las imágenes muestran cómo Rodríguez ingresa a la casa y, casi media hora después, sale vistiendo ropa diferente. Al mediodía fue encontrado el cuerpo de la víctima, con múltiples heridas provocadas con arma blanca.
El sujeto fue arrestado el mismo día de los hechos. En su vivienda fue encontrada la ropa, el calzado y el arma que utilizó en el feminicidio. También el celular de la víctima, la mochila que portaba. En estos objetos la Policía detectó rastros de sangre cuyo ADN coincidía con el de la víctima.
En su resolución, la jueza del caso identificó «la misoginia en el nivel de barbarie con que el ahora condenado le quitó la vida a la víctima en su vivienda, a la que ingresó aprovechando la relación de confianza que mantenían, así como la premeditación evidenciada al llevarse el teléfono de ella», informó Centros Judiciales.
Sofocan incendio en exhotel Alameda de San Salvador
El Cuerpo de Bomberos informó esta mañana que sofocó un incendio en el histórico exhotel Alameda, ubicado en la Alameda Franklin Delano Roosvelt y la 43 Avenida Sur, en San Salvador.
Este inmueble, que abrió sus puertas en 1970 y hospedó a muchas celebridades, estaba en condición de abandono desde que cerró sus operaciones en diciembre de 2017.
«Realizamos maniobras de contención para cortar el avance del fuego y evitar propagación», informó Bomberos
El Cuerpo de Bomberos fue alertado durante la madrugada que las llamas estaban consumiendo esta infraestructura que es propiedad del Estado.
El exhotel Alameda fue adquirido por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén a un costo de 2.8 millones y estaba prevista su adecuación para el funcionamiento de la Dirección de Migración y Extranjería.
Sin embargo el plan se detuvo debido a que el edificio presentaba daños estructurales, derivado de eventos como los terremotos que ha sufrido El Salvador en 1986 y 2001.
En las últimas semanas, el país ha estado viviendo una escalada de incendios. De acuerdo al director de Bomberos, Baltazar Solano, entre el 1 de enero y el 25 de febrero se han registrado 1,772 incendios. Esto hace un promedio de 31 incendios diarios.
«Registramos una situación climática atípica con incremento de vientos nortes desde la semana pasada. Nos mantenemos en alerta permanente, reforzando acciones operativas y preventivas para reducir riesgos de incendios y emergencias asociadas», expresó el director de Bomberos, Baltazar Solano.
Agregó que «el incremento de incendios registrado este mes, no se debe directamente al viento. Por sí solo, el viento no genera fuego en nuestra región; en el cien por ciento de los casos existe intervención humana, ya sea accidental o intencional».
El Salvador avanza en expansión y calidad educativa en primera infancia
El reto de ampliar la cobertura en educación inicial sin descuidar la calidad fue uno de los principales temas abordados durante la entrevista Diálogo 21, donde participaron Isy Faingold, economista senior de educación del Banco Mundial, y Alexandra Posada, jefa de primera infancia del despacho de la primera dama.
Faingold señaló que, en términos generales, América Latina enfrenta un importante desafío en materia de primera infancia. «En América Central solo el 60 % de los niños accede a la educación parvularia», explicó, subrayando que la expansión de la cobertura debe ir acompañada de estándares de calidad sólidos.
Faingold indicó que el nuevo currículo desarrollado cumple con estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, en coordinación con el Gobierno y otras organizaciones.
Destacó uno de los retos más complejos que enfrentan los países de la región: no solo incrementar el acceso, sino garantizar que los niños reciban una educación con altos estándares pedagógicos. En el caso específico de El Salvador, destacó que el país trabaja en la ampliación de la cobertura, pero bajo un enfoque ejemplar que prioriza la calidad.
Mientras que Posada detalló que el fortalecimiento del sistema también contempla formación para directores, capacitación docente, dotación de materiales educativos e inversión en infraestructura escolar, elementos que calificó como fundamentales para garantizar resultados sostenibles.
La experta dijo que el país impulsa una nueva forma de enseñar y aprender en el nivel inicial, como parte de la transformación educativa que comenzó en 2019 con la implementación de nuevas políticas públicas en el sector.
La funcionaria subrayó que la atención integral en primera infancia constituye una base clave para el desarrollo del país y forma parte de una estrategia nacional orientada a transformar el sistema educativo desde sus cimientos.