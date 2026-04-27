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PNC captura a cinco personas tras riña frente a bar en Apopa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de cinco personas señaladas de participar en una pelea ocurrida frente a un bar ubicado en el kilómetro 12½ de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Según las autoridades, el incidente quedó grabado en video y posteriormente circuló en redes sociales.
Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín serán remitidos por el delito de lesiones.
Mientras tanto, Edwin Alexander Beltrán Escobar enfrentará cargos por desórdenes públicos.
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Suben los precios de los combustibles en El Salvador desde el 28 de abril
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó los nuevos precios de referencia para los combustibles en El Salvador, vigentes del 28 de abril al 11 de mayo de 2026.
Durante este periodo, todas las presentaciones reflejan un incremento generalizado de $0.07 por galón en las diferentes zonas del país.
En la zona central, la gasolina superior costará $4.63, la regular $4.30 y el diésel $4.37.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.64, la regular $4.31 y el diésel $4.37.
Internacionales
Hallan muerta a la ‘influencer’ Katherine Mejía, de 17 años, en Honduras
Conmoción en Honduras por el fallecimiento de Katherine Mejía Argueta, una influencer de 17 años, conocida en redes sociales como ‘La Mazorca’, que fue encontrada sin vida durante la mañana del jueves, 16 de abril, en una plantación de palmeras africanas situada en Tocoa, un municipio de Colón al norte del país.
Este trágico hallazgo se produjo tan solo 24 horas después de que se denunciara su desaparición, gracias al aviso de varias personas que transitaban por esta zona apartada de Tocoa y alertaron a las autoridades. A su llegada, los agentes descubrieron signos de violencia en el cuerpo de la fallecida, quien fue encontrada «parcialmente degollada» y con sangre cubriéndole el rostro, según medios locales como El Heraldo
Aunque las líneas de investigación continúa abiertas, una de las principales hipótesis sitúa la muerte Mejía, quien acumulaba más de 20.000 seguidores en TikTok, como el desenlace de una presunta trama de «venganza» que comenzó a gestarse el pasado día 15 de abril, cuando, de acuerdo a Infobae, la joven fue citada al lugar de los hechos por «un sujeto desconocido» que le contactó vía redes sociales «ofreciéndole un empleo para impulsar su carrera» como creadora de contenido.
A este engaño, Mejía acudió acompañada de su supuesta pareja, Óscar Adonis, quien posteriormente fue detenido por las autoridades junto a otros dos sospechosos como presuntos autores del asesinato. Y es que, una vez llegó al lugar indicado, la joven habría sido víctima de una emboscada perpetrada por los secuestradores —entre ellos, un hombre de 21 años—, quienes ahora enfrentan cargos de «privación injusta de la libertad» y «asesinato».
La ‘influencer’ Paula González muestra su enfrentamiento con los vecinos.
Tenso encontronazo entre una ‘influencer’ y un vecino de la localidad en la que intentaba grabar un vídeo: «¿La calle es tuya?»
En su versión de los hechos, Adonis aseguró que fue interceptado bajo supuesta amenazas de muerte y que, aunque estuvo presente durante el crimen, actuó completamente coaccionado por el grupo armado, desempeñando el papel de «anzuelo» al facilitar el traslado y el encuentro de Mejía con sus agresores. «Era una de dos: plata o plomo», declaró el detenido.
En lo que respecta al móvil de «venganza» detrás del crimen, el comisario jefe Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad hondureñas, informó que la víctima, presuntamente, «tenía una relación con una persona que en días pasados también perdió la vida en ese sector». En este contexto, el resto de detenidos señalaron a la fallecida como la presunta autora intelectual de este crimen anterior, que propició esta trama de traición y «venganza».
Por su parte, la madre de Mejía, quien atestiguó entre lágrimas el hallazgo del cadáver de su hija, negó tales acusaciones y se pronunció públicamente sobre lo ocurrido ante los medios. «Es un dolor que ninguna madre espera (…) Esto es muy duro. Preferirías morirte al ver a tu hija así, y peor aún, siendo mujer. Jamás imaginé que esto me pudiera pasar a mí», expresó.
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Rescatan a 11 personas tras vuelco de embarcación turística en playa El Cuco
Este domingo, 11 personas fueron rescatadas en aguas profundas de la playa El Cuco, distrito de Chirilagua, San Miguel Centro, tras el vuelco de una embarcación de paseo turístico, ocurrido por una maniobra inadecuada que provocó su llenado de agua.
En la emergencia participó Protección Civil, equipos de socorro y la Marina Nacional. Las autoridades detallaron que «todos los afectados recibieron primeros auxilios y fueron estabilizados».
«Personal de la Marina Nacional, en coordinación con instituciones de socorro, auxiliaron a 11 personas tras el vuelco de campana de una lancha motor fuera de borda debido al oleaje en playa El Cuco», escribió la Fuerza Armada en su cuenta de X.