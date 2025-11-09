Principal
Pickup es consumido por las llamas en Chalatenango
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió una emergencia en un vehículo que se incendió en el cantón Santa Rosa, ubicado en el distrito de San Ignacio, Chalatenango Norte.
Según los reportes, no se registraron personas lesionadas; únicamente se reportaron daños materiales. Los bomberos se encuentran realizando maniobras de liquidación para evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad en la zona.
Autoridades locales hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al transitar por la zona y a mantener vehículos en buen estado para prevenir incidentes similares.
Internacionales
EE.UU. supera por segundo día los mil vuelos cancelados
Estados Unidos superó este sábado (08.11.2025) por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 39 días.
De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado 1.008 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Charlotte (Carolina del Norte), el Newark y el John F.Kennedy de Nueva York, el Internacional de Chicago y el de Atlanta los más afectados por el momento.
La falta de controladores provocó también más de 3.700 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Nueva York.
Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso promedio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde. Los que aterrizan en Newark sufren un retraso promedio de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN.
Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.
Reportan disminución de actividad sísmica en Juayúa y alrededores
El Ministerio de Medio Ambiente informa sobre la actividad sísmica localizada en el distrito de Juayúa y sus alrededores, departamento de Sonsonate.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 5:23 a. m. del 4 de noviembre y las 6:00 a. m. de este 09 de noviembre, un total de 270 sismos.
El área epicentral está ubicada en el distrito de Juayúa y alrededores. Del total de sismos registrados, 21 han sido reportados como sentidos por la población de Juayúa y alrededores. Las magnitudes de los sismos oscilan entre 3.2 y 1.1.
El sismo de mayor magnitud se registró el día 04 de noviembre a las 10:04 a. m., con magnitud 3.2, a una profundidad de 3.6 kilómetros e intensidad III en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
En las últimas 24 horas se han registrado 38 sismos en la zona epicentral, el último sismo sentido se registró a las 01:53 p. m. del día viernes 07 de noviembre, con una magnitud de 2.5, a una profundidad de 5 kilómetros, e intensidad de II en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de domingo
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de La Paz. A 44.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa.