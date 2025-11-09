Pickup es consumido por las llamas en Chalatenango

Estados Unidos superó este sábado (08.11.2025) por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 39 días.

De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado 1.008 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Charlotte (Carolina del Norte), el Newark y el John F.Kennedy de Nueva York, el Internacional de Chicago y el de Atlanta los más afectados por el momento.

La falta de controladores provocó también más de 3.700 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Nueva York.

Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso promedio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde. Los que aterrizan en Newark sufren un retraso promedio de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN.

Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.

