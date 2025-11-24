Principal
Peatón pierde la vida tras ser arrollado por un auto que se salió de la vía por otro que invadió carril
Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil que se salió de la vía a raíz de otro que invadió carril, la noche del domingo, en el departamento de San Salvador.
Según el reporte de Comandos de Salvamento (CS), un vehículo invadió el carril contrario y provocó que otro automotor se desviara e impactara contra un peatón quien esperaba el autobús.
El suceso tuvo lugar sobre la carretera a Comalapa, a la altura de la entrada a la Terminal del Sur.
Voluntarios de CS auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia el hospital Zacamil, donde perdió la vida poco tiempo después de llegar debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Asimismo, dos personas más resultaron afectadas: una mujer que sufrió un shock neurogénico al ayudar a liberar a la víctima, y que fue llevada al mismo hospital; y una joven embarazada que viajaba en el vehículo involucrado, quien fue atendida en el lugar.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y comenzaron a indagar lo ocurrido para deducir responsabilidades.
Auto queda reducido a chatarra tras incendiarse en San Vicente
Un vehículo tipo sedán quedó reducido a chatarra tras incendiarse repentinamente, esta madrugada de lunes, en el departamento de San Vicente, reportó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).
“Ejecutamos ataque inicial y supresión del fuego, realizando maniobras de enfriamiento para evitar la reignición”, detalló el CBES.
La emergencia tuvo lugar en el distrito San Cayetano Istepeque, del municipio de San Vicente Sur.
“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas”, detalló el CBES tras atender la emergencia.
Policías capturan a joven ebrio tras provocar un siniestro vial en Mejicanos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un joven ebrio tras provocar un siniestro vial, la noche del domingo, en el departamento de San Salvador.
Se trata de José Edenilson Torres Henríquez, de 24 años de edad, cuyo antidoping arrojó un resultado de ¡332 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
El hecho sucedió sobre la segunda calle Oriente del distrito de Mejicanos, en el municipio de San Salvador Centro.
“Henríquez provocó un siniestro vial que dejó daños materiales”, detalló la PNC tras inspeccionar la escena.
Oficiales agregaron que el sujeto será remitido en los próximos días por el delito de conducción peligrosa.
Internacionales
Ocho personas fallecen tras volcar camión durante caravana partidaria
Al menos ocho personas fallecidas y una treintena de heridos dejó hoy un trágico accidente vial registrado en el departamento de Santa Bárbara, en el noroccidente de Honduras.
De acuerdo con informaron medios de comunicación, el terrible suceso ocurrió en el municipio de San José de Colinas, cuando un camión que transportaba a simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal al regreso de una concentración política aparentemente perdió el control porque le fallaron los frenos.
Las autoridades policiales y los cuerpos de socorro, entre ellos Cruz Roja, Bomberos, y protección civil, movilizaron numerosas unidades para atender a las víctimas y trasladarlas a hospitales.
Según los reportes periodísticos, 11 personas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital Mario Catarino Rivas, en la norteña ciudad de San Pedro Sula, mientras que otras recibieron atención en el Hospital Santa Bárbara Integrado y en el centro de salud de Colinas.