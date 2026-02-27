Principal
Opamss implementará Inteligencia Artificial en sus procesos internos
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) implementará la inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficiencia en sus procesos, como parte de su apuesta por la innovación y la eficiencia bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez.
En ese sentido, la institución concretó un proyecto de cooperación con la compañía estadounidense Onetera, socio de la multinacional tecnológica, NVIDIA, para implementar IA en sus procesos internos y aumentar en más del 50 % sus tiempos de respuesta como parte de un primer plan piloto.
Rodríguez afirmó que con este paso la Opamss capitaliza la alianza desarrollada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele con NVIDIA tras la adquisición de chips NVIDIA B300, los procesadores de inteligencia artificial más potentes del planeta, «que abren las puertas a un sinfín de posibilidades dentro del proceso de modernización que viene desde mediados del año pasado».
Según Rodríguez, en una primera etapa la cooperación con Onetera consiste en mejorar tiempos, la eficiencia de procesos, la productividad del capital humano con tareas específicas apegados al continuo boom de la construcción que exige acompañamiento técnico y de planificación.
«En una primera fase nos logramos concentrar en la etapa previa de trámites, consultas, ingreso de información y otros aspectos relacionados con los permisos de construcción en los que se maneja un volumen de información y datos bastante grandes. La herramienta dentro de esos procesos nos puede optimizar más del 50 % de los tiempos y con eso podemos dedicarnos más a la parte de evaluaciones técnicas durante los permisos o planificación de proyectos de gran escala», sostuvo.
Rodríguez, remarcó que en un periodo máximo de dos meses se lanzará el producto. «Eso nos pone en la punta de la pirámide de instituciones similares en Latinoamérica, son factores de confianza, de rentabilidad para el país y nos da mayores niveles de competitividad para lograr mayor inversión local y atraer inversión extranjera», remarcó.
Por su parte Félix Ruano, CEO y fundador de Onetera, destacó que la amplía experiencia de la compañía trabajando con ciudades de Estados Unidos y otros gobiernos le otorga la experiencia para crear el plan piloto con el equipo técnico de Opamss, que se adaptará a los procesos y continuará con las siguientes fases de implementación.
«Estamos en el proceso de configurar los agentes de IA y el personal de Opamss ha sido una de las mejores colaboraciones que hemos hecho. La cultura acá es de innovación y de urgencia», sostuvo.
Para Ruano, la inteligencia artificial abre oportunidades en la mejora de procesos que ya existen y mejorar los tiempos de respuesta del personal. «No hay falta de ideas aquí, pero el 80 % de los tiempos se puede mejorar y para eso se utiliza la tecnología», añadió.
La siguiente fase involucrará la planificación que será procesada para crear gemelos digitales que permitirán brindar perspectivas más amplias sobre todos los aspectos de las propuestas del sector privado y las de Opamss.
Jetset
Beto Cuevas alza su voz con «Respira Vol. 1»
Beto Cuevas vuelve a su andar musical tras tomar una bocanada de aire y alzar su voz, ahora con el lanzamiento de su nuevo álbum «Respira Vol. 1», volviendo a marcar un estilo propio dentro de la escena del rock en América Latina.
El disco completo se dividirá en dos volúmenes, con el primero de ellos llegando a plataformas digitales este viernes. Compuesto por cuatro canciones, Beto Cuevas retomar su lugar como uno de los mejores compositores del continente y de habla hispana.
Previamente, en noviembre del año pasado, el cantautor chileno lanzó el sencillo «Respira», junto a un videoclip oficial dirigido por Agustín Speroni y con el propio Cuevas como protagonista, retomando el mensaje de una canción que busca ser un clamor de libertad para las almas que viven en el caótico mundo real de hoy en día.
Cuevas comentó horas antes del lanzamiento de dicho sencillo y video un poco sobre la canción por medio de un live en redes sociales, donde destacó el mensaje de la letra y el objetivo con el que fue lanzado este nuevo tema.
«Esta canción nació de ese momento. Un momento mío… que ahora también es nuestro. El video y la canción ya están disponibles en todas las plataformas. Si pasan a escucharlo, a verlo, a sentirlo, me encantaría leerlos. Sus mensajes siempre me acompañan más de lo que imaginan. Son parte de este camino, y este lanzamiento también es para ustedes», comentó a sus seguidores.
Ahora, con el álbum completo, en su primera parte, llegando a todas las plataformas, ese clamor de libertad creativa encuentra un eco y una respuesta en los miles de fans que han seguido su trayectoria, tanto como solista así como también siendo parte del icónico grupo «La Ley».
Principal
Cinco lesionados en accidente de tránsito en carretera a Sonsonate
Cinco personas resultaron lesionadas la madrugada de este viernes, luego que el vehículo en el que se conducían impactó contra la parte trasera de una rastra estacionada sobre la carretera a Sonsonate, en las cercanías de la gasolinera Texaco, en el cantón Ateos, de La Libertad Oeste.
Las víctimas fueron identificadas como los adultos Esperanza de Jesús Pérez, Jéssica Solares, Cristóbal Cian y dos menores de edad, quienes se informó que son de origen guatemalteco. Todos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.
Comandos de Salvamento seccional de Lourdes, Colón, en La Libertad, informó que fueron alertados en la madrugada sobre el percance vial. «Al llegar al lugar se encuentra vehículo que habría impactado en la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera. Como resultado cinco personas resultaron lesionadas entre ellas dos menores de edad que fueron trasladados a un centro asistencial por instituciones hermanas quienes ayudaron a la evaluación, estabilización y liberación de la persona que había quedado atrapada en el vehículo», informó la institución de socorro.
Según la versión de las víctimas, no se percataron que la rastra estaba estacionada. Guillermo Gómez, miembro de Comandos de Salvamentos, informó que son frecuentes los accidentes en la zona, debido a que las rastras siempre se parquean a orilla de la carretera sin colocar señales de advertencia. Es común que los conductores de esos vehículos pesados, se queden ahí a pasar la noche.
A parte de eso, el tramo de carretera tiene una media pendiente que la vuelve de mayor riesgo para los conductores. Los traileros suelen detenerse ahí, tanto para pernoctar como para tomar sus alimentos.
Los Comandos de Salvamento atendieron también un accidente sobre la carretera a Sonsonate donde un motociclista se accidentó. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial.
Calle al Puerto de La Libertad
Otro accidente de tránsito ocurrió sobre la carretera al Puerto de La Libertad. En ese lugar se encontraba haciendo una parada un autobús de la ruta 102 que va al distrito del Puerto de La Libertad. En ese momento un vehículo impactó sobre la parte trasera de la unidad del transporte colectivo.
En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo el vehículo prendió en llamas. El conductor del autobús intentó separarse del vehículo incendiado pero del impacto, este había quedado enganchado. Después de recorrer varios metros, finalmente el autobús logró desprenderse del vehículo que se consumió completamente.
Principal
Bastante calor y vientos de hasta 30 km/h para este viernes en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este viernes, el clima estará bastante caluroso, con temperaturas máximas que rondarán entre los 37 y 38 grados Celsius, especialmente en zonas de Nueva Concepción, La Unión y San Miguel.
El meteorólogo Amides Figueroa explicó que durante la tarde se podría generar nubosidad en áreas de la zona norte y parte de la cadena volcánica del país, pero con probabilidades muy bajas de lluvia a nivel nacional.
La velocidad del viento rondará un promedio entre los 10 y 20 km/h y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas.
«Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por el flujo del este y vaguadas cercanas» agregó el Marn.