Bastante calor y vientos de hasta 30 km/h para este viernes en El Salvador

La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) implementará la inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficiencia en sus procesos, como parte de su apuesta por la innovación y la eficiencia bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez.

En ese sentido, la institución concretó un proyecto de cooperación con la compañía estadounidense Onetera, socio de la multinacional tecnológica, NVIDIA, para implementar IA en sus procesos internos y aumentar en más del 50 % sus tiempos de respuesta como parte de un primer plan piloto.

Rodríguez afirmó que con este paso la Opamss capitaliza la alianza desarrollada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele con NVIDIA tras la adquisición de chips NVIDIA B300, los procesadores de inteligencia artificial más potentes del planeta, «que abren las puertas a un sinfín de posibilidades dentro del proceso de modernización que viene desde mediados del año pasado».

Según Rodríguez, en una primera etapa la cooperación con Onetera consiste en mejorar tiempos, la eficiencia de procesos, la productividad del capital humano con tareas específicas apegados al continuo boom de la construcción que exige acompañamiento técnico y de planificación.

«En una primera fase nos logramos concentrar en la etapa previa de trámites, consultas, ingreso de información y otros aspectos relacionados con los permisos de construcción en los que se maneja un volumen de información y datos bastante grandes. La herramienta dentro de esos procesos nos puede optimizar más del 50 % de los tiempos y con eso podemos dedicarnos más a la parte de evaluaciones técnicas durante los permisos o planificación de proyectos de gran escala», sostuvo.

Rodríguez, remarcó que en un periodo máximo de dos meses se lanzará el producto. «Eso nos pone en la punta de la pirámide de instituciones similares en Latinoamérica, son factores de confianza, de rentabilidad para el país y nos da mayores niveles de competitividad para lograr mayor inversión local y atraer inversión extranjera», remarcó.

Por su parte Félix Ruano, CEO y fundador de Onetera, destacó que la amplía experiencia de la compañía trabajando con ciudades de Estados Unidos y otros gobiernos le otorga la experiencia para crear el plan piloto con el equipo técnico de Opamss, que se adaptará a los procesos y continuará con las siguientes fases de implementación.

«Estamos en el proceso de configurar los agentes de IA y el personal de Opamss ha sido una de las mejores colaboraciones que hemos hecho. La cultura acá es de innovación y de urgencia», sostuvo.

Para Ruano, la inteligencia artificial abre oportunidades en la mejora de procesos que ya existen y mejorar los tiempos de respuesta del personal. «No hay falta de ideas aquí, pero el 80 % de los tiempos se puede mejorar y para eso se utiliza la tecnología», añadió.

La siguiente fase involucrará la planificación que será procesada para crear gemelos digitales que permitirán brindar perspectivas más amplias sobre todos los aspectos de las propuestas del sector privado y las de Opamss.

