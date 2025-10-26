Obligó a un vecino que se fuera de la colonia y lo pagará con años de prisión

A 11 años de prisión a José Isaías Cruz Cruz, pandillero de la 18 sureños tras declararlo culpable del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida.

En mayo de 2017, en la comunidad La Labor II, en San Salvador, durante horas del mediodía, la víctima caminaba a comprar a la tienda cuando se le acercó un sujeto ajeno a la zona, con un arma en la mano.

Con tono amenazante le aseguro que a ellos (pandilleros de la 18 Sureños) les habían informado que ella estaba proporcionando información a pandilleros contrarios (MS-13).

En ese momento llegó el imputado José Cruz, residente de la misma comunidad, y le apuntó a la frente reclamándole lo mismo que el otro sujeto.

Además, le indicó que tenía 24 horas para abandonar su vivienda o, de lo contrario, sería asesinado. Por temor, la víctima se vio obligada a abandonar su residencia.

