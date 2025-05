Nueva calle hacia playa Las Mueludas está por finalizar y potenciará el turismo en la zona

Eugenio Derbez, uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento en México, ha sobresalido por su particular sentido del humor y la originalidad de sus personajes a lo largo de su carrera. Recientemente, el actor habló abiertamente sobre su actual relación con la empresa que marcó sus primeros pasos en el medio: Televisa.

El también productor, quien actualmente reside en Los Ángeles y ha logrado consolidarse en Hollywood, asistió recientemente a la gala de los Premios Platino, donde ofreció declaraciones sobre su trayectoria, proyectos futuros y su polémica situación con la televisora mexicana.

El actor reveló que aún no está confirmado si volverá a doblar al personaje, ya que ha puesto condiciones específicas para su participación.

“Pedí poder modificar el guion como lo hice en entregas anteriores, pero esta vez no me lo han permitido”, explicó Derbez.

El cambio de productores en DreamWorks ha complicado su regreso, ya que, según el comediante, “ya no están los mismos con los que trabajé antes”, lo que ha generado fricciones creativas.

¿Eugenio Derbez vetado de Televisa?

Más allá del cine, Eugenio también fue cuestionado sobre su relación con Televisa, la empresa en la que comenzó su carrera y donde trabajó por muchos años junto a su madre, la actriz Silvia Derbez.

Para sorpresa de muchos, Derbez confirmó que sigue vetado de la televisora, aunque expresó su cariño hacia ella:

“Yo amo Televisa, crecí ahí. He estado vetado los últimos años, creo saber por qué, pero no puedo decirlo. Pero ahorita me entrevistó Televisa… si la pasan, igual ya estoy desvetado”, declaró entre risas.

Estas declaraciones han reavivado la conversación en torno al supuesto veto, una situación que ha sido comentada pero nunca confirmada oficialmente por la televisora.

