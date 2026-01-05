Nicolás Maduro llega al tribunal federal del distrito sur de Manhattan

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué las fuerzas estadounidenses no arrestaron a otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, durante la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado 3 de enero.

Durante una entrevista, Rubio respondió a las preguntas sobre por qué, pese a que algunos dirigentes del régimen continúan en el poder y tienen órdenes de captura vigentes en Estados Unidos, no fueron detenidos en la misma operación.

«Él sigue en su lugar, el ministro de Defensa, (Vladimir Padrino López), que tiene profundas conexiones con Rusia. Un precio de 15 millones de dólares en su cabeza. Él sigue en su lugar», cuestionó una de las periodistas. Rubio respondió: «No sé por qué te está confundiendo. Todavía están en poder».

El secretario explicó que la operación tuvo límites definidos desde el inicio, pues una operación de mayor alcance habría implicado riesgos adicionales:

«Ya se están quejando de esta operación. Imagínense los gritos que tendríamos de todo el mundo si de verdad tuviéramos que ir y quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas. Teníamos la máxima prioridad», afirmó Rubio.

Según Rubio, la prioridad fue clara desde el comienzo. «Tuvimos la prioridad superior. La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era. Y fue arrestado, junto con su esposa, que también estaba imputada», dijo.

El funcionario detalló cómo se desarrolló la captura de Maduro. «Esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la mayor base militar del país», explicó.

«Aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, ponerle las esposas, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni ningún activo estadounidense. Esa no es una misión fácil».

El secretario rechazó que se tratara de una operación simple. «Eso no es una misión fácil. Y me preguntas por qué no lo hicimos en cinco otros lugares al mismo tiempo. Eso es absurdo», dijo.

Añadió que se trató de «una de las misiones más complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo».

El funcionario insistió en que Maduro no era reconocido como presidente legítimo. «Y hoy, un narcotraficante imputado que no era el presidente legítimo de Venezuela, a quien no reconocemos, la administración Biden no lo reconoció, más de sesenta países no lo reconocen, la Unión Europea no lo reconoce y muchos países de América Latina no lo reconocen, fue arrestado», afirmó. Un enorme reconocimiento al personal militar de Estados Unidos que la realizó. Fue increíble. Y un éxito tremendo

Además, señaló que, aunque otros condenados permanecen en el poder, la operación se concentró en un objetivo específico.

