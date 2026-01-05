Internacionales
Captan a oso que camina sobre un lago congelado en lugar de estar hibernando
Turistas en una montaña de Polonia captaron el momento en que un oso caminaba tranquilamente sobre un lago congelado en pleno período en el que debería estar hibernando.
Ocurrió sobre la región de los Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, donde un grupo de turistas que realizaba alpinismo se sorprendió al ver al animal caminando tranquilamente.
De acuerdo con especialistas, la principal sospecha es que el invierno inusual, con temperaturas elevadas y largos períodos sin nieve, no ha creado las condiciones naturales que normalmente llevan a estos animales a hibernar, haciendo que algunos sigan activos en pleno frío.
Nicolás Maduro llega al tribunal federal del distrito sur de Manhattan
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad Nicolás Maduro fue trasladado hasta el tribunal federal del distrito sur de Manhattan esta mañana.
A Maduro se le acusa de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, entre otros delitos.
Ambos salieron del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn hacia el distrito sur de Nueva York, donde serán notificados oficialmente por un juez sobre los cargos que se les imputan.
Imágenes difundidas por medios de comunicación internacionales mostraban a Maduro esposado y fuertemente custodiado abordando un helicóptero.
El domingo, la fiscalía estadounidense amplió la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
En la nueva acta de inculpación se encuentran también su hijo «Nicolasito», el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.
Marco Rubio explicó por qué Estados Unidos no arrestó a Diosdado Cabello ni a Padrino López
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué las fuerzas estadounidenses no arrestaron a otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, durante la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado 3 de enero.
Durante una entrevista, Rubio respondió a las preguntas sobre por qué, pese a que algunos dirigentes del régimen continúan en el poder y tienen órdenes de captura vigentes en Estados Unidos, no fueron detenidos en la misma operación.
«Él sigue en su lugar, el ministro de Defensa, (Vladimir Padrino López), que tiene profundas conexiones con Rusia. Un precio de 15 millones de dólares en su cabeza. Él sigue en su lugar», cuestionó una de las periodistas. Rubio respondió: «No sé por qué te está confundiendo. Todavía están en poder».
El secretario explicó que la operación tuvo límites definidos desde el inicio, pues una operación de mayor alcance habría implicado riesgos adicionales:
«Ya se están quejando de esta operación. Imagínense los gritos que tendríamos de todo el mundo si de verdad tuviéramos que ir y quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas. Teníamos la máxima prioridad», afirmó Rubio.
Según Rubio, la prioridad fue clara desde el comienzo. «Tuvimos la prioridad superior. La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era. Y fue arrestado, junto con su esposa, que también estaba imputada», dijo.
La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era
marco rubio
El funcionario detalló cómo se desarrolló la captura de Maduro. «Esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la mayor base militar del país», explicó.
«Aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, ponerle las esposas, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni ningún activo estadounidense. Esa no es una misión fácil».
El secretario rechazó que se tratara de una operación simple. «Eso no es una misión fácil. Y me preguntas por qué no lo hicimos en cinco otros lugares al mismo tiempo. Eso es absurdo», dijo.
Añadió que se trató de «una de las misiones más complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo».
El funcionario insistió en que Maduro no era reconocido como presidente legítimo. «Y hoy, un narcotraficante imputado que no era el presidente legítimo de Venezuela, a quien no reconocemos, la administración Biden no lo reconoció, más de sesenta países no lo reconocen, la Unión Europea no lo reconoce y muchos países de América Latina no lo reconocen, fue arrestado», afirmó. Un enorme reconocimiento al personal militar de Estados Unidos que la realizó. Fue increíble. Y un éxito tremendo
Además, señaló que, aunque otros condenados permanecen en el poder, la operación se concentró en un objetivo específico.
Delcy Rodríguez llama a trabajar en una relación de cooperación con EE.UU.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que reafirma la vocación de paz del país y extiende una invitación directa a Estados Unidos para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación internacional.
En su pronunciamiento, Rodríguez subrayó que Venezuela aspira a convivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto mutuo y cooperación entre naciones. Afirmó que la paz global se construye garantizando primero la paz interna de cada país y defendió el principio de igualdad soberana y la no injerencia como ejes de la diplomacia venezolana.
La funcionaria señaló como prioritario avanzar hacia una relación equilibrada y respetuosa entre Venezuela y Estados Unidos, así como con los países de la región, basada en el derecho internacional y el diálogo. En ese marco, extendió la invitación al gobierno estadounidense para desarrollar una agenda conjunta orientada al desarrollo compartido y a una convivencia duradera.
En el mensaje, Rodríguez enfatizó que los pueblos de la región “merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y aseguró que ese ha sido el planteamiento constante del presidente Nicolás Maduro y del Estado venezolano. Asimismo, recalcó que Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a decidir su propio futuro.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas, y busca proyectar la disposición del gobierno venezolano a retomar canales de entendimiento y cooperación con Estados Unidos y la comunidad internacional.