Internacionales -deportes
Manchester United se queda sin técnico tras su malos resultados
El Manchester United anunció este lunes que se quedó sin entrenador tras el empate con Leeds United por 1-1.
Los Red Devils marcha sexto en la Premier League con 31 puntos, aunque sus empates solo lo ha logrado con equipos menores.
Ruben Amorim es el técnico del club con peor efectividad de todos los que pasaron tras la salida de Sir Alex Ferguson (38,1%).
El histórico Darren Fletcher será el interino de los Red Devils y ya suenan aspirantes como Enzo Maresca o Gareth Southgate.
Internacionales -deportes
Olmo y Lewandowski dan la victoria al Barça en derbi contra Espanyol
El FC Barcelona, líder en solitario de LaLiga, se impuso este sábado 2-0 en un emocionante derbi en la cancha del Espanyol, gracias a las dianas tardías de Dani Olmo y Robert Lewandowski.
El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic (86′).
Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por ‘Lewy’ para sentenciar (90′).
Hasta esos dos destellos de los delanteros del FC Barcelona, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos y pancartas en las que era llamado «rata», detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los «pericos».
Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20′) y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39′), un repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.
También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71′).
La victoria amplía provisionalmente a 7 puntos la ventaja del Barça, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis.
La derrota es especialmente dura para el Espanyol (5º), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules (5º), que sumaban 5 victorias consecutivas en LaLiga.
Internacionales -deportes
Sergio Ramos quiere comprar a Sevilla Fútbol Club
Sergio Ramos lleva varios días siendo noticia aunque por diferentes temas. Después de dejar el Rayados de Monterrey tras acabar su contrato, la leyenda del Real Madrid anunció su intención de volver a jugar en Europa para convencer a Luis de la Fuente de que puede estar en el Mundial del próximo verano.
El futbolista, de 39 años, tiene claro que quiere continuar con su carrera pese a ser ya un jugador de los más veteranos que hay en activo. No quiere ni oír hablar de colgar las botas, aunque sabe que no le queda demasiado tiempo como profesional y de ahí que esté ya buscando su futuro.
Un futuro que podría estar en los despachos, pues se ha conocido su interés por comprar el Sevilla FC, equipo del que es canterano.
El club hispalense está pasando uno de los momentos más complicados de su historia reciente y de ahí que esté en venta.
Hay una tremenda guerra en la junta directiva y se busca a alguien que esté dispuesto a pujar de verdad por las acciones del Sevilla.
En ese sentido, Ramos habría hecho llegar a los accionistas del Sevilla una oferta en firme, que según fuentes cercanas a la negociación aseguran que es la más importante que se ha realizado hasta el momento.
Internacionales -deportes
#VIDEO l Incendio en estación de esquí deja decenas de muertos durante celebración de Año Nuevo en Suiza
La celebración de Año Nuevo en Suiza terminó en tragedia. Durante la madrugada de este 01 de enero, una explosión seguida de un violento incendio arrasó el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejando un saldo preliminar de decenas de personas presumiblemente muertas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría con quemaduras graves.
La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a desplegar un amplio operativo de rescate a nivel nacional.
Explosión y fuego arrasan bar en Crans-Montana
El incendio se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando una explosión provocó un fuego de gran intensidad que devastó por completo el establecimiento.
En una rueda de prensa, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, confirmó que “decenas de personas” se encuentran presumiblemente muertas, mientras que el diputado cantonal Stéphane Ganzer detalló que el número de heridos supera el centenar.
Aunque, hasta el momento, no se ha difundido una cifra oficial de fallecidos ni sus identidades, las autoridades confirmaron que hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas.
#Suiza l Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado «decenas de muertos» y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. pic.twitter.com/sgOl0Nf7jJ
— Señal Capital (@senalcapital) January 1, 2026
La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, descartó que se trate de un atentado y aseguró que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, subrayó.
Hospitales saturados y operativo de emergencia nacional
La gravedad de las lesiones provocó el colapso de los hospitales en la parte francófona de Suiza. De acuerdo con el diputado Matthias Reynard, el Hospital de Valais ya tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos. Ante esta situación, varios heridos fueron trasladados a centros médicos en Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz.
El operativo de emergencia incluyó el despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos, además de policías y bomberos que acudieron de inmediato al lugar del incendio. El gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas del 1 de enero, con el objetivo de agilizar la movilización de recursos y la identificación de las víctimas, para lo cual también se solicitó apoyo a cantones vecinos.
Víctimas extranjeras y reacción del gobierno suizo
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó que dos ciudadanos franceses resultaron heridos y que están recibiendo atención médica, mientras los equipos consulares mantienen contacto permanente con las autoridades suizas.
La tragedia tuvo eco a nivel nacional. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, calificó lo ocurrido como un día de luto y anunció el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. “Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana… una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá”, escribió en la red social X. Parmelin asumió este mismo 1 de enero la presidencia de turno del Consejo Federal, en un contexto marcado por uno de los peores desastres recientes en una estación turística suiza.
Las autoridades continúan con las labores de investigación e identificación de las víctimas, mientras Suiza enfrenta el impacto de una tragedia que ha conmocionado tanto al país como a la comunidad internacional.