Nayib Bukele inicia visita oficial en Costa Rica con agenda centrada en seguridad

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una medida que busca fortalecer el bolsillo de las familias salvadoreñas, al tiempo que pretende estabilizar la economía del país.

El mandatario explicó que este ingreso es complementario equivalente al 50 % del salario mensual, el cual, se pagará entre el 15 y 25 de enero a cada trabajador del sector público y privado, cuyo pago es de hasta $1,500.

Además, aclaró que este beneficio económico en ningún momento sustituirá el pago del salario ni se deducirá de los pagos de renta, ISSS, ni AFP y que tampoco podrá ser embargado.

El mandatario señaló que la normativa que regula este beneficio será implementada, primero, por el Gobierno central a partir de enero de 2026 a empleados públicos.

Agregó que en el caso del sector privado «la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo».

Afirmó que para este año «el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta», de esa manera se garantiza la protección del empleo y la estabilidad económica.

«Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», puntualizó el gobernante.

La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo de las diferentes gremiales empresariales del país, así como el apoyo de las organizaciones de los trabajadores e instancias como la mesa tripartita del salario mínimo.

En enero de cada año la mayoría de los trabajadores lo inician con limitaciones económicas, pues durante diciembre han incurrido en diferentes gastos por las festividades de la época, por lo que inicia mes sin los fondos habituales con los que suele hacerlo.

El poder adquisitivo de las familias se reduce significativamente, por lo que en esas circunstancias muchas no lograr cubrir algunas necesidades por la falta de recursos económicos. Esto a su vez tiene un efecto negativo para la economía en general, pues los ciudadanos reducen su consumo a lo esencial.

En tal sentido, esta normativa contempla el pago de una quincena salarial a cada trabajador, de ahí su nombre «Ley Quincena 25».

De esa manera, enero pasará de ser el mes más ajustado para la economía familiar a convertirse en uno de los más rentables para los trabajadores y, consecuentemente, para el país, según lo anunciado por el Gobierno de Bukele.

