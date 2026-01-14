Principal
Nayib Bukele inicia visita oficial en Costa Rica con agenda centrada en seguridad
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó la tarde de este martes a Costa Rica, donde fue recibido con honores por autoridades del gobierno costarricense, marcando el inicio de una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
A su arribo, el mandatario salvadoreño fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco; y la embajadora de El Salvador en ese país, Diana Vanegas.
Como parte de su agenda, Bukele sostendrá una reunión con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, con quien abordará temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y desarrollo regional.
Posteriormente, ambos mandatarios también visitarán el complejo penitenciario de La Reforma, en la provincia de Alajuela, donde el gobierno de Costa Rica construirá el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
Este proyecto penitenciario, considerado el más ambicioso de la administración de Rodrigo Chaves, contará con capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad. La infraestructura está inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el Gobierno salvadoreño.
Presidente Bukele presenta medida que otorgará un ingreso extra del 50 % del salario en enero
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una medida que busca fortalecer el bolsillo de las familias salvadoreñas, al tiempo que pretende estabilizar la economía del país.
El mandatario explicó que este ingreso es complementario equivalente al 50 % del salario mensual, el cual, se pagará entre el 15 y 25 de enero a cada trabajador del sector público y privado, cuyo pago es de hasta $1,500.
Además, aclaró que este beneficio económico en ningún momento sustituirá el pago del salario ni se deducirá de los pagos de renta, ISSS, ni AFP y que tampoco podrá ser embargado.
El mandatario señaló que la normativa que regula este beneficio será implementada, primero, por el Gobierno central a partir de enero de 2026 a empleados públicos.
Agregó que en el caso del sector privado «la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo».
Afirmó que para este año «el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta», de esa manera se garantiza la protección del empleo y la estabilidad económica.
«Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», puntualizó el gobernante.
La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo de las diferentes gremiales empresariales del país, así como el apoyo de las organizaciones de los trabajadores e instancias como la mesa tripartita del salario mínimo.
En enero de cada año la mayoría de los trabajadores lo inician con limitaciones económicas, pues durante diciembre han incurrido en diferentes gastos por las festividades de la época, por lo que inicia mes sin los fondos habituales con los que suele hacerlo.
El poder adquisitivo de las familias se reduce significativamente, por lo que en esas circunstancias muchas no lograr cubrir algunas necesidades por la falta de recursos económicos. Esto a su vez tiene un efecto negativo para la economía en general, pues los ciudadanos reducen su consumo a lo esencial.
En tal sentido, esta normativa contempla el pago de una quincena salarial a cada trabajador, de ahí su nombre «Ley Quincena 25».
De esa manera, enero pasará de ser el mes más ajustado para la economía familiar a convertirse en uno de los más rentables para los trabajadores y, consecuentemente, para el país, según lo anunciado por el Gobierno de Bukele.
Mike Bahía inaugurará el Tour El Salvador en el Centro Histórico
«La tierra de anfitriones» volverá a ser la sede de una competencia internacional, El Tour El Salvador 2026, que contará con la participación de más de 120 competidoras élite de 12 países diferentes.
Para inaugurar esta competencia que inicia el próximo viernes 16 de enero, el cantante y compositor colombiano Mike Bahía se presentará en el escenario del Centro Histórico de San Salvador para llenar de música el punto de partida de la competencia, que se celebrará entre el 17 y el 31 de enero.
La presentación de Mike Bahía iniciará a partir de las 6:00 de la tarde y la entrada será gratuita para todo el público, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
El Tour El Salvador contará con 11 rutas, con el Centro Histórico de San Salvador como el prólogo el 17 de enero. Posteriormente, del 18 al 21 de enero las competidoras recorrerán la colonia Flor Blanca, hasta Coatepque, Santa Ana. Del 24 al 27 de enero el recorrido se traslada a la Longitudinal del Norte, Usulután y se cerrará en Surf City.
«Nuestro país es sede de un evento reconocido por la Unión de Ciclistas Internacional (UCI), que es equivalente en el fútbol a la FIFA, el ente que regula al ciclismo mundial. En El Salvador las ciclistas competirán por ganar puntos UCI que suman al ranking mundial en Tour El Salvador», explicó el ministro Rodríguez.
Entre los países que serán representados se listan Suiza, China, España, Italia, México, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, entre otras delegaciones.
Nuevo ingreso de vientos nortes a partir del miércoles en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».