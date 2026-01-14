Principal
Accidente de bus de la ruta 5 deja al menos 20 lesionados en San Salvador
Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la calle antigua a Huizúcar, en San Salvador, luego de que un autobús de la ruta 5 perdiera el control y volcara.
Según información preliminar, la unidad de transporte habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el motorista no lograra maniobrar y terminara volcándose sobre la vía.
Equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Cruz Roja y Cruz Verde llegaron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los lesionados a distintos centros asistenciales. De manera preliminar, las autoridades reportan al menos 20 personas heridas, entre ellas el conductor del autobús.
Cruz Verde informó que, hasta el momento, no se registran personas fallecidas a causa de este accidente.
Lo condenan a 10 años por hurtar una motocicleta en Santiago de María, Usulután
Óscar René Gómez Rodríguez fue condenado a 10 años de prisión por el hurto de una motocicleta el 8 de octubre de 2025 en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la víctima estacionó su motocicleta frente a su negocio, y en el video de una cámara de vigilancia identificó las características físicas de la persona que se llevó la motocicleta.
Con la información obtenida, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC).
Debido a un control preventivo que desarrollaba la policía en la 3.º calle oriente en la colonia 9 de Noviembre se observó que en el interior de un taller estaba Gómez Rodríguez con la motocicleta que tenía reporte de hurto.
El imputado fue capturado en flagrancia por el delito de hurto agravado y fue condenado por el Juzgado Primero de Paz de Santiago de María.
Nayib Bukele inicia visita oficial en Costa Rica con agenda centrada en seguridad
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó la tarde de este martes a Costa Rica, donde fue recibido con honores por autoridades del gobierno costarricense, marcando el inicio de una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
A su arribo, el mandatario salvadoreño fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco; y la embajadora de El Salvador en ese país, Diana Vanegas.
Como parte de su agenda, Bukele sostendrá una reunión con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, con quien abordará temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y desarrollo regional.
Posteriormente, ambos mandatarios también visitarán el complejo penitenciario de La Reforma, en la provincia de Alajuela, donde el gobierno de Costa Rica construirá el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
Este proyecto penitenciario, considerado el más ambicioso de la administración de Rodrigo Chaves, contará con capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad. La infraestructura está inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el Gobierno salvadoreño.
Presidente Bukele presenta medida que otorgará un ingreso extra del 50 % del salario en enero
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una medida que busca fortalecer el bolsillo de las familias salvadoreñas, al tiempo que pretende estabilizar la economía del país.
El mandatario explicó que este ingreso es complementario equivalente al 50 % del salario mensual, el cual, se pagará entre el 15 y 25 de enero a cada trabajador del sector público y privado, cuyo pago es de hasta $1,500.
Además, aclaró que este beneficio económico en ningún momento sustituirá el pago del salario ni se deducirá de los pagos de renta, ISSS, ni AFP y que tampoco podrá ser embargado.
El mandatario señaló que la normativa que regula este beneficio será implementada, primero, por el Gobierno central a partir de enero de 2026 a empleados públicos.
Agregó que en el caso del sector privado «la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo».
Afirmó que para este año «el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta», de esa manera se garantiza la protección del empleo y la estabilidad económica.
«Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», puntualizó el gobernante.
La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo de las diferentes gremiales empresariales del país, así como el apoyo de las organizaciones de los trabajadores e instancias como la mesa tripartita del salario mínimo.
En enero de cada año la mayoría de los trabajadores lo inician con limitaciones económicas, pues durante diciembre han incurrido en diferentes gastos por las festividades de la época, por lo que inicia mes sin los fondos habituales con los que suele hacerlo.
El poder adquisitivo de las familias se reduce significativamente, por lo que en esas circunstancias muchas no lograr cubrir algunas necesidades por la falta de recursos económicos. Esto a su vez tiene un efecto negativo para la economía en general, pues los ciudadanos reducen su consumo a lo esencial.
En tal sentido, esta normativa contempla el pago de una quincena salarial a cada trabajador, de ahí su nombre «Ley Quincena 25».
De esa manera, enero pasará de ser el mes más ajustado para la economía familiar a convertirse en uno de los más rentables para los trabajadores y, consecuentemente, para el país, según lo anunciado por el Gobierno de Bukele.