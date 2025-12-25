Internacionales
Nasry Asfura, abanderado de Donald Trump, proclamado presidente electo de Honduras
El candidato conservador Nasry Asfura ha sido proclamado este miércoles presidente electo de Honduras tras un largo y torpe escrutinio electoral que sumió al país centroamericano en la incertidumbre y el caos político. La declaratoria no ha estado exenta de polémica por la división de los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no lograron un acuerdo unánime para nombrar a un triunfador de los comicios celebrados el 30 de noviembre. Con el 99,93% de las papeletas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, se alza con el 40,2% de los votos. En segundo lugar queda el liberal Salvador Nasralla, con el 39,5% de los apoyos. Asfura ha reaccionado a la declaratoria con agradecimientos al CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, escribió en su perfil de X, donde se hace llamar ‘Papi a la orden’. En un intento desesperado por alcanzar la victoria, Nasralla escribió el martes un mensaje a Trump acusando a su oponente de ser “cómplice de silenciar” votos que, afirmó, le favorecían.
La proclamación de vencedor ha estado marcada por las acusaciones y denostaciones de los consejeros del órgano electoral, que está constituido por representantes de los tres partidos políticos que participan en la contienda: el oficialista Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, estos dos últimos son los clanes políticos que han gobernado Honduras en un largo bipartidismo, con la actual excepción de Libre y el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Marlon Ochoa, consejero bajo el paraguas de Libre, repudió la decisión de sus otras colegas —la liberal Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y la conservadora Cossette López— de poner fin a la incertidumbre sobre el triunfador de las elecciones.
“En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de Pleno [del CNE] y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución”, denunció Ochoa en sus redes sociales. López, por su parte, alertó de un “ataque” del oficialismo por decidir nombrar un ganador. “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente, quieren forzar otros escenarios. Resguardemos el material, y estemos pendientes de nuestro propio proceso. Somos atacadas por cumplirle a Honduras. Seguiremos adelante”, dijo.
La tensión se ha mantenido hasta el último momento y bajo la presión de los observadores internacionales que han exigido el fin del llamado escrutinio especial, el recuento voto a voto de 2.972 actas electorales que según los partidos políticos presentan inconsistencias y cuyo resultado ha definido al triunfador. El proceso, que debió iniciar el 13 de diciembre, sufrió retrasos debido a obstáculos impuestos por los partidos políticos, incapaces de inscribir a sus representantes en el recuento y marcado por la lentitud, constantes interrupciones y “problemas técnicos”. Eso sumado a la protesta de centenares de partidarios de Libre, azuzados por los líderes del partido que denuncian un fraude masivo en la elección.
Estados Unidos subió el lunes el tono en sus exigencias y a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió de “consecuencias” si las autoridades electorales no finalizaban el proceso y nombraban un vencedor. “Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, alertó.
Un desesperado Nasralla presentó la mañana del miércoles, antes de que se conociera la proclamación oficial, imágenes de sus simpatizantes bailando y celebrando un supuesto triunfo. “El Partido Nacional está seguro que ganó las elecciones del 30 de noviembre, por eso la lucha continúa hoy 24 de diciembre, listos para revisar las casi 10,000 urnas en las que hay más de 2 millones de votos que las consejeras del CNE no quieren revisar, lo cual es una violación a la ley. Esto es una grave traición a la voluntad popular. Por eso no han emitido una declaratoria final consumando el asesinato a la democracia de Honduras”, denunció Nasralla.
Capturan en Guatemala a salvadoreña que exigía la extorsión a comerciantes
La Policía Nacional Civil de Guatemala informa sobre la captura de una salvadoreña, acusada de exigir la extorsión a cambio de respetar la vida de un comerciante.
En las últimas horas, en la zona 3 de San José Pinula, la unidad de investigación policial dio con el paradero de Judith Cristina Cáceres de Rivera, de 37 años, originaria de Ahuachapán, El Salvador.Latinos y latinoamericanos
“Desde hace varios días, bajo amenazas de muerte, exigía Q.3 mil de inicio y Q.7 mil semanales de extorsión a un comerciante, quien denunció el hecho ante la PNC; y hoy la mujer pretendía recoger Q.2 mil, pero fue capturada en flagrancia”, detalla la PNC de Guatemala.
De acuerdo a las investigaciones, esta extorsionista pertenece a un grupo criminal de Imitadores de maras.
Fiel hasta el último momento: perrito no abandona a su dueño fallecido en accidente
Una escena de fidelidad ha cautivado en las redes sociales, luego que un perrito permaneciera a lado de su dueño fallecido.
Según información que circula en redes sociales, el hecho se registró cuando el hombre, de quien se desconoce su identidad, perdió la vida al ser atropellado en una calle de Colombia.
Además, se informó que el hombre se dedicaba a vender toallas y siempre se hacía acompañar de su perrito.
La imagen ha causado diversas reacciones en redes, destacando el amor sincero que los perritos le tienen a sus amos.
Mujer descubre que su esposo le fue infiel 520 veces
Japón fue escenario de una historia íntima que cruzó la frontera de lo privado y se transformó en un fenómeno en redes sociales y en el mercado editorial.
La historia envuelve a Nemu Kusano, una mujer ama de casa que convirtió las infidelidades sistemáticas de su esposo en una tira cómica que hoy inspira a miles de mujeres.
“No me arrepiento”, afirmó tras ver cómo sus historietas se volvieron virales en las rede sociales.
La vida de Kusano ya enfrentaba un reto enorme: el cuidado de su hijo, quien padece una enfermedad extremadamente rara, con menos de 30 casos documentados en el mundo. En medio de esa realidad, su matrimonio entró en crisis por la conducta reiterada de su esposo.
En lugar de quedarse en el dolor, Kusano canalizó la experiencia a través del arte y encontró en la narrativa visual una forma de sanación y empoderamiento.
Kusano conoció a su esposo por medio de amigos y confió plenamente en él desde el inicio de la relación. Lo describía como una persona “seria y tímida”.
Tras el matrimonio y el nacimiento de su hijo, la rutina familiar cambió de forma drástica por las necesidades especiales del menor.
El esposo pasaba largas horas fuera de casa o trabajaba hasta tarde, por lo que Kusano asumió sola el cuidado diario.
La confianza se rompió cuando un hallazgo fortuito reveló una doble vida. Kusano encontró condones y afrodisíacos ocultos en el bolso de su esposo. Luego aparecieron notificaciones sospechosas en su teléfono, vinculadas a una aplicación de citas.
Al confrontarlo, él reaccionó a la defensiva y justificó sus relaciones extramatrimoniales como una forma de manejar el estrés laboral.
Lejos de calmar la situación, esa respuesta intensificó la investigación de Kusano. Revisó registros de llamadas y mensajes y descubrió que su esposo mantuvo 520 relaciones extramatrimoniales, con mujeres de distintos perfiles, incluidas trabajadoras sexuales y actrices de cine para adultos.