Principal
Arrestan a sujeto por agredir a una persona por dinero
La Policía Nacional informó en sus redes sociales de la detención de un sujeto que agredió a una persona por dinero en el occidente del país.
El sospechoso fue identificado como Richard Alexander Santeliz Molina, de 35 años de edad,
«Posteriormente el sujeto fue captado en un video que registró el momento donde también dañó el vehículo de la víctima quien fue trasladada a un centro asistencial», detalló la PNC en en su reporte.Automóviles y vehículos
El hecho ocurrió en la 6ª Avenida Sur, residencial Altos Verdes, colonia de El Trébol, en Santa Ana Centro
Principal
Mujer embarazada sufre crisis nerviosa tras accidentarse en Cojutepeque
Un percance de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 de la Carretera Panamericana, en la entrada a Cojutepeque, Cuscatlán; movilizó a los cuerpos de socorro la mañana de este día.
En el hecho, una mujer embarazada presentó una crisis nerviosa producto del impacto y la tensión del momento. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Cojutepeque, le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Tras ser evaluada y encontrarse estable, la mujer optó por trasladarse por sus propios medios a un centro médico para una revisión más detallada.
Principal
Conductores irrespetan señal de precaución del semáforo y chocan en avenida Bernal
Las cámaras de videovigilancia municipal del sistema Sivar Seguro captaron el choque entre dos vehículos, en la intersección de la avenida Bernal y calle Constitución, en San Salvador.
Las imágenes muestran el momento cuando ambos conductores avanzan a pesar de la señalización amarilla del semáforo.
Este incidente dejó solamente daños materiales y tráfico vehicular en la zona, debido a que ambos vehículos quedaron en medio de la vía.
Las autoridades recuerdan a la población conducir con responsabilidad y respetar las señalizaciones viales, para evitar futuros accidentes.
Principal
Conductor pierde el control y se estrella contra un poste en Soyapango
Esta mañana, un accidente de tránsito se registró en cercanías al centro comercial de Unicentro, en el distrito de Soyapango.
El hecho se originó, luego que el conductor, por razones desconocidas, perdió el control y terminó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico.
A pesar del aparatoso choque, no se reportaron personas lesionadas, solamente, daños considerables en la parte delantera del vehículo.Automóviles y vehículos
Durante una conferencia de prensa, el director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que en lo que va del periodo fin de año, se han incrementado los accidentes de tránsito a nivel nacional.
“Hemos visto como en apenas 10 días hemos tenido un incremento bien crítico en los accidentes de tránsito” expresó Amaya.