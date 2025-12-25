Principal
Incautan más de $11 millones en cocaína en aguas salvadoreñas
El Estado salvadoreño asestó un fuerte golpe al crimen organizado tras interceptar una embarcación cargada con droga en el océano Pacífico, reafirmando su política de cero tolerancia frente a la narcoactividad.
El operativo fue ejecutado durante la noche en la denominada muralla del Pacífico, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, cuando fue interceptada una lancha de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez.
En la embarcación se transportaban 450 kilogramos de cocaína, valorados en $11,313,000 dólares, convirtiéndose en uno de los decomisos más significativos registrados recientemente en la zona costera de El Salvador.
Como resultado del procedimiento, fueron capturados en flagrancia los salvadoreños Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, quienes serán procesados por el delito de tráfico ilícito.
Durante la intervención, las autoridades incautaron:
450 paquetes de cocaína
1 teléfono celular
2 equipos GPS
$150 dólares en efectivo
Las autoridades reiteraron que el país no permitirá que su territorio ni sus aguas sean utilizados como corredor del narcotráfico, y que toda estructura criminal que intente operar será localizada, capturada y puesta a disposición de la justicia.
Ministro de Defensa comparte cena de nochebuena con soldados desplegados en todo el país
En una muestra de cercanía y reconocimiento, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, compartió la cena de Nochebuena con soldados de la Fuerza Armada de El Salvador que se mantienen desplegados en distintos puntos del territorio nacional.
El gesto simboliza el respaldo y agradecimiento del Gobierno hacia los elementos militares que, incluso en fechas tan significativas, permanecen firmes cumpliendo su misión de resguardar la paz, el orden y la seguridad de la población salvadoreña.
Esta acción también refleja el reconocimiento permanente que el presidente Nayib Bukele ha expresado hacia los soldados, quienes con honor, vocación y lealtad continúan al servicio del país, dejando de lado la celebración familiar para garantizar la tranquilidad de millones de salvadoreños.
Mientras muchas familias celebran la Navidad en sus hogares, los soldados siguen en primera línea, reafirmando su compromiso con la patria y demostrando que su labor no se detiene, ni siquiera en Nochebuena.
«MOP Te Asiste» supera los 182 apoyos viales gratuitos durante vacaciones
Durante el actual período vacacional, el programa MOP Te Asiste, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, ha superado los 182 servicios de asistencia vial totalmente gratuitos en diferentes carreteras del país, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los conductores salvadoreños.
Las atenciones brindadas incluyen servicio de grúa, cambio de llanta, paso de corriente y apoyo mecánico básico, sin ningún costo para los usuarios, especialmente en rutas con alta afluencia vehicular por la temporada de vacaciones.
Autoridades del MOP destacaron que la gratuidad del servicio permite que miles de familias puedan continuar sus trayectos con mayor tranquilidad, reduciendo riesgos y previniendo accidentes derivados de fallas mecánicas o imprevistos en carretera.
El programa mantiene equipos desplegados a nivel nacional para responder de forma oportuna a las emergencias viales, consolidándose como un respaldo clave para los automovilistas durante fechas de alta movilidad.
En caso de emergencia vial, la población puede comunicarse al 2510-0199, donde MOP Te Asiste llega hasta el lugar para brindar ayuda inmediata, segura y completamente gratuita
Internacionales
Nasry Asfura, abanderado de Donald Trump, proclamado presidente electo de Honduras
El candidato conservador Nasry Asfura ha sido proclamado este miércoles presidente electo de Honduras tras un largo y torpe escrutinio electoral que sumió al país centroamericano en la incertidumbre y el caos político. La declaratoria no ha estado exenta de polémica por la división de los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no lograron un acuerdo unánime para nombrar a un triunfador de los comicios celebrados el 30 de noviembre. Con el 99,93% de las papeletas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, se alza con el 40,2% de los votos. En segundo lugar queda el liberal Salvador Nasralla, con el 39,5% de los apoyos. Asfura ha reaccionado a la declaratoria con agradecimientos al CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, escribió en su perfil de X, donde se hace llamar ‘Papi a la orden’. En un intento desesperado por alcanzar la victoria, Nasralla escribió el martes un mensaje a Trump acusando a su oponente de ser “cómplice de silenciar” votos que, afirmó, le favorecían.
La proclamación de vencedor ha estado marcada por las acusaciones y denostaciones de los consejeros del órgano electoral, que está constituido por representantes de los tres partidos políticos que participan en la contienda: el oficialista Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, estos dos últimos son los clanes políticos que han gobernado Honduras en un largo bipartidismo, con la actual excepción de Libre y el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Marlon Ochoa, consejero bajo el paraguas de Libre, repudió la decisión de sus otras colegas —la liberal Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y la conservadora Cossette López— de poner fin a la incertidumbre sobre el triunfador de las elecciones.
“En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de Pleno [del CNE] y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución”, denunció Ochoa en sus redes sociales. López, por su parte, alertó de un “ataque” del oficialismo por decidir nombrar un ganador. “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente, quieren forzar otros escenarios. Resguardemos el material, y estemos pendientes de nuestro propio proceso. Somos atacadas por cumplirle a Honduras. Seguiremos adelante”, dijo.
La tensión se ha mantenido hasta el último momento y bajo la presión de los observadores internacionales que han exigido el fin del llamado escrutinio especial, el recuento voto a voto de 2.972 actas electorales que según los partidos políticos presentan inconsistencias y cuyo resultado ha definido al triunfador. El proceso, que debió iniciar el 13 de diciembre, sufrió retrasos debido a obstáculos impuestos por los partidos políticos, incapaces de inscribir a sus representantes en el recuento y marcado por la lentitud, constantes interrupciones y “problemas técnicos”. Eso sumado a la protesta de centenares de partidarios de Libre, azuzados por los líderes del partido que denuncian un fraude masivo en la elección.
Estados Unidos subió el lunes el tono en sus exigencias y a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió de “consecuencias” si las autoridades electorales no finalizaban el proceso y nombraban un vencedor. “Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, alertó.
Un desesperado Nasralla presentó la mañana del miércoles, antes de que se conociera la proclamación oficial, imágenes de sus simpatizantes bailando y celebrando un supuesto triunfo. “El Partido Nacional está seguro que ganó las elecciones del 30 de noviembre, por eso la lucha continúa hoy 24 de diciembre, listos para revisar las casi 10,000 urnas en las que hay más de 2 millones de votos que las consejeras del CNE no quieren revisar, lo cual es una violación a la ley. Esto es una grave traición a la voluntad popular. Por eso no han emitido una declaratoria final consumando el asesinato a la democracia de Honduras”, denunció Nasralla.