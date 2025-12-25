«MOP Te Asiste» supera los 182 apoyos viales gratuitos durante vacaciones

El candidato conservador Nasry Asfura ha sido proclamado este miércoles presidente electo de Honduras tras un largo y torpe escrutinio electoral que sumió al país centroamericano en la incertidumbre y el caos político. La declaratoria no ha estado exenta de polémica por la división de los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no lograron un acuerdo unánime para nombrar a un triunfador de los comicios celebrados el 30 de noviembre. Con el 99,93% de las papeletas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, se alza con el 40,2% de los votos. En segundo lugar queda el liberal Salvador Nasralla, con el 39,5% de los apoyos. Asfura ha reaccionado a la declaratoria con agradecimientos al CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, escribió en su perfil de X, donde se hace llamar ‘Papi a la orden’. En un intento desesperado por alcanzar la victoria, Nasralla escribió el martes un mensaje a Trump acusando a su oponente de ser “cómplice de silenciar” votos que, afirmó, le favorecían.

La proclamación de vencedor ha estado marcada por las acusaciones y denostaciones de los consejeros del órgano electoral, que está constituido por representantes de los tres partidos políticos que participan en la contienda: el oficialista Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, estos dos últimos son los clanes políticos que han gobernado Honduras en un largo bipartidismo, con la actual excepción de Libre y el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Marlon Ochoa, consejero bajo el paraguas de Libre, repudió la decisión de sus otras colegas —la liberal Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y la conservadora Cossette López— de poner fin a la incertidumbre sobre el triunfador de las elecciones.

“En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de Pleno [del CNE] y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución”, denunció Ochoa en sus redes sociales. López, por su parte, alertó de un “ataque” del oficialismo por decidir nombrar un ganador. “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente, quieren forzar otros escenarios. Resguardemos el material, y estemos pendientes de nuestro propio proceso. Somos atacadas por cumplirle a Honduras. Seguiremos adelante”, dijo.

La tensión se ha mantenido hasta el último momento y bajo la presión de los observadores internacionales que han exigido el fin del llamado escrutinio especial, el recuento voto a voto de 2.972 actas electorales que según los partidos políticos presentan inconsistencias y cuyo resultado ha definido al triunfador. El proceso, que debió iniciar el 13 de diciembre, sufrió retrasos debido a obstáculos impuestos por los partidos políticos, incapaces de inscribir a sus representantes en el recuento y marcado por la lentitud, constantes interrupciones y “problemas técnicos”. Eso sumado a la protesta de centenares de partidarios de Libre, azuzados por los líderes del partido que denuncian un fraude masivo en la elección.

Estados Unidos subió el lunes el tono en sus exigencias y a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió de “consecuencias” si las autoridades electorales no finalizaban el proceso y nombraban un vencedor. “Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, alertó.

Un desesperado Nasralla presentó la mañana del miércoles, antes de que se conociera la proclamación oficial, imágenes de sus simpatizantes bailando y celebrando un supuesto triunfo. “El Partido Nacional está seguro que ganó las elecciones del 30 de noviembre, por eso la lucha continúa hoy 24 de diciembre, listos para revisar las casi 10,000 urnas en las que hay más de 2 millones de votos que las consejeras del CNE no quieren revisar, lo cual es una violación a la ley. Esto es una grave traición a la voluntad popular. Por eso no han emitido una declaratoria final consumando el asesinato a la democracia de Honduras”, denunció Nasralla.

