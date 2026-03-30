Muere estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en tiroteo escolar en Argentina

La mañana del martes, Michoacán amaneció con la noticia de un ataque armado dentro de la Preparatoria Anton Makarenko, donde un alumno asesinó a dos maestras.

Las víctimas, Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez fueron atacadas en la recepción del plantel.

Horas antes de la tragedia, el agresor, identificado como Osmar “N”, publicó en sus redes sociales una serie de advertencias que anticipaban la violencia.

En sus estados de Instagram, compartió imágenes donde posaba con un fusil de asalto AR-15, el mismo que utilizaría más tarde.

Una de las publicaciones mostraba al adolescente arrodillado apuntándose a sí mismo con el arma, acompañado de la canción “Morir en el intento”. “Hoy es el día”, fue el mensaje que circuló en foros y redes, donde se identificaba con el usuario @vodka.om.

Las imágenes que Osmar difundió en sus perfiles no solo mostraban el arma y su vestimenta negra (la misma con la que fue detenido), sino que también revelaban un patrón de comportamiento ligado a la subcultura “incel”, caracterizada por la misoginia y el resentimiento social.

ADVERTENCIA – IMÁGENES SENSIBLES: https://x.com/antonioaranda_/status/2036605032028618846

El joven compartía contenido que glorificaba a asesinos seriales y a personajes de ficción que encarnan la violencia como respuesta al aislamiento social, como Travis Bickle de Taxi Driver, Patrick Bateman de American Psycho, y figuras como Charles Manson.

Sus publicaciones incluían mensajes de odio explícitos, así como referencias al ataque en la escuela de Columbine, evidenciando una ideología alimentada por meses en un ecosistema digital de odio.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a la Comisión de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a los deudos, y urgió a reflexionar sobre el aislamiento digital que alimenta este tipo de conductas violentas en adolescentes.

La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes, mientras que la Policía cibernética resguarda los perfiles del agresor para profundizar en sus interacciones en línea, de acuerdo con El Diario MX.

La Preparatoria Anton Makarenko emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de sus colegas y pidió a la sociedad “conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas afectadas”.

En su mensaje, la institución descartó que el móvil del ataque estuviera relacionado con problemas de expulsión o adeudos, subrayando que el agresor era un alumno activo de nuevo ingreso.

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