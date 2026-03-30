Internacionales
Muere estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en tiroteo escolar en Argentina
Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.
El «grave episodio» que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, detalló el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).
El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.
«Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo», dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.
Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, detalló el texto. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable.
Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.
El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16,000 habitantes.
El arma que usó el agresor «presuntamente es una escopeta», dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.
Internacionales
IMÁGENES FUERTES | Alumno asesina a dos maestras tras advertencias en redes sociales
La mañana del martes, Michoacán amaneció con la noticia de un ataque armado dentro de la Preparatoria Anton Makarenko, donde un alumno asesinó a dos maestras.
Las víctimas, Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez fueron atacadas en la recepción del plantel.
Horas antes de la tragedia, el agresor, identificado como Osmar “N”, publicó en sus redes sociales una serie de advertencias que anticipaban la violencia.
En sus estados de Instagram, compartió imágenes donde posaba con un fusil de asalto AR-15, el mismo que utilizaría más tarde.
Una de las publicaciones mostraba al adolescente arrodillado apuntándose a sí mismo con el arma, acompañado de la canción “Morir en el intento”. “Hoy es el día”, fue el mensaje que circuló en foros y redes, donde se identificaba con el usuario @vodka.om.
Las imágenes que Osmar difundió en sus perfiles no solo mostraban el arma y su vestimenta negra (la misma con la que fue detenido), sino que también revelaban un patrón de comportamiento ligado a la subcultura “incel”, caracterizada por la misoginia y el resentimiento social.
ADVERTENCIA – IMÁGENES SENSIBLES: https://x.com/antonioaranda_/status/2036605032028618846
El joven compartía contenido que glorificaba a asesinos seriales y a personajes de ficción que encarnan la violencia como respuesta al aislamiento social, como Travis Bickle de Taxi Driver, Patrick Bateman de American Psycho, y figuras como Charles Manson.
Sus publicaciones incluían mensajes de odio explícitos, así como referencias al ataque en la escuela de Columbine, evidenciando una ideología alimentada por meses en un ecosistema digital de odio.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a la Comisión de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a los deudos, y urgió a reflexionar sobre el aislamiento digital que alimenta este tipo de conductas violentas en adolescentes.
La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes, mientras que la Policía cibernética resguarda los perfiles del agresor para profundizar en sus interacciones en línea, de acuerdo con El Diario MX.
La Preparatoria Anton Makarenko emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de sus colegas y pidió a la sociedad “conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas afectadas”.
En su mensaje, la institución descartó que el móvil del ataque estuviera relacionado con problemas de expulsión o adeudos, subrayando que el agresor era un alumno activo de nuevo ingreso.
Internacionales
Dos drones no identificados se estrellaron en Finlandia, según el gobierno
Dos drones no identificados se estrellaron el domingo cerca de Kuvola, en el sur de Finlandia, anunció el ministerio de Defensa, que calificó el incidente de una «presunta violación del territorio».
«Drones ingresaron al territorio finlandés. Tomamos eso muy en serio», declaró el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, en un comunicado, y agregó que fuerzas de seguridad fueron enviadas al lugar del incidente.
Finlandia comparte una frontera de 1.340 km con Rusia.
«La investigación sobre esos acontecimientos está en curso y más amplias informaciones serán comunicadas cuando sean verificadas», agregó Hakkanen.
Según el ministerio, «varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad fueron observados en el espacio aéreo finlandés, en la zona marítima y en el sureste del país, el domingo por la mañana».
La fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet para una misión de identificación, según la misma fuente.
«Un dron se estrelló al norte de Kuvola y otro al este. La policía acordonó las zonas por los requerimientos de la investigación», precisó el ministerio de Defensa.
Internacionales
El Papa advierte en su misa: Dios «no escucha la oración de quienes hacen la guerra»
El papa León lanzó el domingo una advertencia a «quienes hacen la guerra», en el contexto de un conflicto que se prolonga en Oriente Medio.
«Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra», advirtió el papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos.
«Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos», continuó el papa después de la oración del Ángelus.
«Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento (…) Elevemos nuestra oración al Príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y de paz», prosiguió el sumo pontífice.
El domingo 22 de marzo, el papa había señalado que seguía «observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo desgarradas por la guerra y la violencia».
«No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios», añadió el papa.