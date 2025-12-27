Internacionales -deportes
Muere entrenador español de fútbol femenino en naufragio en Indonesia
Un entrenador español de fútbol femenino, Fernando Martín, y tres personas más murieron en un naufragio en Indonesia este sábado.
Un bote turístico se hundió con 11 personas luego de tener una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo a Padar, dijo Fathur Rahman, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.
El barco transportaba a una familia de seis personas, cuatro tripulantes y un guía local. Tres personas fueron rescatadas por otro barco, mientras que un equipo de búsqueda y rescate rescató a otras cuatro personas.
Entre los sobrevivientes se encontraban la madre española y una hija. El padre, dos hijos y otra hija estaban desaparecidos, dijo.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.
Martín, quien falleció en el accidente, era entrenador del equipo de fútbol femenino de Valencia. El club envió las condolencias por la muerte del entrenador y sus tres hijos.
Rahman, encargado del rescate, detalló que la búsqueda se detuvo el sábado debido al mal tiempo y la poca visibilidad, y se reanudará el domingo por la mañana.
“Nuestros equipos han estado rastreando las aguas del norte de la isla de Padar hasta el anochecer”, dijo Rahman. “Estamos decididos a encontrar a las víctimas”.
El Parque Nacional de Komodo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas vírgenes y el dragón de Komodo, una especie en peligro de extinción.
El parque atrae a miles de visitantes que buscan buceo, senderismo y excursiones de observación de la fauna.
Los sobrevivientes fueron atendidos en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, ya que las fuertes olas de hasta 2,5 metros de altura y la oscuridad dificultaron el trabajo de los servicios de emergencia durante la noche, según Rahman.
La búsqueda involucró a varias unidades de rescate en botes inflables, un buque de la Armada con equipo de buceo y un barco de rescate, con la asistencia de pescadores y residentes locales.
Se centró en un radio de 5 millas náuticas (9 kilómetros) del lugar del naufragio, donde los rescatistas encontraron los restos del barco, según Rahman
Lamine Yamal supera el millón de suscriptores en su canal de YouTube y recibe su placa
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, recibió este viernes la “placa conmemorativa” el Botón Dorado de Youtube por acumular más de un millón de suscriptores en su canal en la red social.
El delantero publicó la entrega de la placa en su cuenta de Instagram donde mostró el reconocimiento que la plataforma le brindó producto del rápido crecimiento de los suscriptores.
El astro del FC Barcelona publicó un primer video, el cual consiste en un recorrido por su casa en el que exhibe una parte de los recuerdos que ha coleccionado en su breve trayectoria como futbolista.
El jugador también mencionó que su meta es alcanzar los 10 millones de suscriptores en su canal.
Jules Koundé deja su estilo en las canchas de tierra jugando con niños de África
Jules Koundé está demostrando que es más que un icono de estilo y moda de pasarelas, así como un defensor de clase mundial que deslumbra en el Barcelona FC.
Luego de mantenerse en pausa La Liga, la estrella del equipo español ha regresado a Benín, su país de origen, para una visita profundamente personal.
Koundé es un hombre que nunca olvida sus raíces y, mientras muchos jugadores se dirigen a complejos turísticos de lujo, Koundé ha sido visto en Cotonú y sus alrededores, pasando sus vacaciones con su familia y ayudando a la juventud local.
No es primera vez que el defensor del cuadro Catalán y figura clave de la selección de Francia es visto disfrutando de sus orígenes y jugando al futbol con los jóvenes de la localidad.
CR7 cumplió su tradicional celebración de Navidad en pijama
Cristiano Ronaldo volvió a cumplir con su tradicional celebración navideña en familia: la estrella del fútbol compartió la Navidad junto a sus seres queridos… ¡todos en pijama! Como cada año, el jugador mantiene esta divertida costumbre, mostrando un lado cercano y familiar que encanta a sus seguidores.
El “Bicho” mostró su faceta más íntima y familiar. El astro portugués, que mantiene viva la ilusión de alcanzar el gol número 1.000 y de disputar su sexto y último Mundial con la Selección de Portugal, se permitió una pausa lejos del gimnasio y la alta exigencia física para compartir un momento especial con los suyos.
Junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos, el delantero celebró las fiestas siguiendo una clásica tradición europea: todos vestidos con pijamas cuadriculados y reunidos alrededor de un árbol de Navidad repleto de regalos.