Principal
Localizan cuerpo de joven desaparecido en Río Lempa el 25 de diciembre
Tras una exhaustiva búsqueda, a primeras horas de este sábado, las autoridades municipales de Usulután Oeste confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del joven reportado como desaparecido el pasado 25 de diciembre.
Se trata de Andy Alexander Aguilar Cruz, quien desapareció en el cauce del del río Lempa comunidad Mata de Piña, Usulután, dando paso a una búsqueda coordinada entre varias instituciones de Protección Civil, logrando su localización este 27 de diciembre.
El cuerpo de Andy fue encontrado en el sector del Bajo Lempa, en jurisdicción de Tecoluca, San Vicente, poniendo fin a la incertiidumbre de su familia y amigos, quienes se sumaron a las acciones de búsqueda de las instituciones
Opinet
Estados Unidos “recupera” la alianza con el Triángulo Norte en C.A.
El triunfo de Nasry Asfura en Honduras marca una reconfiguración geopolítica clave en Centroamérica. El Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) se renueva como bloque articulado con Estados Unidos, particularmente bajo la lógica de seguridad, control migratorio y orden territorial impulsada por Donald Trump.
Este reagrupamiento presenta asimetrías y retos internos que condicionan su alcance.
🛂 SEGURIDAD. Guatemala y Honduras enfrentan graves problemas de inseguridad, narcotráfico y penetración del crimen organizado. Esta realidad amplía la dependencia geopolítica y se convierte en un eje central de la relación con Estados Unidos. En este escenario, los cárteles mexicanos han trasladado parte de su guerra a la frontera sur con Guatemala. Honduras, además, carga con el precedente de narcoestado, el caso del indultado JOH y la continuidad de operaciones criminales en amplios territorios.
🐼 CHINA. El Salvador y Honduras mantienen relaciones con China, principal rival estratégico de Estados Unidos. Guatemala, por su parte, conserva vínculos con Taiwán, aliado clave de Washington. Este es un punto sensible por resolver. No es casual que Asfura haya prometido en campaña “revisar” la relación con China.
👨💼 ESTABILIDAD POLÍTICA. Guatemala y Honduras reflejan política partidaria voluble, lo que puede complicar reformas, leyes especiales y acuerdos necesarios para ejecutar planes conjuntos con el gobierno estadounidense.
En este contexto, Washington busca un Triángulo Norte predecible y cooperante, articulado con una agenda común que consolide un bloque aliado funcional en la región.
Desde la óptica estadounidense, el Triángulo Norte cumple tres funciones críticas:
➡️ Primer anillo de contención migratoria
➡️Zona clave contra el narcotráfico y el crimen transnacional
➡️Barrera geopolítica frente a la expansión de China en infraestructura crítica (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, comercio, minería entre otros)
♟️ En el tablero regional, Costa Rica y Panamá avanzan con acuerdos estratégicos con Washington, apostando por estabilidad, cooperación y negocios. En contraste, Nicaragua seguirá siendo el punto disonante: confrontativa, fuera de la arquitectura de seguridad y cooperación hemisférica reforzada por EE. UU., con afinidad con Venezuela y Cuba y una influencia determinante de China.
Centroamérica entra en una nueva fase: menos ambigüedad geopolítica y más presión por resultados en seguridad y gobernabilidad.El futuro del istmo está en juego.
Gabriel Trillos
Asesor en Comunicación Estratégica
Análisis de realidad contextual
Comunicador con más de 30 años de experiencia
Ex director de medios de comunicación
Internacionales -deportes
Muere entrenador español de fútbol femenino en naufragio en Indonesia
Un entrenador español de fútbol femenino, Fernando Martín, y tres personas más murieron en un naufragio en Indonesia este sábado.
Un bote turístico se hundió con 11 personas luego de tener una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo a Padar, dijo Fathur Rahman, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.
El barco transportaba a una familia de seis personas, cuatro tripulantes y un guía local. Tres personas fueron rescatadas por otro barco, mientras que un equipo de búsqueda y rescate rescató a otras cuatro personas.
Entre los sobrevivientes se encontraban la madre española y una hija. El padre, dos hijos y otra hija estaban desaparecidos, dijo.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.
Martín, quien falleció en el accidente, era entrenador del equipo de fútbol femenino de Valencia. El club envió las condolencias por la muerte del entrenador y sus tres hijos.
Rahman, encargado del rescate, detalló que la búsqueda se detuvo el sábado debido al mal tiempo y la poca visibilidad, y se reanudará el domingo por la mañana.
“Nuestros equipos han estado rastreando las aguas del norte de la isla de Padar hasta el anochecer”, dijo Rahman. “Estamos decididos a encontrar a las víctimas”.
El Parque Nacional de Komodo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas vírgenes y el dragón de Komodo, una especie en peligro de extinción.
El parque atrae a miles de visitantes que buscan buceo, senderismo y excursiones de observación de la fauna.
Los sobrevivientes fueron atendidos en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, ya que las fuertes olas de hasta 2,5 metros de altura y la oscuridad dificultaron el trabajo de los servicios de emergencia durante la noche, según Rahman.
La búsqueda involucró a varias unidades de rescate en botes inflables, un buque de la Armada con equipo de buceo y un barco de rescate, con la asistencia de pescadores y residentes locales.
Se centró en un radio de 5 millas náuticas (9 kilómetros) del lugar del naufragio, donde los rescatistas encontraron los restos del barco, según Rahman
Principal
Incendio en bodegas del Paseo General Escalón deja solo daños materiales
La mañana de este sábado, el Cuerpo de Bomberos reportó un voraz incendio en las bodegas de un negocio de artículos para el hogar, ubicadas sobre la 101 avenida Norte, en el Paseo General Escalón, San Salvador Centro.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, en el inmueble se almacenaban insumos domésticos como vasos, platos y otros productos del hogar, lo que contribuyó a la rápida propagación de las llamas dentro de la estructura.
Al lugar se desplazaron aproximadamente veinte elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron con el apoyo de dos unidades de emergencia tipo motobomba para confinar el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles cercanos. Como medida preventiva, el paso vehicular fue cerrado temporalmente en la zona.
Protección Civil confirmó que, pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales. Tras varios minutos de labores, las autoridades informaron que la emergencia había sido controlada y no existía riesgo de propagación.
No obstante, los bomberos continuaron en el lugar realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de extinguir por completo los focos aislados de fuego y garantizar la seguridad del sector